Thời điểm hiện tại, Park Shin Hye là một trong số những minh tinh nổi tiếng bậc nhất màn ảnh Hàn. Cô không chỉ được yêu thích vì nhan sắc xinh đẹp mà còn bởi diễn xuất ấn tượng. Bây giờ, hãy cùng điểm qua danh sách 4 phim lãng mạn hay nhất sự nghiệp Park Shin Hye.

Pinocchio

Khung cảnh đầy lãng mạn của Park Shin Hye và Lee Jong Suk trong "Pinocchio".

Cái tên đầu tiên trong danh sách là "Pinocchio" (tựa Việt: "Cô bé người gỗ"). Ở tác phẩm này, Park Shin Hye hợp tác cùng với Lee Jong Suk. Câu chuyện phim bắt đầu với bi kịch của gia đình Ki Ha Myung/Choi Dal Po (Lee Jong Suk), khi mà gia đình của họ rơi vào cảnh nhà tan cửa nát do thói câu view bất chấp của cánh truyền thông, đặc biệt là Song Cha Ok, người mẹ đã bỏ rơi nữ chính Choi In Ha (Park Shin Hye).

Choi In Ha là một cô gái thông minh, mơ ước làm phóng viên nhưng lại mắc hội chứng Pinocchio nên sẽ luôn bị nấc cụt mỗi khi nói dối. Vì cơ duyên bất ngờ, Choi In Ha - Choi Dal Po đã lớn lên như một cặp thanh mai trúc mã và dành tình cảm cho nhau. Thế nhưng với rào cản là mối ấn oán giữa Choi Dal Po và mẹ của Choi In Ha, liệu tình yêu của họ có thể kiết thúc viên mãn hay không?

Chuyện tình bác sĩ

Park Shin Hye và Kim Rae Won hợp tác với nhau trong phim "Chuyện tình bác sĩ".

Tiếp đến, không thể bỏ qua "Chuyện tình bác sĩ", tác phẩm Park Shin Hye đóng cặp với tài tử Kim Rae Won. Ở bộ phim này, Park Shin Hye vào vai Yoo Hye Jung, một nhà giải phẫu thần kinh tài giỏi. Thuở ấu thơ, Yoo Hye Jung từng trải qua những biến cố đau lòng. Chính vì thế mà trong suốt nhiều năm, cô đã đóng cửa trái tim mình, không chịu mở lòng với ai. Người duy nhất mà Yoo Hye Jung tin tưởng chỉ có mỗi bà của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi từ khi Yoo Hye Jung gặp được người thầy là Hong Ji Hong (Kim Rae Won).

"Chuyện tình bác sĩ" là một trong những tác phẩm có rating cao nhất trong sự nghiệp của Park Shin Hye, lên tới 16.685% - con số rất ấn tượng. Cũng nhờ vai diễn này, nữ diễn viên 34 tuổi được đề cử cho ngôi Thị hậu Baeksang 2017. Trước đó vào năm 2015, cô cũng từng nhận vinh dự tương tự nhờ phim "Pinocchio".

Ký ức Alhambra

Trong danh sách những phim lãng mạn hay nhất của Park Shin Hye dĩ nhiên không thể thiếu "Ký ức Alhambra". Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của chàng CEO Yoo Jin Woo và cô chủ nhà trọ Bonita là Jung Hee Joo. Yoo Jin Woo tới thành phố Granada, Tây Ban Nha để ký hợp đồng với nhà sáng tạo game Jung Se Joo, em trai của Jung Hee Joo. Tuy nhiên, Jung Se Joo đã mất tích một cách bí ẩn, trong khi ranh giới giữa thực tại và thế giới ảo do Jung Hee Joo tạo ra dần bị xóa nhòa, kéo cặp đôi chính vào một cuộc phiêu lưu khó quên.

Nụ hôn ngọt ngào của Park Shin Hye và tài tử Hyun Bin ở "Ký ức Alhambra".

"Ký ức Alhambra" không chỉ có Park Shin Hye mà vai nam chính còn do tài tử hàng đầu Hyun Bin đảm nhận. Nếu yêu thích cặp đôi diễn viên này, chẳng có lý do gì để không thử thưởng thức bộ phim "Ký ức Alhambra".

Thẩm phán đến từ địa ngục

"Thẩm phán đến từ địa ngục" mang tới một Park Shin Hye rất khác.

Cái tên cuối cùng trong danh sách là "Thẩm phán đến từ địa ngục", bộ phim kết hợp giữa hai thể loại lãng mạn và tội phạm đang khuynh đảo màn ảnh Hàn. Tác phẩm này chứng kiến màn lột xác đầy ấn tượng của Park Shin Hye, khi cô hóa thân thành Justitia, một nữ quỷ cao ngạo và lạnh lùng.

Vì sai sót khi đưa ra phán quyết dưới địa ngục, cô bị phạt phải tới nhân gian để bắt giữ linh hồn của những kẻ xấu trong thân phận của thẩm phán Kang Bit Na, người cô từng khép tội oan. Thế rồi, sợi dây định mệnh đưa cô gặp chàng thanh tra tận tụy và mẫn cán Han Da On, nạn nhân may mắn sống sót khi gia đình anh bị giết hại tàn nhẫn bởi một tên sát nhân liên hoàn.

Đầu bộ phim, Park Shin Hye thể hiện một nữ quỷ vương Justitia lạnh lùng và cao ngạo. Thế nhưng càng về sau, cô càng mang nhiều cảm xúc của con người.

Có một quy tắc chung cho ác quỷ đến nhân gian làm nhiệm vụ, đó là họ không được phép nảy sinh những cảm xúc của loài người, đặc biệt là tình yêu, nếu không thì sẽ phải chịu hậu quả vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng khi liên tiếp dây dưa cùng nhau, trái tim của cả Kang Bit Na lẫn Han Da On đều dần rung động.