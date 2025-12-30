Người ta vẫn thường nói "chiếc áo không làm nên thầy tu", nhưng với Hà Siêu Quỳnh (Pansy Ho) - người phụ nữ quyền lực đứng sau đế chế sòng bài và du lịch khổng lồ của gia tộc họ Hà, trang phục chính là tấm khiên, là ngôn ngữ không lời khẳng định vị thế "chị cả". Bước qua những ồn ào của danh xưng "con gái vua sòng bài", Hà Siêu Quỳnh của ngày hôm nay khiến người ta nể phục không chỉ bởi tài năng kinh doanh sắc sảo mà còn bởi gu thời trang doanh nhân chuẩn mực: Sang trọng, kín đáo và đầy sức nặng. Hãy cùng nhìn ngắm cách người phụ nữ này dùng sự trang nhã để chinh phục cả thương trường và ánh nhìn của người đối diện.

Từ "bình hoa" danh giá đến "bông hồng thép" trên thương trường

Nếu quay ngược thời gian về những năm tháng tuổi trẻ, khi Hà Siêu Quỳnh còn là một cô tiểu thư xinh đẹp vừa tốt nghiệp ngành Marketing tại Mỹ, người ta thấy bà trong những bộ cánh lộng lẫy, chạy theo những xu hướng thời thượng nhất của giới thượng lưu Hong Kong. Ngày ấy, phong cách của bà mang đậm hơi thở của một "socialite" - một danh viện chính hiệu, có chút kiêu kỳ và rực rỡ. Nhưng thời gian và trách nhiệm gia tộc đã tôi luyện nên một Hà Siêu Quỳnh hoàn toàn khác.

Khi bắt đầu gánh vác trọng trách tại Tập đoàn Shun Tak (Tín Đức) và trở thành nhân vật chủ chốt đưa thương hiệu MGM về Macau, phong cách của bà dần thay đổi. Bà hiểu rằng, khi ngồi vào bàn đàm phán với những đối tác quốc tế sừng sỏ, vẻ ngoài của một người phụ nữ không được phép yếu đuối hay phù phiếm. Từ đó, những bộ váy dạ hội rườm rà dần nhường chỗ cho những thiết kế mang tính "chiến lược" hơn. Đó là sự chuyển mình từ vẻ đẹp của một bông hoa trong lồng kính sang vẻ đẹp của một cây tùng, cây bách hiên ngang giữa bão táp thương trường.

Định nghĩa lại sự quyến rũ: Kín đáo là đỉnh cao của quyền lực

Rất hiếm khi công chúng thấy Hà Siêu Quỳnh ăn mặc hở hang hay chạy theo những mốt "cưa sừng làm nghé". Ở độ tuổi ngoài 60, bà trung thành tuyệt đối với phong cách Business Attire (trang phục công sở/doanh nhân) nhưng được nâng tầm lên một đẳng cấp khác.

"Vũ khí" thời trang của bà thường là những bộ suit được cắt may đo ni đóng giày, những chiếc áo khoác tweed đặc trưng của Chanel hay những chiếc đầm liền thân có phom dáng cứng cáp. Bà thường chọn những gam màu trung tính, trầm ổn như đen, trắng, xám, hoặc be. Đây là những gam màu của sự an toàn, nhưng trong thế giới của quyền lực, "an toàn" đồng nghĩa với sự tin cậy và vững chãi.

Khi bà khoác lên mình một chiếc áo blazer cầu vai sắc sảo, người đối diện không chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đẹp, mà họ nhìn thấy một nhà lãnh đạo của đế chế MGM China, một người phụ nữ từng đứng đầu danh sách quyền lực của Forbes Châu Á. Sự kín đáo trong trang phục của Hà Siêu Quỳnh tạo ra một khoảng cách vừa đủ để người khác phải kính nể, nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, nữ tính cần thiết.

Phụ kiện: Ít nhưng "chất"

Điểm tinh tế nhất trong cách ăn mặc của ái nữ nhà họ Hà chính là cách sử dụng trang sức. Không đeo đầy người vàng bạc để khoe của - điều đó quá tầm thường so với khối tài sản khổng lồ của bà. Hà Siêu Quỳnh chọn trang sức như một điểm nhấn đắt giá để hoàn thiện khí chất.

Chúng ta thường thấy bà xuất hiện với những chuỗi ngọc trai hoặc những bộ trang sức kim cương, đá quý có thiết kế cổ điển. Ngọc trai đại diện cho sự tròn đầy, phúc hậu và kiên nhẫn; trong khi kim cương đại diện cho sự cứng cỏi và vĩnh cửu. Bà hiểu rất rõ quy tắc "less is more" (ít là nhiều). Một chiếc ghim cài áo tinh xảo trên ve áo vest, hay một đôi bông tai ngọc trai đơn giản cũng đủ để làm sáng bừng khuôn mặt thông minh và đôi mắt sắc sảo. Đó là cách người giàu thực thụ "chơi" thời trang: không để món đồ lấn át con người, mà dùng món đồ để tôn vinh vị thế.

Điều khiến Hà Siêu Quỳnh trở nên cuốn hút, vượt lên trên những quy chuẩn cái đẹp thông thường, chính là sự tự tin toát ra từ bên trong. Sinh năm 1962, bà không cố gắng che giấu những dấu vết của thời gian bằng phẫu thuật thẩm mỹ quá đà. Bà đón nhận tuổi tác của mình một cách điềm nhiên.

Nụ cười và ánh mắt của bà chứa đựng sự điềm tĩnh của người đã từng trải qua nhiều sóng gió gia tộc, từng chèo lái con thuyền Shun Tak (Tín Đức) vượt qua bao thăng trầm. Chính sự tự tin và trí tuệ ấy là lớp trang điểm lộng lẫy nhất mà không loại mỹ phẩm nào sánh được. Dù là khi đi làm từ thiện, tham gia các hoạt động xã hội với tư cách Chủ tịch Hiệp hội Ba lê Hong Kong, hay khi xuất hiện tại các sự kiện kinh tế toàn cầu, Hà Siêu Quỳnh luôn giữ vững phong thái ung dung, tự tại.

Nhìn vào Hà Siêu Quỳnh, chị em phụ nữ chúng ta học được một điều: Thời trang không chỉ là quần áo, thời trang là sự phản chiếu của nội tâm và vị trí của bạn trong xã hội. Không cần phải sinh ra trong gia đình "trâm anh thế phiệt" mới có thể mặc đẹp. Sự sang trọng đến từ việc thấu hiểu bản thân, chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh và quan trọng nhất là trau dồi tri thức. Khi bạn có trí tuệ và sự độc lập, dù bạn mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, bạn vẫn tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Hà Siêu Quỳnh đã chứng minh rằng: Nhan sắc có thể tàn phai theo năm tháng, nhưng khí chất và phong thái uy quyền thì sẽ còn mãi, thậm chí ngày càng mặn mà hơn theo thời gian. Đó mới chính là "vẻ đẹp không tuổi" đích thực mà mọi phụ nữ nên hướng tới.