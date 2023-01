5 chi tiết ẩn gây sốc ở 'The glory': Song Hye Kyo trồng độc dược còn dính phải tình yêu, chồng con sẽ bắt tay phản bội ác nữ?

1. Dong Eun trồng hoa có độc

Cả hai loại hoa mà Dong Eun (Song Hye Kyo) ở The glory trồng ở trên nóc tòa chung cư có hữu độc. Theo thông tin Đại học bang Bắc Carolina, chúng là thực vật thuộc cả hai chi cà độc dược có thể gây ra ảo giác và trong một số trường hợp là tử vong. Đây liệu có phải biểu trưng cho cái chết sẽ xảy đến ở phần 2?

2. Những người tên có chữ O

Ở phần 1, mẹ của Yeon Jin đón cô từ đồn cảnh sát trong tập đầu tiên, mắng mỏ cô trên đường đến một ngôi đền. Bà yêu cầu con gái tránh khỏi những người trong tên có chữ O vì họ sẽ mang đến xui xẻo. Lúc này người được ám chỉ là Son Myeong O và Choi Hye Jeong - hai "đàn em" trong nhóm của Yeon Jin, vì nghèo nên đã đi theo "phục dịch" trùm trường. Và quả nhiên ở phần 1, cả hai đều đã bị Dong Eun đe dọa, mua chuộc, đồng ý phản bội Yeon Jin.

Nhưng nhìn lại xem, ngoài cô bạn Lee Sa Ra ra thì hầu hết các nhân vật xung quanh Yeon Jin đều có chữ O trong tên, đó là Moon Dong Eun, "đao phủ" Yoo Jeo Yung, "người tình" Jeon Jae Joon và chồng cô - Ha Do Young. Đáng sợ hơn khi ngay cả con gái của Yeon Jin cũng có chữ O trong tên - Ye Sol - và cô con gái này lại có một bí mật thân phận khiến cuộc hôn nhân của Yeon Jin có thể lập tức đổ bể. Đây liệu có phải điềm xấu với Yeon Jin, rằng ở mùa 2, cô sẽ bị cô lập hoàn toàn?

3. Những từ tiếng Anh mà Dong Eun học

Trong khi tự học tại nhà máy dệt, Dong Eun ôn luyện một loạt từ tiếng anh, trong đó từ "Glory - vinh quang" xuất hiện cuối cùng. Glory cũng là tên của bộ phim thế nên những từ khóa còn lại cũng khiến khán giả hoài nghi, rằng nó có ẩn ý đặc biệt gì, là những gì mà Dong Eun sẽ theo đuổi trước khi có được "glory - vinh quang". Đặc biệt từ khóa "adoration - sự yêu mến" xuất hiện ở đầu cũng làm dấy lên nghi vấn rằng Dong Eun sẽ vướng phải một mối quan hệ tình cảm và nó là điều tiên quyết trong cuộc chiến báo thù?

4. Cuốn tiểu thuyết Demian

Trong một phân cảnh, Hyeong Nam đã nhắc tới Demian, một tiểu thuyết của Herman Hesse đã nổi tiếng từ lâu ở Hàn Quốc. Cuốn tiểu thuyết này nói về một chàng trai trẻ đi tìm bản ngã của chính mình, mọi diễn biến trong truyện đều mang tính đại diện, phản ánh cảm nhận về thế giới của nhân vật: tốt và xấu, cám dỗ, tội lỗi, sự tự do... Có thể thấy những nét tương đồng của nhân vật trong Demian với Dong Eun, khi mà Dong Eun đã gác bản ngã của mình qua một bên để sống gần 20 năm mà chỉ nghĩ tới kẻ thù. Tốt và xấu, cám dỗ, tội lỗi và sự tự do đều là những thứ xuất hiện trên hành trình đầy đau đớn của Dong Eun. Liệu sau hành trình này, cô có tìm được sự tự do và bản ngã thực sự?

5. Hình ảnh đôi giày

Trong tập 1, Dong Eun tưởng tượng ra cảnh Yeon Jin bước vào căn hộ của cô ấy ở Semyeong và không bỏ giày, Dong Eun lập tức mỉa mai kẻ thù rằng quá bất lịch sự. Và ở cuối mùa 1, Yeon Jin thực sự bước vào căn hộ này mà không hề bỏ giày. Hình ảnh đôi giày còn xuất hiện rất nhiều trên poster phim, được buộc trên cây hoa có độc của Dong Eun khiến khán giả vô cùng tò mò về ẩn ý của hình ảnh này.

Nguồn ảnh: Netflix, Naver