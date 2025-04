4 phim ngôn tình cổ trang Trung Quốc xuất sắc nhất định phải xem hiện tại

Với các "fan ruột" của thế giới ngôn tình Hoa ngữ, các bộ phim lấy bối cảnh cổ trang luôn là món ăn tinh thần tuyệt vời. Với sự kết hợp giữa những câu chuyện tình yêu lãng mạn cùng bối cảnh hoành tráng, thể loại này luôn tạo ra sức hấp dẫn mạnh mẽ. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng khám phá 4 phim ngôn tình cổ trang Trung Quốc nổi bật nhất thời gian gần đây:

Vĩnh dạ tinh hà

"Vĩnh dạ tinh hà" của Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề là một trong những phim ngôn tình hay nhất 2024.

Cái tên đầu tiên là "Vĩnh dạ tinh hà", một bộ phim của Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề, từng tạo nên cơn sốt lớn trong giai đoạn cuối năm 2024. Tác phẩm này có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa, kể về cô nàng Lăng Diệu Diệu bất ngờ xuyên không vào thế giới trong tiểu thuyết, cần phải thực hiện những nhiệm vụ oái oăm mà hệ thống đưa ra để có thể trở về hiện thực.

Thời điểm phát sóng, "Vĩnh dạ tinh hà" gây bão MXH nhờ phản ứng hóa học tuyệt vời không chỉ của Ngu Thư Hân - Đinh Vũ Hề, mà còn cả Chúc Tự Đan, Dương Sĩ Trạch và diễn viên nhí Lư Vũ Hào. Đinh Vũ Hề được khen ngợi nhờ diễn xuất ấn tượng, thể hiện nội tâm phong phú của nhân vật Mộ Thanh, trong khi Ngu Thư Hân khiến cộng đồng mạng phát cuồng với sự "tẻn tẻn", "mát mát như mùa thu Hà Nội" của mình.

Về nội dung, "Vĩnh dạ tinh hà" được đánh giá là hài hước, hấp dẫn và có một cái kết trọn vẹn, ý nghĩa. Ngoài ra, kỹ xảo của phim cũng nhận nhiều phản hồi tích cực từ người xem. Hiện tại, phim đang có điểm số 7.6 trên Douban - một thành tích đáng nể với thể loại ngôn tình.

Cửu trùng tử

Nhắc đến những bộ phim ngôn tình cổ trang hay của màn ảnh Hoa ngữ dạo gần đây thì không thể bỏ qua "Cửu trùng tử". Tiếp nối "Vĩnh dạ tinh hà", tác phẩm của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ khiến các mọt phim phải "xỉu up xỉu down" vì chất lượng quá xuất sắc. Nội dung phim "Cửu trùng tử" kể về hành trình thay đổi số phận của Đậu Chiêu và Tống Mặc, hai con người với số phận đầy bi thương nhưng may mắn có cơ hội được sống thêm lần nữa để làm lại cuộc đời.

Với những ai đã theo dõi "Cửu trùng tử", tin rằng tất cả sẽ đều có chung nhận định bộ phim này quá xuất sắc về mọi mặt. Không chỉ có kịch bản cực cuốn hút, phim còn ăn điểm nhờ chemistry tràn màn hình của cặp đôi chính, cũng như kỹ xảo và những góc quay đẹp phong thần đến từ đạo diễn Tằng Khánh Kiệt. Thời điểm phim chiếu, nhiều khán giả nói rằng họ thực sự không thể tin đây chỉ là một dự án cấp A của nền tảng Tencent Video mà thôi. Hiện tại, phim đang có điểm số 7.8 trên Douban.

"Cửu trùng tử" chỉ là một bộ phim cấp A nhưng chất lượng của nó thực sự xứng đáng với hai từ hoàn hảo.

Quốc sắc phương hoa

Hồi tháng 1 năm nay, màn ảnh Hoa ngữ chứng kiến cơn sốt mang tên "Quốc sắc phương hoa". Tác phẩm này thu hút sự quan tâm lớn nhờ màn tái hợp của Dương Tử và Lý Hiện sau 6 năm kể từ "Cá mực hầm mật". Ở lần thứ hai hợp tác, cặp đôi này tiếp tục thể hiện diễn xuất cực kỳ ăn ý.

Dương Tử trong phim "Quốc sắc phương hoa".

"Quốc sắc phương hoa" xoay quanh câu chuyện của nữ chính Hà Duy Phương. Cô buộc phải cưới Lưu Sướng để có thể cứu mẹ. Dẫu vậy, nhà họ Lưu chẳng những luôn khinh bạc Hà Duy Phương, mà còn âm mưu hãm hại mẹ của cô. Sau khi phát hiện ra bộ mặt thật của chúng, Hà Duy Phương quyết định rời đi, một mình đến Trường An lập nghiệp.

Tại đây, Hà Duy Phương thực hiện ước mơ và lý tưởng của mình, xây dựng cửa hàng hoa mẫu đơn Hoa Tưởng Dung. Tất nhiên trong xã hội cũ, một nữ nhân như Hà Duy Phương nếu muốn làm kinh doanh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cô có được sự giúp sức của Tưởng Trường Dương, vị quan cận thần của Hoàng đế. Không những thế, Tưởng Trường Dương còn là lang quân như ý của cô.

"Quốc sắc phương hoa" được đánh giá cao nhờ sự đầu tư về trang phục, bối cảnh, tái hiện cuộc sống thời Đường một cách cực kỳ chân thực. Không chỉ vậy, tác phẩm này cũng nhận những lời có cánh vì nội dung mang tinh thần cổ vũ phái nữ. Trên Douban, phim được chấm 7.8 điểm.

Khi chim nhạn trở về

Trần Đô Linh và Tân Vân Lai cùng nhau góp phần tạo nên thành công cho "Khi chim nhạn trở về".

Cái tên cuối cùng trong danh sách là "Khi chim nhạn trở về" (tựa cũ: "Quý nữ"), cái tên đang làm mưa làm gió trên màn ảnh Hoa ngữ suốt nửa tháng qua. Vốn là một dự án không được kỳ vọng nhiều, thế nhưng bộ phim này lại có cú lội ngược dòng quá xuất sắc để trở thành hắc mã trên màn ảnh nhỏ xứ Trung trong quý đầu của năm 2025.

"Khi chim nhạn trở về" được đánh giá có nội dung kịch tính và không có những tình tiết "thách thức" IQ của khán giả. Trong phim, Trần Đô Linh và Tân Vân Lai đều mang tới diễn xuất khá ổn, thể hiện được thế giới nội tâm của nhân vật.

Đặc biệt, đây là tác phẩm đầu tiên mà Trần Đô Linh đảm nhận vai đại nữ chủ nhất phiên và cô đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Trên Douban, phim đang có điểm số 7.0, một thành tích không hề tệ.