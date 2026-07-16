Ngày 16/7, UBND TP. Huế thống nhất chủ trương cấp phát miễn phí SGK cho học sinh trên toàn địa bàn kể từ năm học 2026-2027.

Chủ trương được triển khai nhằm thực hiện các định hướng, chính sách của Trung ương về miễn phí SGK giáo dục phổ thông, đồng thời thể hiện quyết tâm của TP. Huế trong xây dựng nền giáo dục chất lượng, công bằng và phát triển bền vững.

Hàng trăm nghìn học sinh trên địa bàn TP. Huế sẽ được cấp phát miễn phí SGK trong năm học mới này. Ảnh minh họa

Theo đó, tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố sẽ được cấp phát miễn phí toàn bộ SGK và tài liệu giáo dục địa phương. Chính sách áp dụng đối với học sinh các trường công lập, ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo quy định.

Để bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, TP. Huế sẽ tổ chức mua sắm SGK tập trung và giao cho các cơ sở giáo dục quản lý. Học sinh được sử dụng sách theo hình thức mượn - trả hằng năm thông qua hệ thống thư viện trường học.

Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện chính sách khoảng 52,8 tỷ đồng.

Để triển khai chủ trương, UBND TP. Huế giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thành phố cùng các đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí, tổ chức mua sắm và hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện.

Các đơn vị giáo dục sẽ rà soát, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo quản, luân chuyển và tái sử dụng SGK; hoàn thiện quy trình cấp phát, cho mượn, sử dụng và hoàn trả sách nhằm bảo đảm việc triển khai chính sách đồng bộ, hiệu quả trước khi năm học 2026-2027 bắt đầu.