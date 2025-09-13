5 vị trí đặt gương SAI, hủy diệt sức khỏe - tình cảm - tiền bạc: Nhất định phải TRÁNH!

Trong thiết kế nội thất hiện đại, gương là vật trang trí đẹp mắt lại tiện dụng. Một chiếc gương lớn giúp "ăn gian" diện tích, tạo cảm giác căn phòng rộng và sáng hơn. Tuy nhiên, dưới góc nhìn phong thủy, gương lại là vật mang tính âm, có khả năng phản chiếu và phóng đại năng lượng. Đặt đúng chỗ, gương giúp thu hút may mắn, cải thiện vận khí. Nhưng chỉ cần bố trí sai, gương sẽ gây rối loạn trường khí trong nhà, khiến gia chủ liên tục gặp chuyện xui xẻo, từ sức khỏe, tình cảm cho tới tiền bạc.

Vậy, đâu là những vị trí đại kỵ tuyệt đối không nên treo gương?

1. Gương đối diện cửa chính

Cửa chính được ví như "miệng" của ngôi nhà, là nơi nạp khí và hút tài lộc. Nếu đặt gương đối diện cửa, dòng khí tốt cùng thần tài vừa bước vào liền bị phản xạ ngược ra ngoài. Gia chủ có làm ăn giỏi đến mấy cũng khó tụ lộc, tài chính hao hụt, sự nghiệp gặp trở ngại.

Giải pháp là nếu bạn lỡ treo gương ở vị trí này thì hãy di chuyển ngay. Trong trường hợp không thể thì có thể dùng bình phong, rèm hoặc cây xanh để che chắn, giảm bớt xung khí.

2. Gương đối diện giường ngủ

Nhiều gia đình thích lắp gương trong phòng ngủ để tiện soi hoặc tạo cảm giác rộng rãi. Nhưng gương đối diện giường lại là tối kỵ. Ban đêm, ánh sáng phản chiếu từ gương dễ khiến con người bất an, giấc ngủ chập chờn. Về phong thủy, gương chiếu vào giường còn mang ý nghĩa có "người thứ ba xen vào", làm tình cảm vợ chồng rạn nứt, người độc thân cũng khó tìm được mối duyên lành.

Tốt nhất bạn nên di dời gương ra khỏi phòng ngủ. Nếu bắt buộc phải để, hãy chọn gương gắn trong cánh tủ quần áo, chỉ mở khi cần dùng.

3. Gương soi thẳng vào bếp hoặc vòi nước

Bếp là nơi giữ lửa, tượng trưng cho sự ấm no, hạnh phúc. Người xưa quan niệm nếu gương soi thẳng vào bếp sẽ khiến ngọn lửa bị nhân đôi, gây "hỏa vượng", dễ làm gia đình mâu thuẫn, sức khỏe suy yếu.

Ngược lại, nếu gương soi vào vòi nước, yếu tố "thủy" bị phóng đại, dẫn đến "thủy khắc hỏa", gia đạo bất hòa, dễ mắc bệnh liên quan đến tiêu hóa, tim mạch. Thế nên tuyệt đối tránh gắn gương ở khu vực bếp. Nếu bạn muố căn bếp sáng sủa thì có thể chọn gạch ốp bóng nhẹ thay vì gương.

4. Gương chiếu vào bàn thờ, tượng thần

Bàn thờ là không gian linh thiêng, nơi quy tụ năng lượng bảo hộ gia đình. Nếu đặt gương đối diện, ánh sáng phản xạ được xem là "quang sát", vừa bất kính, vừa làm thần linh rời bỏ, khiến gia đạo kém an ổn, tài vận sa sút.

Người xưa cấm kị tuyệt đối không treo gương gần bàn thờ. Nếu không gian quá hẹp thì bạn có thể dùng vách ngăn hoặc rèm để che chắn.

5. Gương đối gương, gương gắn trần

Hai tấm gương đặt đối diện nhau sẽ tạo hiệu ứng "vô tận", làm năng lượng trong nhà rối loạn, người sống trong đó dễ cảm thấy căng thẳng, uể oải. Còn gương gắn trên trần nhà khiến người ngồi bên dưới luôn cảm thấy bị áp lực đè nặng, lâu dài ảnh hưởng xấu đến tinh thần và sức khỏe.

Giải pháp là tránh thiết kế trần gương hoặc treo nhiều gương đối diện nhau. Nếu có, hãy tháo bỏ hoặc dán giấy dán tường để hóa giải.

Nguồn: Aboluowang