Nước cam mang lại nhiều giá trị cho sức khỏe nhưng không phải uống vào thời điểm nào cũng tốt. Dưới đây là những thời điểm được khuyến cáo không nên uống nước cam.

Tác dụng của nước cam

Nước cam là đồ uống dinh dưỡng cao, bổ dưỡng sức khỏe và tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Nhiều loại vitamin giá trị trong trái cam như vitamin C, vitamin B9 (acid folic) rất có lợi trong việc phục hồi sức khỏe người bị bệnh.

Bên cạnh đó, cam còn phòng ngừa bệnh tim mạch, bệnh mỡ máu cao, chống lão hóa và tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Nước cam tuy tốt cho sức khỏe nhưng chúng ta cần lưu ý thời điểm uống nước cam để tránh gây hại cho sức khỏe.

4 thời điểm không nên uống nước cam

Dưới đây là 4 thời điểm không nên uống nước cam mọi người nên biết:

Trước khi đi ngủ

Để có giấc ngủ ngon và sâu hơn, một số người thường nghĩ sẽ uống một cốc nước cam ấm giúp tăng nhiệt độ cơ thể cũng như bổ sung chất dinh dưỡng.

Tuy nhiên một số nghiên cứu cho thấy, điều này hoàn toàn sai lầm vì uống nước cam vào buổi tối sẽ kích thích lợi tiểu và khiến mất giấc ngủ ngon. Bên cạnh đó, việc uống nước cam trước khi ngủ cũng dễ làm tăng lượng đường trong máu và gây mệt mỏi cho cơ thể.

Uống sữa

Khác với việc uống sữa vị cam, uống nước cam ngay sau khi uống sữa tươi là điều không nên làm. Cụ thể, khi uống sữa, protein trong sữa sẽ có những phản ứng với axit tartatic và vitamin C có trong cam.

Chúng sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa cũng như hấp thụ đồ ăn, từ đó gây nên triệu chứng chướng bụng, đau bụng, tiêu chảy… Để đảm bảo an toàn, chuyên gia dinh dưỡng đưa ra lời khuyên nên uống tách biệt sữa và nước cam tối thiểu cách nhau khoảng 1 giờ đồng hồ.

Ăn hải sản

Khi ăn hải sản, để hạn chế cảm giác bị tanh miệng, nước ngọt hay nước hoa quả luôn là sự lựa chọn hoàn hảo. Nhưng nước cam lại không nên nằm trong số những sự lựa chọn đó. Lý do là bởi phần lớn hải sản đều chứa lượng lớn asen pentavenlent độc hại.

Trong đó, vitamin C trong cam sẽ chuyển hóa thành asen trioxide hay còn gọi là thạch tín, rất dễ gây đau bụng hoặc ngộ độc cấp tính gây nguy hại đến sức khoẻ.

Vì vậy, tuyệt đối không uống nước cam khi đang ăn hải sản mà chỉ nên uống nước ngọt hoặc các loại trà, nước hoa quả chứa nhiều axit như nước chanh…

Ăn củ cải

Uống nước cam khi đang ăn các món ăn liên quan đến củ cải cũng gây hại cho sức khỏe người sử dụng. Theo đó, các chất flavonoid trong cam sẽ phân hủy trong đường ruột và chuyển hóa thành axit hydroxy và axit ferulic.

Hai loại chất này khi xuất hiện quá nhiều sẽ dẫn đến sự ức chế axit thioxianic trong tuyến giáp và có thể gây nên tình trạng bướu cổ.

Uống nước cam đúng cách

- Uống nước cam vào buổi sáng

Trong nước cam có nhiều dưỡng chất như khoáng chất, sắt, vitamin và các nguồn dưỡng chất khác. Vì vậy, mỗi ly nước cam vào buổi sáng có thể giúp bạn nạp đầy năng lượng cho cả một ngày hoạt động năng suất hơn.

Tốt nhất bạn nên ăn và uống nước cam vào buổi sáng, thời điểm này là tốt nhất, giúp dạ dày dễ hấp thu các chất dinh dưỡng.

- Uống nước cam sau khi ăn khoảng 1-2 giờ

Thường thì sau khi ăn, khi các thức ăn chưa kịp tiêu hóa cơ thể khó hấp thu dưỡng chất và lượng đường trong máu sẽ dễ tăng hơn nếu uống nước cam ngay lúc này. Bên cạnh đó, uống nước cam khi trong bụng chưa có gì, khi đói dễ bị xót ruột và có thể bị đau dạ dày, bởi trong cam có nhiều axit.

Do đó, nên nghỉ 1 - 2 giờ đồng hồ sau khi ăn rồi mới uống nước cam để đạt được hiệu quả và hấp thụ được dưỡng chất.

Các chuyên gia cũng cho biết thêm thời điểm uống nước cam tốt nhất là 1-2 giờ sau bữa sáng hoặc trưa và cần uống ngay sau khi vắt. Lý do, nếu để lâu cam sẽ mất hết giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C (chất chống oxy hóa, tăng đề kháng quan trọng có trong cam). Ngoài ra, cũng chỉ nên uống khoảng 200ml nước cam mỗi ngày.

Theo nghiên cứu, 200ml nước cam nguyên chất chứa khoảng 60mg vitamin C, tương đương 100% vitamin C nhu cầu của cơ thể trong một ngày. Vì vậy, uống quá nhiều nước cam sẽ gây dư thừa lượng vitamin C không cần thiết cho cơ thể. Còn với trẻ em, chỉ uống khoảng 100ml nước là đủ.