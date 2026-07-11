Mùa hè luôn là thời điểm nhiều người bắt đầu kế hoạch giảm cân. Thời tiết nóng khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi, cảm giác thèm các món nhiều dầu mỡ cũng giảm đi, trong khi những loại trái cây mọng nước lại trở thành lựa chọn được ưu tiên.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào. Tuy nhiên, không phải loại nào cũng phù hợp nếu mục tiêu là giảm cân. Một số loại quả chứa lượng đường khá cao, nếu ăn quá nhiều vẫn có thể khiến tổng năng lượng nạp vào vượt nhu cầu của cơ thể.

Dưới đây là 3 loại trái cây được đánh giá vừa giúp giải nhiệt, vừa hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu sử dụng hợp lý.

Dưa hấu - "vua giải nhiệt" nhưng đừng ăn vô tội vạ

Nhắc đến mùa hè, rất khó bỏ qua dưa hấu. Với hơn 90% thành phần là nước, loại quả này giúp bù nước nhanh sau khi cơ thể đổ nhiều mồ hôi, đồng thời tạo cảm giác no, hạn chế việc ăn quá nhiều trong bữa chính.

Một cốc dưa hấu cắt nhỏ chỉ cung cấp khoảng 30 kcal cho mỗi 100g, thấp hơn khá nhiều so với nhiều món ăn vặt phổ biến. Ngoài ra, dưa hấu còn chứa vitamin C, vitamin B6, kali cùng chất chống oxy hóa lycopene - hợp chất được nhiều nghiên cứu ghi nhận có lợi cho tim mạch và làn da.

Không ít người có thói quen ăn vài miếng dưa hấu trước bữa ăn khoảng 20 - 30 phút. Cách này có thể giúp giảm cảm giác đói, từ đó hạn chế lượng thức ăn tiêu thụ trong bữa chính. Dù vậy, dưa hấu vẫn chứa đường tự nhiên. Nếu ăn quá nhiều, đặc biệt vào buổi tối hoặc ngay sau bữa cơm, lượng đường dư thừa vẫn có thể được chuyển hóa thành mỡ tích trữ.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 300 - 500g dưa hấu mỗi ngày và chia thành nhiều lần thay vì ăn cả nửa quả trong một lần.

Đào - Ít calo, giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa

Đào cũng là loại trái cây được nhiều người lựa chọn trong mùa hè nhờ vị ngọt thanh, thơm nhẹ và chứa nhiều chất xơ.

Chất xơ trong đào giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế táo bón - tình trạng khá phổ biến khi nhiều người uống không đủ nước hoặc ăn ít rau xanh trong những ngày nắng nóng. Ngoài ra, đào còn cung cấp vitamin A, vitamin C cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da trước tác động của tia UV và hỗ trợ quá trình sản sinh collagen.

Một điểm cộng khác là đào có chỉ số năng lượng khá thấp nhưng tạo cảm giác no tương đối lâu, phù hợp với những người đang kiểm soát khẩu phần ăn. Khi chọn đào, nên ưu tiên những quả chín vừa, còn độ đàn hồi tự nhiên. Đào quá xanh thường chát và ít dinh dưỡng, trong khi quả quá chín dễ lên men, hàm lượng đường cao hơn.

Lượng khuyến nghị là khoảng 1 - 2 quả mỗi ngày, kết hợp cùng các nguồn đạm và rau xanh để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Bưởi - Loại quả được nhiều người giảm cân yêu thích

Bưởi từ lâu đã xuất hiện trong thực đơn của nhiều người theo đuổi chế độ ăn lành mạnh. Loại quả này chứa nhiều vitamin C, chất xơ hòa tan và các flavonoid - những hợp chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ giảm stress oxy hóa và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung bưởi trong chế độ ăn có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ giúp tăng cảm giác no và góp phần cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo. Nhiều người lựa chọn ăn khoảng nửa quả bưởi vào bữa sáng hoặc bữa phụ để hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt trong ngày.

Tuy nhiên, bưởi cũng là loại trái cây cần sử dụng thận trọng.Các hoạt chất trong bưởi có thể làm thay đổi quá trình chuyển hóa của nhiều loại thuốc như thuốc điều trị tăng huyết áp, mỡ máu, tim mạch hoặc thuốc chống thải ghép. Điều này khiến nồng độ thuốc trong máu tăng cao và làm tăng nguy cơ gặp tác dụng phụ.

Vì vậy, nếu đang điều trị bệnh bằng thuốc, người dân nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung bưởi thường xuyên vào thực đơn.

Theo TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, từng trả lời trên báo Sức khỏe & Đời sống, trái cây rất tốt cho sức khỏe nhưng không nên thay thế hoàn toàn bữa ăn chính. Chuyên gia cho biết, người trưởng thành nên ăn khoảng 200 - 300g trái cây mỗi ngày, ưu tiên ăn nguyên quả thay vì uống nước ép để tận dụng lượng chất xơ và hạn chế hấp thu quá nhiều đường trong thời gian ngắn.

Muốn giảm cân hiệu quả, đừng chỉ trông chờ vào trái cây

Một sai lầm khá phổ biến là chỉ ăn trái cây để giảm cân. Thực tế, dù là thực phẩm lành mạnh, trái cây vẫn chứa carbohydrate và năng lượng.

Nếu ăn quá nhiều hoặc chỉ ăn trái cây mà bỏ qua các nhóm thực phẩm khác, cơ thể dễ thiếu protein, chất béo tốt và nhiều vi chất cần thiết. Điều này không chỉ khiến giảm cân kém hiệu quả mà còn làm mất cơ, mệt mỏi và ảnh hưởng quá trình trao đổi chất.

Để giảm cân bền vững trong mùa hè, các chuyên gia khuyến nghị nên kết hợp chế độ ăn cân bằng với vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và uống đủ nước mỗi ngày.

Thay vì coi dưa hấu, đào hay bưởi là "thần dược" đốt mỡ, hãy xem chúng là những thực phẩm hỗ trợ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn trong quá trình kiểm soát cân nặng.

Chỉ cần lựa chọn đúng loại, ăn đúng thời điểm và đúng khẩu phần, ba loại trái cây quen thuộc này hoàn toàn có thể trở thành "trợ thủ" giúp bạn vừa giải nhiệt, vừa duy trì vóc dáng trong suốt mùa hè.