Mỡ nội tạng là lớp mỡ bao quanh gan, tụy, ruột và nhiều cơ quan quan trọng trong ổ bụng. Ở mức vừa phải, nó đóng vai trò bảo vệ và hỗ trợ hoạt động nội tiết, miễn dịch. Nhưng khi tích tụ quá mức, mỡ nội tạng lại trở thành “kẻ thù thầm lặng”, gây ra hàng loạt rủi ro sức khỏe.

Đặc biệt, chị em phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh cần cảnh giác nhiều hơn. Bởi sự sụt giảm nội tiết tố estrogen khiến cơ thể dễ tích mỡ vùng bụng, dẫn đến tăng nhanh mỡ nội tạng dù cân nặng không thay đổi nhiều. Đây là nguyên nhân vì sao nhiều phụ nữ sau tuổi 40 bỗng thấy vòng 2 phình to, mệt mỏi và dễ gặp bệnh tim mạch, tiểu đường.

Dưới đây là 5 “báo động đỏ” cho thấy mỡ nội tạng đã vượt mức an toàn:

1. Vòng eo ngày càng lớn bất thường

Mỡ nội tạng thường tập trung chủ yếu ở vùng bụng. Nếu vòng eo ≥85 cm ở nữ, nguy cơ thừa mỡ nội tạng đã hiện hữu. Với chị em tiền mãn kinh, tình trạng này dễ xảy ra hơn do rối loạn hormone làm thay đổi cách cơ thể phân bổ mỡ. Ngoài ra, nếu tỷ lệ eo/hông vượt 0,8, đây cũng là dấu hiệu mỡ nội tạng đã vượt chuẩn, ngay cả khi cân nặng vẫn bình thường.

Ảnh minh họa

2. Thường xuyên buồn ngủ, mệt mỏi sau ăn

Mỡ nội tạng dư thừa khiến tuần hoàn máu kém, cơ thể uể oải, dễ buồn ngủ ngay cả sau khi vừa nghỉ ngơi. Phụ nữ tiền mãn kinh vốn đã hay mất ngủ, rối loạn giấc ngủ, nếu kết hợp với tình trạng này sẽ càng khiến tinh thần trì trệ, khó tập trung.

3. Huyết áp, đường huyết hoặc mỡ máu tăng

Mỡ nội tạng dư thừa có thể gây rối loạn chuyển hóa, làm tăng đường huyết, tăng cholesterol xấu và huyết áp cao. Đây là dấu hiệu điển hình nhưng thường bị bỏ qua vì không gây đau đớn rõ rệt, chỉ phát hiện khi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.

4. Cổ họng có nhiều đờm, khó chịu kéo dài

Mỡ nội tạng vượt chuẩn có thể gây rối loạn chuyển hóa, làm tăng axit dạ dày, gây cảm giác cổ họng luôn có đờm vướng víu, nhất là sau bữa ăn nhiều dầu mỡ hoặc cay nóng. Dấu hiệu này dễ bị bỏ qua nhưng lại phản ánh tình trạng tích tụ mỡ quanh nội tạng.

5. Táo bón thường xuyên

Khi mỡ bụng tăng, các cơ quan tiêu hóa như ruột, dạ dày bị chèn ép khiến nhu động ruột yếu đi, dẫn đến táo bón kéo dài. Đây là tình trạng khá phổ biến ở phụ nữ tiền mãn kinh vì vừa do rối loạn hormone, vừa do mỡ nội tạng dư thừa.

Làm thế nào để giảm mỡ nội tạng an toàn?

Các chuyên gia khuyến nghị, chỉ cần giảm 6kg cân nặng, chị em có thể giảm tới 35 cm² mỡ nội tạng. Để làm được điều đó, hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhưng bền vững:

- Tăng chất xơ trong khẩu phần: Ăn yến mạch, đậu nành, cần tây, mướp đắng… giúp no lâu, hạn chế hấp thu chất béo xấu và hỗ trợ đào thải độc tố.

- Duy trì vận động ít nhất 30 phút/ngày: Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc đơn giản là leo cầu thang. Những bài tập này không chỉ đốt mỡ mà còn cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng – rất hữu ích cho phụ nữ tiền mãn kinh.

- Hạn chế đồ ăn giàu calo, nhiều dầu mỡ: Giảm dần thói quen ăn đồ chiên, nướng, ngọt, đặc biệt vào buổi tối.

- Ngủ đủ giấc và sinh hoạt điều độ: Thiếu ngủ không chỉ gây rối loạn nội tiết tố mà còn thúc đẩy tích mỡ nội tạng. Chị em nên ưu tiên giấc ngủ sâu để hỗ trợ cân bằng hormone trong giai đoạn tiền mãn kinh.

Nếu các dấu hiệu cảnh báo xuất hiện dày đặc và kéo dài, chị em nên đi khám để được tư vấn và kiểm tra chính xác mức mỡ nội tạng, từ đó có giải pháp phù hợp.