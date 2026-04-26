Xịt nước hoa lên cổ gây hại cho tuyến giáp? Bác sĩ giải mã lầm tưởng và mách bí kíp cho “hội nghiện nước hoa” cách xịt an toàn nhất

Chỉ cần một chút nước hoa trước khi ra ngoài cũng đủ khiến tâm trạng bừng sáng! Nhiều người có thói quen xịt nước hoa lên cổ hoặc cổ tay để hương thơm lan tỏa theo nhịp mạch đập. Tuy nhiên, gần đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin khiến các "tín đồ mùi hương" hoang mang: "Xịt nước hoa lên cổ sẽ trực tiếp đầu độc tuyến giáp". Liệu tuyên bố này có cơ sở y khoa nào không? Các hóa chất trong nước hoa có thực sự "tấn công" tuyến giáp của chúng ta?

Để tìm ra sự thật, chuyên trang sức khỏe phụ nữ Women's Health đã phỏng vấn nhiều chuyên gia nội tiết và hô hấp. Dưới đây là những giải đáp chuyên môn giúp bạn gạt bỏ lo âu và biết cách sử dụng nước hoa đúng chuẩn.

1. Giải mã lầm tưởng: Nước hoa có thực sự "thấm" vào tuyến giáp?

Nhiều người tin rằng vì tuyến giáp nằm ở vùng cổ, nên khi xịt nước hoa trực tiếp lên vị trí này, các hóa chất sẽ bị tuyến giáp hấp thụ ngay lập tức. Tuy nhiên, giới y khoa khẳng định chưa có bất kỳ nghiên cứu nào chứng minh điều này.

Cơ chế hấp thụ: Bác sĩ Kathleen Wyne từ Trung tâm Y tế Wexner (Đại học Bang Ohio, Mỹ) giải thích, khi xịt nước hoa lên da, các thành phần sẽ được mao mạch hấp thụ và đi vào hệ tuần hoàn máu. Để một chất xuyên qua da, lớp mỡ dưới da, cân cơ và cơ bắp rồi mới được tuyến giáp hấp thụ "cục bộ" là một việc cực kỳ khó khăn về mặt cấu trúc sinh lý.

Nồng độ bị pha loãng: Bác sĩ nội tiết Elizabeth Pearce (Trung tâm Y tế Boston, Mỹ) bổ sung thêm: Ngay cả khi một lượng nhỏ hóa chất đi vào máu, nồng độ của chúng khi theo dòng máu đến tuyến giáp hoặc các cơ quan khác đã bị pha loãng đáng kể. Do đó, xịt nước hoa lên cổ không hề nguy hiểm hơn việc xịt lên cổ tay hay các bộ phận khác.

2. Mối nguy thực sự: Hãy cảnh giác với "Chất gây rối loạn nội tiết"

Dù việc "nước hoa ngấm trực tiếp vào tuyến giáp" là hiểu lầm, nhưng bác sĩ Florence Comite (New York) cảnh báo chúng ta cần lưu ý đến các chất gây rối loạn nội tiết (Hormone môi trường) có trong nước hoa. Những chất này có thể can thiệp vào hoạt động của Estrogen và Hormone tuyến giáp.

Khi mua nước hoa hoặc sản phẩm chăm sóc cá nhân, bạn nên cố gắng tránh các thành phần sau:

Phthalates: Một loại chất làm dẻo, thường dùng làm chất lưu hương giúp mùi thơm bền lâu.

Parabens: Chất bảo quản phổ biến.

Xạ hương tổng hợp (Synthetic Musk): Thường có trong các loại nước hoa tông gỗ hoặc tông xạ hương.

Đặc biệt lưu ý: Phụ nữ mang thai và đang cho con bú nên hạn chế tiếp xúc với các hóa chất này, vì giai đoạn này tuyến giáp phải làm việc cường độ cao (lượng hormone tiết ra tăng khoảng 50%).

3. Cảnh báo từ bác sĩ: Rủi ro lớn nhất khi xịt lên cổ là "Đường hô hấp"

Y học thực tế không khuyến khích việc xịt nước hoa trực tiếp lên vùng cổ, nhưng lý do không phải vì tuyến giáp mà là vì hệ hô hấp.

Vùng cổ rất gần mũi và miệng. Khi xịt, bạn rất dễ hít phải các hạt hóa chất li ti trong không khí. Bác sĩ hô hấp Daniel Croft cảnh báo, nếu các hạt này đi vào phổi, chúng có thể gây kích ứng đường thở, đặc biệt nguy hiểm với những người có cơ địa nhạy cảm hoặc bị hen suyễn.

Bí kíp cho "Hội nghiện nước hoa": Cách xịt an toàn nhất

Để cơ thể vẫn thơm tho mà không lo hít phải chất kích ứng, bác sĩ Comite gợi ý phương pháp "Mưa nước hoa":

- Nín thở: Trước khi xịt, hãy tạm dừng hít thở một nhịp ngắn.

- Xịt vào không trung: Xịt nước hoa vào khoảng không phía trước mặt để tạo ra một vùng sương mù rộng.

- Bước qua làn sương: Chậm rãi bước qua vùng "mưa nước hoa" đó để hương thơm tự nhiên bám đều lên quần áo và cơ thể.

- Thở lại bình thường: Chỉ hít thở lại khi đã bước ra khỏi vùng vừa xịt.

3 lời khuyên để duy trì tuyến giáp khỏe mạnh

Ngoài việc lưu ý đến hóa chất tiếp xúc hàng ngày, bạn nên xây dựng lối sống tốt cho tuyến giáp:

Chế độ ăn cân bằng: Tăng cường rau quả tươi và ngũ cốc nguyên hạt.

Bổ sung đủ I-ốt: Đây là nguyên tố then chốt để sản xuất hormone tuyến giáp (có trong muối i-ốt, hải sản...).

Lắng nghe tín hiệu cơ thể: Nếu thấy mệt mỏi vô cớ, rụng tóc bất thường, rối loạn kinh nguyệt, táo bón kéo dài hoặc cân nặng thay đổi đột ngột, hãy đi kiểm tra máu (xét nghiệm TSH, T3, T4) để bác sĩ đánh giá chức năng tuyến giáp kịp thời.