Có người trước mỗi cuộc họp đều lặng lẽ nhai một viên kẹo bạc hà. Có người khi nói chuyện luôn vô thức quay mặt sang hướng khác hoặc giữ khoảng cách với người đối diện. Thậm chí, có người đánh răng sau mỗi bữa ăn, mang theo nước súc miệng bên mình, nhưng vẫn không hết cảm giác lo lắng mỗi khi phải giao tiếp ở cự ly gần với suy nghĩ: "Hôi miệng chắc do mình đánh răng chưa sạch".

Đó là suy nghĩ rất phổ biến mà BS Nguyễn Thanh Tuấn (Chuyên khoa Răng Hàm Mặt, làm việc tại Hà Nội) thường nghe từ bệnh nhân khi đến khám. Tuy nhiên, theo bác sĩ, đây cũng là một trong những hiểu lầm khiến nhiều người loay hoay với tình trạng hôi miệng suốt nhiều năm mà không giải quyết được tận gốc.

Đánh răng rất kỹ nhưng vẫn hôi miệng, vì sao? Giải pháp nào để cải thiện?

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần đánh răng đủ lâu và đủ kỹ thì hơi thở sẽ luôn thơm mát. Thực tế, chiếc bàn chải chỉ làm sạch được bề mặt răng. Trong khi đó, vi khuẩn gây mùi lại thích "ẩn náu" ở những vị trí mà nhiều người gần như bỏ quên như mặt lưỡi, kẽ răng, túi nha chu hay dưới các mảng cao răng.

Khi các vi khuẩn này phân hủy cặn thức ăn, protein trong nước bọt và các tế bào bong tróc trong khoang miệng, chúng tạo ra các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi. Đây chính là nhóm chất tạo nên mùi hôi đặc trưng của hơi thở.

"Đó là lý do có những người sở hữu hàm răng rất trắng, gần như không có sâu răng nhưng hơi thở vẫn có mùi. Vấn đề không nằm ở việc răng có trắng hay không, mà nằm ở việc những khu vực tích tụ vi khuẩn đã được làm sạch đúng cách hay chưa", bác sĩ Tuấn cho biết.

Theo BS Tuấn, chỉ khi kết hợp đánh răng, vệ sinh mặt lưỡi, làm sạch kẽ răng bằng chỉ nha khoa hoặc bàn chải kẽ và lấy cao răng định kỳ thì nguy cơ hôi miệng do vi khuẩn trong khoang miệng mới được kiểm soát hiệu quả.

Một thói quen khác cần chú ý là uống đủ nước. Trung bình một người trưởng thành cần từ 1.500 đến 2.000 ml nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm cho khoang miệng, hỗ trợ tiết nước bọt và rửa trôi thức ăn còn sót lại.

Sai lầm nhiều người mắc phải khiến miệng hôi

Theo BS Tuấn, sai lầm phổ biến nhất là chỉ tập trung "khử mùi". Không ít người súc miệng liên tục nhiều lần trong ngày bằng các sản phẩm chứa cồn với hy vọng hơi thở thơm hơn. Tuy nhiên, việc lạm dụng có thể khiến khoang miệng khô hơn, vô tình tạo điều kiện cho vi khuẩn gây mùi phát triển.

Kẹo bạc hà hay xịt thơm miệng cũng chỉ giúp che mùi trong thời gian ngắn.

Một sai lầm khác là đánh răng rất kỹ nhưng chưa bao giờ vệ sinh mặt lưỡi hoặc sử dụng chỉ nha khoa. Đây lại là những bước đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát vi khuẩn gây hôi miệng.

Đôi khi, mùi hôi lại là "đầu mối" của một bệnh lý khác.

Theo BS Nguyễn Thanh Tuấn, phần lớn trường hợp hôi miệng có nguyên nhân từ chính khoang miệng, như viêm nha chu, viêm nướu, cao răng, lưỡi bám nhiều mảng hoặc tình trạng khô miệng.

BS Nguyễn Thanh Tuấn. (Ảnh: BSCC)

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là không phải mọi trường hợp đều xuất phát từ răng và nướu.

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ từng gặp nhiều bệnh nhân đến nha khoa chỉ với mong muốn xử lý tình trạng hôi miệng. Nhưng sau khi kiểm tra, nguyên nhân lại nằm ở những bệnh lý khác.

Một số trường hợp bị viêm amidan hốc mủ hoặc viêm xoang mạn tính khiến vi khuẩn và dịch tiết tạo ra mùi khó chịu.

Một số người bị khô miệng do tác dụng phụ của thuốc điều trị hoặc do lượng nước bọt tiết ra không đủ. Khi nước bọt giảm, khả năng tự làm sạch của khoang miệng cũng giảm theo, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Ở một số bệnh nhân khác, trào ngược dạ dày – thực quản cũng có thể góp phần làm hơi thở có mùi và gây mòn men răng nếu tình trạng kéo dài.

"Vì vậy, nếu đã điều trị các bệnh lý răng miệng nhưng hôi miệng vẫn không cải thiện, bác sĩ sẽ cân nhắc phối hợp với các chuyên khoa khác để tìm nguyên nhân. Hôi miệng đôi khi là dấu hiệu giúp phát hiện những bệnh lý mà người bệnh chưa từng nghĩ tới", bác sĩ Nguyễn Thanh Tuấn nói.

Không phải ai bị hôi miệng cũng tự nhận ra

Điều thú vị là rất nhiều người không hề biết mình đang bị hôi miệng.

Theo BS Tuấn, khứu giác của con người có khả năng thích nghi với những mùi quen thuộc. Khi tiếp xúc với cùng một mùi trong thời gian dài, não bộ sẽ dần giảm khả năng nhận biết mùi đó.

Ngược lại, cũng có những người luôn ám ảnh rằng mình bị hôi miệng dù khi kiểm tra hoàn toàn không phát hiện bất thường.

Chính vì vậy, việc tự đánh giá đôi khi không phản ánh đúng tình trạng thực tế. Nếu hơi thở có mùi kéo dài, đặc biệt khi đã vệ sinh răng miệng đúng cách mà vẫn không cải thiện, người bệnh nên đến khám để được xác định nguyên nhân.

Theo BS Tuấn, hôi miệng không chỉ khiến nhiều người mất tự tin trong giao tiếp mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và các mối quan hệ hàng ngày.

Điều đáng tiếc là không ít người dành rất nhiều thời gian để che giấu mùi hôi nhưng lại chưa từng dành thời gian tìm hiểu vì sao cơ thể phát ra tín hiệu đó.

"Một hơi thở khỏe mạnh không bắt đầu từ nước súc miệng hay kẹo bạc hà. Nó bắt đầu từ việc xác định đúng nguyên nhân gây hôi miệng. Bởi đôi khi, điều cần điều trị không phải là mùi hôi, mà là bệnh lý đang âm thầm tồn tại phía sau nó".

Đó cũng là lý do các chuyên gia khuyến cáo, nếu tình trạng hôi miệng kéo dài dù đã vệ sinh răng miệng đúng cách, người bệnh không nên chỉ tìm cách che mùi mà nên thăm khám nha khoa để được đánh giá toàn diện. Điều trị đúng nguyên nhân luôn là giải pháp hiệu quả và bền vững hơn bất kỳ sản phẩm tạo mùi thơm nào.