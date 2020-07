5 dấu hiệu chứng tỏ các cơ quan nội tạng của bạn đang quá "bẩn" và suy yếu từng ngày, hãy điều chỉnh lại ngay từ lúc này

Cơ thể như một bộ máy gồm nhiều cơ quan phối hợp nhịp nhàng với nhau. Chính vì vậy, bất cứ bộ phận nào suy yếu cũng có thể ảnh hưởng tới chức năng hoạt động của các cơ quan khác, gây ra trở ngại về sức khoẻ. Chỉ khi nắm được các dấu hiệu nhiễm bệnh của cơ quan nội tạng, bạn mới dễ dàng kiểm soát tình trạng sức khoẻ của mình.

1. Gan và túi mật: Xuất hiện các vết lõm trên bề mặt móng tay

Gan đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cơ thể. Gan có thể phân giải chất béo, rượu và đường, đồng thời cũng có thể tổng hợp các loại protein khác nhau và phân giải các mầm bệnh. Túi mật và gan có liên hệ chặt chẽ và ảnh hưởng trực tiếp lên nhau. Các axit béo, rượu, glucose hoặc cholesterol xâm nhập vào gan và túi mật nếu không được kịp thời đào thải ra ngoài sẽ tích tụ trong cơ thể gây ra sỏi mật và viêm túi mật mãn tính.

Triệu chứng chủ yếu thể hiện là xuất hiện các vết lõm trên bề mặt móng tay, toàn thân mệt mỏi, đau nửa đầu, chán ăn… Ngoài ra khi khả năng chuyển hoá sắc tố mật bất thường, người bệnh có thể gây vàng da, lên mụn hai bên má, tâm trạng thất thường.

2. Tim phổi: Mất ngủ kéo dài, thường xuyên mơ ngủ, khó thở, tức ngực...

Máu từ tĩnh mạch ở tim cần chuyển hoá thành máu ở động mạch thông qua sự tuần hoàn của phổi, sau đó lượng máu này sẽ được đưa tới các cơ quan để cung cấp năng lượng và dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Thế nhưng phổi có khả năng tự bảo vệ rất yếu và kém.

Nếu thường xuyên hút thuốc trong một thời gian dài, hoặc sống lâu trong môi trường khói bụi sẽ làm khói bụi và virut xâm nhập vào phổi qua đường hô hấp gây tổn thương đến các tế bào phổi. Điều này sẽ làm giảm lượng oxy trong máu và làm tăng gánh nặng của tim, không có lợi cho sức khoẻ tim mạch.

Các triệu chứng chủ yếu gồm có: mất ngủ kéo dài, thường xuyên mơ ngủ, khó thở, tức ngực, tim đập nhanh, nổi mụn trên trán, đầu lưỡi bị loét, da sỉn màu…

3. Lá lách và dạ dày: Các vết sậm màu trên mặt tăng

Mùa hè thời tiết nóng ẩm khiến dạ dày rất dễ bị tổn thương. Thấp khí tích tụ trong dạ dày và lá lách lâu ngày có thể làm suy giảm chức năng tiêu hoá, tăng nguy cơ viêm loét dạ dày. Ngoài ra, trong môi trường nóng ẩm nhiệt độ cao, thực phẩm dễ bị vi khuẩn và virut tấn công làm thay đổi thành phần dinh dưỡng, nếu sử dụng không đúng cách sẽ rất dễ mắc bệnh dạ dày cấp tính.

Các triệu chứng chủ yếu gồm có: các vết sậm màu trên mặt tăng, hôi miệng, loét miệng, nổi mụn quanh môi, đắng miệng, ợ nóng, trào ngược dạ dày…

4. Thận: Có bọng mí mắt, phù chân sau khi ngủ dậy

Thận có chức năng duy trì chuyển hoá nước và cân bằng động trong cơ thể. Nhưng khi nhiệt độ môi trường cao khiến cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi dẫn đến trạng thái thiếu nước và làm tăng gánh nặng cho thận.

Cơ thể thiếu nước sẽ làm giảm chức năng lọc protein, muối vô cơ, glucose và làm một số chất lưu lại trong thận gây tổn thương tiểu cầu thận dẫn đến các bệnh đường huyết, huyết áp không ổn định, lượng kali trong máu bất thường dẫn đến sỏi thận…

Phù chân sau khi ngủ dậy là một trong những dấu hiệu của bệnh thận.

Các triệu chứng gồm có: bọng mí mắt, phù chân sau khi ngủ dậy, toàn thân dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi không sức sống, đau thắt lưng và đầu gối, nổi mụn ở cằm…

5. Đường ruột: Đầy hơi, táo bón

Đường ruột có hai bộ phận chính là ruột non và ruột già. Thức ăn đi từ dạ dày vào ruột non, ruột non thực hiện chức năng tiêu hoá và hấp thụ thức ăn. Phần thức ăn tồn dư còn lại đi vào ruột già và được giữ lại ở đó khoảng 12-24 tiếng đồng hồ sau đó sẽ được bài tiết ra ngoài cơ thể.

Ăn quá nhiều, dung nạp quá nhiều đường, chất béo… dễ làm giảm nhu động đường tiêu hoá gây khó khăn trong việc tiêu hoá và bài tiết. Khi có quá nhiều chất có hại tích tụ trong đường ruột, chúng sẽ xâm nhập vào máu qua gan làm tăng gánh nặng cho gan, thậm chí gây ra các triệu chứng viêm da.

Các triệu chứng chủ yếu gồm có: đầy hơi, táo bón, lỗ chân lông to, nổi mụn ở cằm, da xỉn màu…

Nguồn: Aboluowang, Baijiahao