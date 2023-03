Nước cam pha thêm thứ này có tác dụng hạ huyết áp, làm đẹp da

Mỗi sáng thức dậy, bạn thường làm gì? Có phải bạn sẽ bắt đầu ngày mới bằng một tách trà nóng hay cà phê không? Sao bạn không thử đổi sang nước ép trái cây hoặc rau củ quả? Có lẽ, đã đến lúc bạn nên thay đổi lối sống của mình vì ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh rau và trái cây có công dụng hỗ trợ chữa bệnh, lại còn làm đẹp da. Nước cam pha nước củ dền chính là một minh chứng.



Uống nước cam pha với nước củ dền giúp hạ huyết áp, làm đẹp da

Để làm ly nước lành mạnh này, bạn cần:

Nguyên liệu

- 1/2 quả cam.

- 1/2 củ dền.

Cách làm

- Cho cam và củ dền vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

- Đổ hỗn hợp ra cốc và thưởng thức trước khi ăn sáng.

Vì sao uống nước cam, củ dền lại giúp hạ huyết áp? Theo Healthline, nước cam, củ dền chứa axit nitric và vitamin C dồi dào, có vai trò làm giãn mạch máu và tăng lưu lượng máu, giúp hạ huyết áp.

Axit nitric giúp thư giãn các cơ lót thành mạch máu, cho phép chúng mở rộng. Trong khi vitamin C giúp giảm mức độ hormone gây căng thẳng có thể làm co thắt thành mạch máu, dẫn đến huyết áp cao.

Đây là thức uống cực tốt cho bệnh nhân cao huyết áp. Đặc biệt, căn bệnh tăng huyết áp hiện nay đang ngày càng phổ biến trong cuộc sống hiện đại, người trẻ cũng dễ mắc.

GS.TS Nguyễn Lân Việt (Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam) cho biết, tăng huyết áp hay còn gọi là cao huyết áp. Đây là tình trạng các mạch máu liên tục tăng áp lực. Tăng huyết áp được coi là "kẻ giết người thầm lặng" bởi nó hiếm khi gây ra các triệu chứng khiến chúng ta không hề biết mình đang mắc phải. Nhất là dân văn phòng, do đặc trưng công việc lại càng khó nhận ra.

Trong cuộc sống hàng ngày, dân văn phòng lại thường xuyên có lối ăn uống kém lành mạnh như ăn mặn, uống nhiều rượu bia, đồ uống có đường... khiến tình trạng tăng huyết áp càng ở mức báo động.

Chúng cũng là nguyên nhân phát sinh bệnh tim mạch như tai biến mạch máu não, đột quỵ..., từ đó rút ngắn tuổi thọ của bạn. Để phòng tránh tăng huyết áp, hãy bắt đầu thay đổi từ thói quen ăn uống. Và thức uống này có công dụng hỗ trợ rất tốt.

Vì sao uống nước cam, củ dền giúp làm đẹp da? Ngoài stress oxy hóa, các gốc tự do cũng làm hỏng các tế bào da, có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Theo Healthline, các chất chống oxy hóa như vitamin C có thể làm giảm tác động của các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa. Uống một cốc nước cam, củ dền sẽ thúc đẩy sản xuất collagen từ sâu bên trong, giúp làn da của bạn khỏe đẹp hơn.

Ngoài ra, uống nước cam, củ dền còn đem lại loạt lợi ích tuyệt vời khác

1. Tăng miễn dịch

Hỗn hợp đồ uống này rất giàu vitamin C, mangan và các chất dinh dưỡng khác. Theo Healthline, những chất này giúp tăng cường hoạt động các tế bào trong cơ thể bạn. Từ đó duy trì và tăng cường sức mạnh của hệ thống miễn dịch.

2. Trị thiếu máu

Nước cam, củ dền khi kết hợp với nhau giúp cải thiện khả năng hấp thụ chất sắt trong máu. Do đó ngăn ngừa các tình trạng như thiếu máu. Củ dền và nước cam chứa lượng vitamin C cao, giúp tăng hấp thu sắt từ thực phẩm. Điều này giúp giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt, cực tốt cho chị em phụ nữ.

3. Giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch

Sự kết hợp giữa cam và củ dền có thể được sử dụng để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Theo Healthline, nước cam, củ dền làm thông thoáng các chất lắng đọng cholesterol trong động mạch. Do đó giúp duy trì sức khỏe của hệ thống tim mạch.

Nước cam, củ dền chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể gây tổn thương động mạch và dẫn đến tắc nghẽn cholesterol. Sự kết hợp này giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch và duy trì sức khỏe của hệ thống tim mạch.

Lưu ý quan trọng khi uống nước cam, củ dền

Theo ThS.BS Doãn Thị Tường Vi (Nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 198), uống nước cam, củ dền vào buổi sáng giúp bổ sung năng lượng, tăng cường sảng khoái.

Tuy nhiên không nên uống khi bụng rỗng. Bạn nên uống vào buổi sáng nhưng tốt nhất sau khi đã ăn lót dạ. Nguyên nhân bởi nước cam có vị chua. Việc uống cam, chanh nói chung vào buổi sáng khi bụng rỗng có thể làm tăng nguy cơ bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày...

Ngoài ra, bạn cũng không nên quá lạm dụng đồ uống này. Chỉ nên uống mỗi tuần 2-3 lần, còn lại thay đổi bằng những loại nước khác. Nguyên nhân bởi uống quá nhiều nước củ dền có thể tăng nguy cơ sỏi thận...