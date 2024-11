Thời điểm hiện tại, bộ phim When The Phone Rings (tựa Việt: Khi Điện Thoại Đổ Chuông) đang tạo nên một cơn sốt lớn tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tác phẩm này do Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin đóng chính. Cả hai đang khiến nhiều netizen bấn loạn vì quá đẹp đôi.

9 năm trước khi nên duyên ở When The Phone Rings, Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin đã từng đóng vai một cặp tình nhân.

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng đây không phải lần hợp tác đầu tiên của Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin. Trước khi trở thành cặp vợ chồng trong When The Phone Rings, cả hai từng vào vai một cặp tình nhân từ hồi 2015. Dù chỉ hợp tác để cùng quay một đoạn video quảng cáo cà phê sữa, thế nhưng sự ngọt ngào mà họ đem lại vẫn khiến netizen thích thú.

Netizen Việt bình luận về những thước phim ngọt ngào của cặp đôi When The Phone Rings cách đây 9 năm:

- Sao hồi đó nhìn 2 anh chị tẻn tẻn, mát mát vậy. Giờ trông slay kinh. - Hóa ra cặp đôi này đã từng ở bên nhau. - Chà, duyên phận cỡ này cơ mà, hí hí. - Nhìn anh nhà tự nhiên thấy hết gia trưởng ngang. - Hoá ra là có gặp nhau trước đó rồi, người ta gọi là duyên số. - Thuở mới chớm hẹn hò anh ngại mình đắng ngắt, nhưng em thì bất chấp quyện vào anh mê say, haha. - Hóa ra ông bà đóng quảng cáo với nhau từ lâu rồi nha.

Nói thêm về When The Phone Rings, đây là một bộ phim lãng mạn theo mô-típ "tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê" không thể cũ hơn. Dẫu vậy, kịch bản cuốn hút với nhiều tình tiết hấp dẫn cùng "chemistry" tràn màn hình giữa Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin đã biến tác phẩm này trở thành hiện tượng trên màn ảnh nhỏ trong giai đoạn cuối năm 2024.

Bộ phim When The Phone Rings phát sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên MBC.