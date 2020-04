4 thủ thuật giúp dân công sở bình tâm vượt qua các giai đoạn khủng hoảng trong công việc và cuộc sống

Tôi tin rằng giống như tôi, nhiều người cũng cảm thấy bản thân đang phải trải qua một khoảng thời gian kỳ lạ. Kỳ lạ bởi có lẽ chẳng ai hình dung được sẽ có ngày bản thân buộc phải nghỉ làm, hoặc phải rời công ty và mang hết công việc về nhà giải quyết.

Nhiều người có thể đã từng thất nghiệp, đã từng lựa chọn trở thành một người làm nghề tự do (freelancer) thay vì gắn bó ổn định với một công ty, tổ chức nào đó. Nhưng những lựa chọn của chúng ta khi ấy là do chúng ta chủ động, không giống như lúc này. Mọi thứ xảy ra ngoài dự kiến và cũng không cho chúng ta nhiều quyền quyết định.

Hơn lúc nào hết, có lẽ thời điểm hiện tại và dịch Covid-19 đã buộc chúng ta phải tìm ra cách để tự ổn định, không chỉ cuộc sống mà còn cả tinh thần của chính mình khi mọi chuyện diễn ra không như những gì chúng ta kỳ vọng.

Theo Brianna Wiest - Tác giả cuốn sách "101 essays that will change the way you think" (Tạm dịch: 101 bài viết sẽ thay đổi cách nghĩ của bạn) đã chia sẻ 5 lối suy nghĩ giúp bạn duy trì tinh thần thoải mái, lạc quan trong những lúc mọi chuyện có vẻ như chẳng mấy tích cực:

1. Đừng trầm trọng hóa những "khoảng trầm" của bạn

Thư giãn trong khi cuộc đời không có biến cố là việc tất cả chúng ta đều có thể làm được mà chẳng cần chút nỗ lực hay cố gắng nào. Nhưng ngược lại, khi cuộc sống của bạn có một bất trắc nhỏ, việc thư giãn lúc này bỗng trở nên khó khăn.

Thông thường, mọi người có xu hướng suy nghĩ rằng việc nghỉ ngơi một chút khi mọi thứ đang không ổn là điều sai trái. Vì thế họ càng dốc sức làm việc nhiều hơn, loay hoay tìm cách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên, khi tinh thần đang ngấp nghé ở ngưỡng khủng hoảng, việc ép bản thân phải làm gì đó có thể phản tác dụng. Vì vậy, giải pháp đầu tiên để làm dịu cơn lo âu hoặc căng thẳng của bản thân chính là hãy dành ít nhất một ngày "không làm gì" cả. Hãy ngủ nướng đến bất cứ lúc nào bạn muốn, ăn đồ ngọt nếu bạn thấy thèm,...

Tâm trí cũng giống cơ thể, chúng đều cần được nghỉ ngơi.

2. Bạn không cần phải đạt được một thành tựu to lớn để có quyền được thư giãn

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng thư giãn chỉ là việc chính đáng sau khi bản thân đã hoàn thành được một công việc hay đạt được một thành tựu gì đó. Đây chính là một cái bẫy tinh thần đẩy bạn vào trạng thái lo lắng khó kiểm soát.

Hãy nghĩ đơn giản rằng thư giãn là việc bạn nên làm hàng ngày và nó chẳng phải một điều gì thực sự to tát để trở thành một phần thưởng. Nghỉ ngơi hoặc thư giãn cũng giống như việc ăn uống vậy. Bạn cần phải ăn hàng ngày để nạp năng lượng cho cơ thể. Tương tự, sự thư giãn là món ăn cần thiết của tâm trí.

3. Thay đổi góc nhìn về cách những người xung quanh bạn sử dụng thời gian

Nhiều người có thói quen tham khảo cách phân bổ thời gian làm việc - thư giãn của những người xung quanh để áp dụng cho cuộc sống của chính mình. Điều này không hẳn xấu, nhưng nếu không biết cách kiểm soát, nó có thể tạo ra những cảm xúc không mấy tích cực cho bạn.

Có thể bạn sẽ nghĩ "Một ngày cô ấy làm đến 3 công việc cùng lúc mà cũng đâu có cần nghỉ ngơi. Trong khi đó, mình chỉ làm 1 việc mà cũng không đâu vào đâu.", hoặc "Trong khi người ta đang kiếm tiền thì mình lại ngồi đây ăn bỏng ngô và xem phim giết thời gian thế này, thật vô dụng!"

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi người đề cao năng suất làm việc của một người hơn là khả năng họ có thể tự cân bằng cuộc sống. Nhưng bạn hoàn toàn có thể tách mình ra khỏi dòng chảy ấy.

Bạn có thể không kiếm hàng chục, hàng trăm triệu một tháng. Nhưng bạn không bị chứng khó ngủ và rối loạn ăn uống. Đó cũng là một thành tựu.

4. Nếu bạn không nghỉ ngơi, sẽ đến lúc cuộc đời buộc bạn phải làm điều đó

Chúng ta có lẽ đều biết rằng sức khỏe không phải là thứ vô biên, đặc biệt là khi bạn không biết tự chăm sóc cho bản thân. Tuy nhiên, chẳng mấy ai tin điều đó cho tới khi họ bị ốm. Việc cho phép bản thân nghỉ ngơi, thư giãn cũng vậy.

Nếu bạn không chủ động làm điều đó, sẽ đến lúc cuộc đời buộc bạn phải nghỉ ngơi bằng một trận ốm nhớ đời, hoặc một cơn trầm cảm kéo dài tới vài tháng.

Hãy nhớ rằng, bạn không phải một con robot. Bạn không được sinh ra với một năng suất làm việc luôn ở mức độ cao không đổi. Bạn cũng không được lập trình sẵn để luôn thành công hay luôn khỏe mạnh.

Chính vì thế, hãy nghỉ ngơi khi bạn cảm thấy mệt dù cho lúc đó mọi chuyện có đang như ý bạn hay không. Bởi cuộc sống sẽ chỉ thực sự ổn hơn khi bản thân bạn cũng như vậy mà thôi.