Sau thành công của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, đơn vị sản xuất nhanh chóng hé lộ về chương trình Call me by fire phiên bản Việt với tên gọi Anh trai vượt ngàn chông gai. Đây là cuộc thi tập hợp hơn 30 nghệ sĩ nam đã và đang thành công ở các vai trò khác nhau trong làng giải trí có độ tuổi từ 30 trở lên. Tương tự phiên bản nữ, các "anh tài" sẽ cùng nhau tập luyện, biểu diễn, thi đấu, gắn kết và bứt phá giới hạn của bản thân thông qua nhiều thử thách. Chương trình truyền hình thực tế này dự kiến có 15 tập, được phát sóng trên VTV3 và YouTube vào tháng 6 năm 2024.

Anh trai vượt ngàn chông gai dự kiến lên sóng trong tháng 6/2024

Trùng hợp thay, Anh trai "say hi" cũng lên sóng trong tháng 6

Bên cạnh Anh trai vượt ngàn chông gai, một chương trình tương tự dành cho các nam nghệ sĩ mang tên Anh trai say hi cũng được dự kiến lên sóng trong năm 2024. Đại diện nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai cũng có đôi lời chia sẻ về show truyền hình được xem là đối thủ của mình: "Chúng tôi có biết được trên thị trường có một chương trình có tên tương tự Anh trai vượt ngàn chông gai. Tuy nhiên, chúng tôi không sợ bị cạnh tranh bởi một điều gì đó gần giống như vậy. Với chúng tôi, chúng tôi có một format có giá trị rõ ràng ở tinh thần và thông điệp. Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ tạo nên giá trị riêng biệt cho khán giả lẫn người chơi. Lý do chương trình tập hợp những người đàn ông trên 30 tuổi vì họ đều đã có giá trị riêng mà họ tạo nên trong sự nghiệp".

"Sự so sánh hay cạnh tranh dù có hay không thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm ra một chương trình xuất sắc nhất. Cạnh tranh cũng rất tốt nhưng chúng tôi chỉ mong các nhà sản xuất hãy tạo ra những chương trình thật hay để cống hiến cho khán giả những thông điệp thật tích cực" - nhà sản xuất chương trình bày tỏ quan điểm.

Ẩn ý về những anh tài đầu tiên khiến fan tò mò

Bên cạnh đó, đại diện nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai cũng trả lời trước những ý kiến cho đây sẽ là phiên bản nam của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng: "Điều đầu tiên, chúng tôi khẳng định rằng đây không phải là phiên bản nam của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Đây là một phiên bản đặc biệt dành riêng cho các anh trai mà ở chương trình, chúng tôi gọi là các anh tài. Chúng tôi có tiêu chí rõ ràng, luật chơi và giải quyết mâu thuẫn (nếu có) lẫn tính chiến đấu sẽ khác hoàn toàn với chị đẹp.

Ở Anh trai vượt ngàn chông gai, sau khi họp với đơn vị nắm bản quyền thì chúng tôi hoàn toàn hiểu được tinh thần của chương trình. Sau khi xem bản gốc, chúng tôi thấy sự tinh tế, lãng mạn của những người đàn ông. Điều này khiến chúng tôi mong chờ để sản xuất.

Độ tuổi 30 đến 40 thường được xem như là thời kỳ hoàng kim của người đàn ông. Khi thành công rồi, những anh trai thường hiếm khi dốc toàn lực cố gắng nữa nên quá trình thuyết phục các anh trai tham gia chương trình, chúng tôi gặp nhiều khó khăn nếu mang đến hoàn toàn tinh thần của chị đẹp đến".