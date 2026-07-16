Người có EQ thấp thường không nhận ra mình đang mang theo những điều này bên mình, bởi những "hành lý vô hình" này đã trở thành một phần trong cách họ nhìn nhận thế giới. Trong khi đó, người có EQ cao luôn học cách buông bỏ những điều không cần thiết để tâm trí nhẹ nhàng và các mối quan hệ trở nên dễ chịu hơn.

Luôn mang theo sự tự ái vào mọi cuộc trò chuyện

Có những người chỉ cần một lời góp ý nhẹ nhàng cũng cảm thấy mình bị công kích. Một câu nhận xét mang tính xây dựng dễ bị hiểu thành sự chê bai, còn một ý kiến khác biệt lại bị xem là phủ nhận năng lực của bản thân.

Người có EQ thấp thường mang theo sự tự ái như một "tấm khiên" vô hình. Vì quá nhạy cảm với việc bị đánh giá, họ có xu hướng phản ứng phòng thủ, giải thích, tranh cãi hoặc im lặng đầy khó chịu thay vì bình tĩnh lắng nghe.

Điều đáng nói là phần lớn những lời góp ý trong cuộc sống không nhằm hạ thấp ai, mà chỉ giúp mọi việc trở nên tốt hơn. Khi luôn mang theo sự tự ái, con người sẽ rất khó tiếp nhận phản hồi, cũng khó trưởng thành hơn sau mỗi lần va chạm.

Người có EQ cao không phải lúc nào cũng thích nghe góp ý, nhưng họ biết tách biệt giữa việc góp ý vào hành động và phủ nhận giá trị của một con người. Chính sự bình tĩnh ấy giúp họ học hỏi nhanh hơn và giữ được những mối quan hệ tích cực.

Ảnh minh họa

Luôn mang theo suy nghĩ rằng người khác đang nhắm vào mình

Một tin nhắn trả lời chậm, một ánh mắt lướt qua hay một cuộc trò chuyện mà mình không được nhắc tên cũng đủ khiến một số người suy diễn rất nhiều.

Họ thường nghĩ: "Chắc họ đang ghét mình", "Có phải mình làm gì sai không?", "Họ cố tình như vậy để nói mình". Dần dần, mọi sự việc đều được diễn giải theo hướng tiêu cực.

Đây là biểu hiện của việc thiếu khả năng điều tiết cảm xúc và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Người EQ thấp thường để cảm xúc dẫn dắt suy nghĩ, trong khi thực tế phần lớn mọi người đều đang bận rộn với cuộc sống của chính họ.

Người có EQ cao hiểu rằng không phải mọi hành động của người khác đều xoay quanh mình. Họ chỉ đưa ra kết luận khi có đủ thông tin, thay vì để trí tưởng tượng tạo nên những hiểu lầm không đáng có.

Luôn mang theo sự so sánh với người khác

Đi đến đâu cũng nhìn xem ai thành công hơn mình, ai kiếm nhiều tiền hơn, ai được yêu quý hơn hay ai có cuộc sống đáng ngưỡng mộ hơn, đó là một thói quen khiến nhiều người luôn cảm thấy mệt mỏi.

Sự so sánh không chỉ làm giảm cảm giác hài lòng với những gì mình đang có mà còn khiến con người dễ nảy sinh đố kỵ, tự ti hoặc ganh ghét.

Người có EQ thấp thường để giá trị bản thân phụ thuộc vào thành tích của người khác. Nếu ai đó giỏi hơn, họ cảm thấy mình thất bại. Nếu ai đó được khen ngợi, họ lập tức thấy bản thân bị lu mờ.

Ngược lại, người EQ cao hiểu rằng mỗi người đều có một xuất phát điểm, mục tiêu và hành trình riêng. Họ chọn so sánh mình của hôm nay với mình của ngày hôm qua thay vì biến cuộc sống thành một cuộc đua bất tận.

Ảnh minh họa

Luôn mang theo những cảm xúc tiêu cực từ quá khứ

Có người vẫn tức giận vì một câu nói từ nhiều năm trước. Có người không thể quên một lần bị phản bội, một lần thất bại hay một lời từ chối từng khiến mình tổn thương. Những ký ức ấy giống như một chiếc balo ngày càng nặng. Càng mang theo lâu, con người càng khó bước tiếp.

Người có EQ thấp thường để quá khứ quyết định cách họ nhìn nhận hiện tại. Họ dè chừng mọi mối quan hệ mới vì những tổn thương cũ, từ chối cơ hội mới vì sợ lặp lại thất bại, hoặc giữ mãi sự oán trách với những điều đã không còn có thể thay đổi.

Trong khi đó, người EQ cao không phủ nhận những gì đã xảy ra, nhưng họ hiểu rằng buông bỏ không phải là quên đi, mà là không để quá khứ tiếp tục điều khiển cảm xúc và quyết định của mình.

Người có EQ cao không phải là người luôn vui vẻ hay không bao giờ tổn thương. Họ chỉ khác ở chỗ biết chọn điều gì nên giữ lại và điều gì cần đặt xuống. Bởi đôi khi, thứ khiến một người trở nên nặng nề nhất không phải khối lượng công việc hay những áp lực bên ngoài, mà chính là những "hành lý vô hình" họ mang theo mỗi ngày mà không hề nhận ra.