Bộ phim The Judge from Hell (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục) của Park Shin Hye hiện đã lên sóng đến tuần thứ 3. Tương tự với 2 tuần đầu, ở tuần thứ 3 lên sóng, The Judge from Hell vẫn tiếp tục nhận được cơn mưa lời khen từ người xem. Và chủ đề nhận được nhiều lời tán dương nhiều hơn cả là chính là diễn xuất của nữ chính Park Shin Hye, nhất là ở cuối tập 5.

Cụ thể ở đoạn kết của tập 5, Kang Bit Na (Park Shin Hye) đã có một cuộc trừng phạt kẻ tội nhân giết người. Kẻ bị kết án là Yang Seung Bin - người đã giết vợ, con trai và con gái của mình nhưng lại lấy cớ rằng mình bị mất trí nhớ và đa nhân cách. Yang Seung Bin đã nổi cơn thịnh nộ trong phiên tòa và tấn công thẩm phán Kang Bit Na, thậm chí là chửi bới cô. Ngay sau đó, Kang Bit Na với thân phận thẩm phán địa ngục đã đến tìm Seung Bin vào giữa đêm và trừng phạt hắn. Tuy nhiên, Han Han On đã chứng kiến khoảnh khắc này và ngăn cản hành động của Kang Bit Na.



Phân cảnh giúp Park Shin Hye nhận mưa lời khen

Chỉ một phân cảnh ngắn nhưng khán giả lại quá sốc trước diễn xuất nhập tâm tuyệt đối của Park Shin Hye. Trang Osen của Hàn Quốc đăng tải bài viết với tiêu đề: "Park Shin Hye, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt sát nhân như vậy..." để nói về diễn xuất của mỹ nhân họ Park. Vốn dĩ Park Shin Hye không phải một cái tên quá xa lạ với dòng phim hành động, tâm lý nặng nhưng vai diễn Kang Bit Na lần này vẫn mang tới một diện mạo quá khác của cô. Người xem choáng ngợp trước màn lột xác xuất sắc này, nhất là trong những cảnh Kang Bit Na đứng trước đám sát nhân máu lạnh. Ánh mắt sắc lạnh, gương mặt đầy sự phẫn nộ, những hành động dứt khoát khiến khán giả đôi lúc cũng phải "sợ" trước thẩm phán ác ma này.

Bình luận của khán giả: - Park Shin Hye tìm thấy hào quang thực sự rồi, cổ nên đóng dạng phim này sớm hơn chứ không phải phim tình cảm bi lụy. - Ánh mắt của Park Shin Hye chấn động quá, tôi bị sốc đấy. - Phim này không trẻ đẹp như phim trước nhưng diễn hay hơn hẳn. - Nhiều cảnh tui bị sợ bả luôn, diễn hay quá.

Trong The Judge from Hell, Park Shin Hye vào vai Kang Bit Na, người vô tình qua đời do sự sai lầm của thẩm phán địa ngục Justitia. Vì lỗi lầm của mình, Justitia bị trừng phạt bằng cách nhập vào thân xác Kang Bit Na, tới thế giới loài người để truy bắt những kẻ sát nhân. Hiện tại, Justitia trong thân xác thẩm phán Kang Bit Na đang làm rất tốt vai trò thực thi công lý của mình. Kéo theo đó, phim cũng nhận về nhiều lời khen với rating cao nhất lên tới con số 9.7%. Thành tích ấn tượng này giúp The Judge from Hell đứng top 1 trong BXH các miniseries Hàn đang lên sóng hiện tại.

