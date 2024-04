Đặc biệt, Trọng Hiếu cũng đã đổi nghệ danh mới "TRONG" từ khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Âm nhạc của TRONG là sự kết hợp hài hòa giữa Pop, R&B, Funk, pha trộn nét văn hóa Việt Nam và quốc tế qua loạt ca khúc ấn tượng như: "Con đường tôi", "Thú vị hơn vậy", "Dare to be different", "I’m sorry babe",...