Tờ China Times đưa tin về trường hợp một trường hợp bệnh nhân nam 40 tuổi phải đi khám sau thời gian dài cảm thấy mệt mỏi, kèm tình trạng phù chi dưới. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện mức lọc cầu thận của người đàn ông này chỉ còn khoảng 60. Theo bác sĩ Hung Yung-hsiang, chuyên gia thận học với hơn 20 năm kinh nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan, Trung Quốc), mức suy giảm này tương đương chức năng thận của người 70-80 tuổi.

Điều khiến trường hợp này đáng chú ý là người đàn ông không có tiền sử mắc tiểu đường - một nguyên nhân phổ biến của bệnh thận. Nguyên nhân khiến chức năng thận xuống dốc nhanh lại nằm ở thói quen ăn uống kéo dài trong thời gian làm việc bận rộn: thường xuyên dùng thực phẩm siêu chế biến vào bữa tối.

Bữa tối “tiết kiệm” khiến thận chịu gánh nặng

Theo chia sẻ của bác sĩ Hung Yung-hsiang, bệnh nhân trên vốn có một công việc cố định. Tuy nhiên, để tăng thu nhập, ông đã làm thêm công việc giao hàng. Do đó, lịch sinh hoạt và ăn uống của ông trở nên thất thường hơn.

Vì muốn tiết kiệm và tiện lợi, bữa tối của ông thường chỉ gồm một bát mì ăn liền, một cây xúc xích và một lon nước ngọt có gas. Kiểu “thực đơn tiết kiệm” này xuất hiện với tần suất cao, khoảng 4-5 ngày mỗi tuần.

Ban đầu, bệnh nhân nghĩ cách ăn này giúp giảm chi phí và phù hợp với lịch làm việc bận rộn. Tuy nhiên, về lâu dài, chính thói quen tưởng như đơn giản ấy lại khiến thận phải chịu áp lực lớn. Khi cơ thể liên tục tiếp nhận thực phẩm siêu chế biến, thận trở thành cơ quan phải xử lý nhiều thành phần bất lợi trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Bác sĩ Hung Yung-hsiang cho biết người đàn ông này không mắc tiểu đường, nhưng chức năng thận vẫn suy giảm nhanh do ăn quá nhiều thực phẩm siêu chế biến. Đây là nhóm thực phẩm thường trải qua nhiều công đoạn xử lý công nghiệp, công thức phức tạp và có thêm nhiều chất phụ gia.

Vì sao ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến lại hại thận?

Theo bác sĩ Hung Yung-hsiang, thực phẩm siêu chế biến có hàm lượng phosphate cao. Khi nạp quá nhiều, phosphate có thể dẫn tới tình trạng vôi hóa mạch máu, từ đó gây tổn thương nghiêm trọng tới cầu thận.

Không chỉ vậy, nhóm thực phẩm này còn có thể chứa nhiều natri, hương liệu, phẩm màu và chất bảo quản. Với thận, đây đều là những gánh nặng chuyển hóa nặng nề. Nếu tình trạng này kéo dài, chức năng thận có thể bị ảnh hưởng rõ rệt.

Trong trường hợp của bệnh nhân trên, các món ông thường xuyên sử dụng như mì ăn liền, xúc xích và nước ngọt có gas đều thuộc nhóm thực phẩm siêu chế biến. Đây cũng là lý do bác sĩ nhận định chế độ ăn uống là yếu tố quan trọng khiến chức năng thận của người đàn ông này suy giảm dù ông không có tiền sử tiểu đường.

Đáng chú ý, bác sĩ Hung Yung-hsiang cũng dẫn một nghiên cứu quy mô lớn trên 500.000 người, cho thấy nếu tỷ lệ thực phẩm siêu chế biến trong chế độ ăn tăng thêm 10%, nguy cơ mắc suy thận sẽ tăng thêm 7%.

Ngoài mì ăn liền, thịt chế biến sẵn và đồ uống có đường, bác sĩ cũng nhắc tới nhiều thực phẩm khác thuộc nhóm siêu chế biến như khoai tây chiên, bánh quy và đồ ăn vặt, thực phẩm đóng hộp, đồ ăn nhanh, đồ chiên rán, đồ uống có kem béo, súp ăn liền…

Kiêng ăn thực phẩm siêu chế biến 3 tháng, chức năng thận cải thiện rõ rệt

Sau khi xác định vấn đề, bác sĩ Hung Yung-hsiang khuyên người đàn ông lập tức ngừng ăn thực phẩm siêu chế biến, chuyển sang sử dụng thực phẩm tự nhiên, ít qua xử lý và uống nhiều nước hơn.

Sau 3 tháng điều chỉnh chế độ ăn, chức năng thận của người đàn ông này cải thiện một cách rõ rệt. Mức lọc cầu thận tăng lên, huyết áp của ông cũng ổn định hơn.

Trường hợp này là lời nhắc nhở với nhiều người trẻ và trung niên đang duy trì nhịp sống bận rộn, thường xuyên ăn uống qua loa để tiết kiệm thời gian hoặc chi phí. Những bữa ăn tiện lợi có thể giúp giải quyết cơn đói trước mắt, nhưng nếu lặp lại quá thường xuyên, chúng có thể âm thầm tạo áp lực lên thận và hệ tim mạch.

Nguồn: China Times