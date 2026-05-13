4 phần thịt lợn ngon và bổ nhất, nhiều người mua mỗi ngày nhưng toàn chọn sai “cực phẩm”

Thịt lợn là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm của người Việt, nhưng không phải ai cũng biết mỗi phần thịt lại có giá trị dinh dưỡng và hương vị khác nhau. Có những phần vừa mềm ngon, vừa giàu dưỡng chất hơn hẳn, được chuyên gia ẩm thực khuyên dùng thường xuyên.

Chọn đúng phần thịt không chỉ làm món ăn ngon hơn mà còn giúp bữa cơm gia đình hấp dẫn và bổ dưỡng hơn hẳn.

Dưới đây là 4 phần thịt lợn được đánh giá vừa ngon vừa bổ dưỡng nhất.

Thịt đùi trước phần thịt "vàng" giàu collagen

Thịt đùi trước là phần được đánh giá rất cao nhờ độ mềm, thơm và ít mỡ. Do lợn vận động nhiều ở hai chân trước nên phần thịt này săn chắc nhưng không quá béo, phù hợp nhiều cách chế biến.

Không chỉ ngon, thịt đùi trước còn chứa nhiều collagen, giúp hỗ trợ xương khớp, da và tóc, đồng thời bổ sung năng lượng và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Móng giò trước giàu dinh dưỡng, tốt cho phục hồi sức khỏe

Trong các loại móng giò, phần chân trước thường được ưa chuộng hơn vì nhiều nạc, ít mỡ hơn chân sau. Đây là thực phẩm giàu protein, chất béo, sắt, phốt pho và nhiều vitamin thiết yếu.

Móng giò được xem là món ăn giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ phục hồi sau ốm, sau phẫu thuật và đặc biệt phù hợp với phụ nữ sau sinh. Ngoài ra, lượng collagen tự nhiên trong móng giò còn giúp da săn chắc và đàn hồi hơn.

Thịt vai mềm ngon, cân bằng giữa nạc và mỡ

Thịt vai có đặc điểm là nạc xen kẽ lớp mỡ mỏng, tạo độ mềm và ngọt tự nhiên khi chế biến. Đây là phần thịt rất linh hoạt, có thể dùng để xào, nướng hoặc nấu lẩu đều ngon.

Về dinh dưỡng, thịt vai cung cấp protein, lipid và vitamin nhóm B, giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất, tăng năng lượng và cải thiện khả năng tập trung của cơ thể.

Thịt thăn phần nạc tinh, giàu đạm

Thịt thăn là phần gần như không có mỡ, thớ thịt mịn và mềm, rất dễ chế biến. Đây là phần thịt nằm dọc theo sống lưng nên ít vận động, giúp giữ được độ mềm tự nhiên.

Thịt thăn giàu protein, sắt và vitamin nhóm B, hỗ trợ tạo hồng cầu, tăng cường miễn dịch và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, do có thể chứa cholesterol tương đối cao, nên cần sử dụng hợp lý để đảm bảo sức khỏe.

Thịt lợn (thịt heo) là thực phẩm phổ biến trong bữa ăn hàng ngày nhờ hương vị thơm ngon, dễ chế biến và giá trị dinh dưỡng cao. Khi lựa chọn đúng phần thịt và chế biến hợp lý, đây có thể là nguồn thực phẩm mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Thịt lợn là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu giúp xây dựng, phục hồi cơ bắp và duy trì hoạt động của cơ thể.

Bên cạnh đó, thịt lợn giàu vitamin nhóm B, đặc biệt là B1 (thiamine) hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, và B12 dưỡng chất quan trọng đối với hệ thần kinh và quá trình tạo hồng cầu.

Ngoài ra, thịt lợn còn cung cấp các khoáng chất thiết yếu như kẽm giúp tăng cường miễn dịch, và sắt heme dạng sắt dễ hấp thu, góp phần phòng ngừa thiếu máu.

Trong 100g thịt lợn nạc đã nấu chín có chứa:

Năng lượng: 242 kcal

Protein: 27,3 g

Carbohydrate: 0 g

Đường: 0 g

Chất béo: 13,9 g

Theo các chuyên gia việc bổ sung thịt lợn hợp lý trong chế độ ăn có thể giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định, tăng sức bền và hỗ trợ quá trình tái tạo cơ bắp hiệu quả.