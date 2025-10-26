5 cây gọi rắn vào nhà

Nhiều người khi chọn cây cảnh cho sân vườn chỉ chú ý đến hình dáng, màu sắc hay ý nghĩa phong thủy, mà quên mất yếu tố an toàn trong không gian sống. Có những loại cây nhìn thì đẹp, xanh mát, nhưng lại vô tình trở thành “điểm trú ẩn lý tưởng” cho rắn - loài vật ai cũng sợ. Thực tế, rắn không bị cây gọi đến, nhưng nếu môi trường quanh gốc cây đủ ẩm, rậm và yên tĩnh, chúng sẽ dễ dàng tìm đến để làm tổ, nhất là trong mùa mưa nóng ẩm.

Dưới đây là 5 loại cây dễ khiến rắn tìm đến gần nhà, cùng với cách xử lý an toàn, đơn giản mà hiệu quả.

1. Cây chuối

Cây chuối được nhiều gia đình trồng ở góc sân hoặc phía sau nhà vì dễ chăm, lại có thể tận dụng quả. Tuy nhiên, thân cây chuối chứa nhiều nước, bẹ dày, tán lá rậm nên bên trong luôn ẩm mát. Đây chính là môi trường mà rắn cực kỳ ưa thích.

Nhiều người từng phát hiện rắn chui vào giữa bẹ chuối hoặc nằm cuộn dưới gốc để tránh nóng. Vì vậy, nếu vẫn muốn trồng chuối, nên trồng xa khu vực sinh hoạt, thường xuyên phát quang, dọn sạch lá rụng để tránh thu hút rắn tìm đến.

2. Hoa giấy

Hoa giấy được ưa chuộng vì dễ trồng, nở quanh năm và mang ý nghĩa phong thủy tốt. Nhưng tán hoa giấy thường rậm rạp, chằng chịt và mọc sát tường, lại hay được trồng ngay cổng hoặc hàng rào, nơi rắn có thể dễ dàng bò qua.

Đặc biệt, phần gốc hoa giấy có nhiều cành khô, lá rụng, nếu không dọn kỹ sẽ giữ ẩm và tạo chỗ ẩn nấp lý tưởng. Nếu nhà bạn đang trồng hoa giấy, nên cắt tỉa thường xuyên, quét sạch gốc cây và tránh để cây che kín lối đi.

3. Cây trầu bà

Trầu bà là cây cảnh trong nhà phổ biến vì dễ sống, lại có tác dụng lọc không khí. Tuy nhiên, nếu trồng nhiều trầu bà ở góc tường, sân hoặc để cây leo rậm rạp, nơi đó sẽ luôn ẩm và ít sáng tạo môi trường hoàn hảo cho rắn hoặc côn trùng nhỏ trú ngụ.

Giải pháp là treo trầu bà lên cao, không để chạm đất hoặc che kín tường. Khi tưới cây, cần chú ý không để nước đọng trong chậu.

4. Cây cúc tần Ấn Độ

Cúc tần Ấn Độ được trồng nhiều để làm hàng rào hoặc tạo mảng xanh rủ xuống ban công. Tuy nhiên, loại cây này mọc nhanh, tán dày và buông rủ xuống sát nền, khiến khu vực đó luôn tối và ẩm.

Đây là môi trường ưa thích của rắn, đặc biệt là rắn lục – loài thích sống trong những bụi cây mát, ít người qua lại. Nếu muốn giữ cây này, nên cắt tỉa định kỳ, tránh để dây leo buông xuống sát đất.

5. Cây tre, trúc cảnh

Cây tre hoặc trúc cảnh thường được trồng để tạo cảm giác thanh tịnh, xanh mát. Nhưng bụi tre, trúc rậm rạp và có nhiều kẽ hở, dễ tích tụ độ ẩm, là nơi rắn chuột ẩn nấp. Thậm chí, những loài rắn nhỏ còn đẻ trứng ngay trong gốc tre nếu khu vực ít người lui tới.

Nếu muốn trồng, chỉ nên trồng vài khóm nhỏ, không để cây lan rộng hoặc mọc sát tường nhà.

Cách hóa giải nếu trồng những cây này

Nếu nhà bạn đang có những loài cây trên, không nhất thiết phải chặt bỏ ngay. Chỉ cần giữ cây thông thoáng, không để tán quá rậm, quét sạch lá khô, cỏ dại và rắc vôi bột hoặc tinh dầu sả quanh gốc cây định kỳ. Ngoài ra, có thể trồng thêm cây sả, bạc hà, dứa hoặc cây nắng, vì mùi hương của chúng khiến rắn tránh xa.

Quan trọng nhất là giữ sân vườn sạch, khô, sáng, bởi nơi nào khô thoáng, rắn sẽ không chọn làm nơi trú ngụ.