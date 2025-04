Phim truyền hình Việt Nam thời gian qua đã chứng kiến nhiều bước tiến về sản xuất, nhưng không phải lúc nào cũng giữ được tình cảm từ khán giả. Một lý do lớn khiến người xem quay lưng là cách xây dựng nhân vật nữ chính – thường được kỳ vọng là trái tim của câu chuyện.

1. Hồng Diễm – Ngân Hà trong "Trạm Cứu Hộ Trái Tim": Nhẫn nhịn đến mức phi lý



"Trạm Cứu Hộ Trái Tim" phát sóng trên VTV3 từ tháng 3/2024. Trong phim, Hồng Diễm đảm nhận vai Ngân Hà, một nhân vật được xây dựng với tính cách nhu nhược và thiếu quyết đoán. Suốt 40 tập phim, Ngân Hà liên tục gặp phải những biến cố đau lòng như bị lừa đảo, mất hết tài sản và bị phản bội trong tình yêu. Tuy nhiên, thay vì đứng lên đấu tranh, cô lại chọn cách im lặng và chịu đựng, khiến khán giả cảm thấy bức xúc và mất kiên nhẫn. Nhiều người cho rằng sự thụ động và yếu đuối của Ngân Hà không phản ánh đúng hình ảnh người phụ nữ hiện đại.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực Ngân Hà. Một số khán giả cho rằng sự nhẫn nhịn này phản ánh tâm lý phụ nữ truyền thống Việt Nam, luôn đặt gia đình lên trên. Diễn xuất của Hồng Diễm được khen vì lột tả nỗi đau nội tâm qua ánh mắt, dù không đủ sức cứu vãn một nhân vật bị cho là thiếu chiều sâu. Tranh cãi này khiến nhiều người tuyên bố bỏ phim khi không chịu nổi sự yếu đuối kéo dài của Ngân Hà.

2. Thu Hà Ceri – Pu trong "Đi Giữa Trời Rực Rỡ": Tính cách thay đổi khó hiểu

Nhân vật Pu trong bộ phim truyền hình Đi giữa trời rực rỡ do diễn viên Thu Hà Ceri thủ vai đã nhận nhiều phản hồi trái chiều từ khán giả. Ban đầu, Pu được xây dựng là một cô gái người Dao đỏ với khát khao học tập và ước mơ đổi đời, tạo thiện cảm với người xem. Tuy nhiên, theo diễn biến phim, nhân vật này dần mất điểm trong mắt khán giả.

Cụ thể, sau khi Pu xuống thành phố học đại học, cô bị cuốn vào các mối quan hệ xã hội và công việc làm thêm, khiến việc học tập bị sao nhãng. Nhiều khán giả cho rằng phim không còn tập trung vào hành trình học tập của Pu mà chuyển hướng sang những tình tiết tình cảm phức tạp, làm mất đi mục tiêu ban đầu của nhân vật.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Pu và các nhân vật nam như Chải và Thái cũng gây tranh cãi. Sự thay đổi tình cảm đột ngột của Pu từ chỗ lạnh nhạt với Chải sang quan tâm thái quá bị đánh giá là thiếu tự nhiên và khiên cưỡng. Điều này khiến người xem cảm thấy khó chấp nhận và cho rằng kịch bản thiếu nhất quán.

Ngoài ra, thái độ và hành động của Pu trong một số tình huống bị nhận xét là bất lịch sự và vô ơn, làm giảm sự đồng cảm của khán giả đối với nhân vật.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến tích cực về diễn xuất của Thu Hà Ceri, cho rằng cô đã cố gắng thể hiện nhân vật một cách chân thực và sinh động. Dù vậy, sự phát triển và xây dựng tính cách nhân vật Pu trong kịch bản vẫn là điểm gây tranh cãi và khiến một bộ phận khán giả cảm thấy không hài lòng.

3. Thùy Anh – Ly trong "Đừng Nói Khi Yêu": Hành động ngốc nghếch, thiếu trưởng thành



"Đừng Nói Khi Yêu" phát sóng trên VTV3 năm 2023. Thùy Anh vào vai Ly – một cô gái trẻ liên tục đổi việc và có hành động khó hiểu. Ý tưởng về một nhân vật dám nghĩ dám làm ban đầu thú vị, nhưng cách phát triển Ly lại khiến khán giả ngán ngẩm.

Ly trong phim có nhiều hành động ngốc nghếch gây tranh cãi như cho thuốc xổ vào bánh để "trả thù" Quy (Mạnh Trường thủ vai). Thái độ bất lịch sự với nam chính ngay từ đầu dù anh chưa làm gì sai, khiến cô trở thành nữ chính khó ưa. Khán giả nhận xét: "Ly lớn rồi mà hành xử như trẻ con, xem mà ức chế".

Song, cũng có ý kiến cho rằng Ly đại diện cho giới trẻ hiện đại: Bốc đồng, thiếu định hướng nhưng vẫn có nét đáng yêu. Diễn xuất tự nhiên của Thùy Anh được khen phù hợp với vai, dù không lấn át được kịch bản yếu.

4. Ngọc Huyền – An trong "Cha Tôi, Người Ở Lại": Ích kỷ và thù dai



"Cha Tôi, Người Ở Lại" phát sóng trên VTV3 từ tháng 2/2025, là bản remake của "Lấy Danh Nghĩa Người Nhà" (Trung Quốc). Ngọc Huyền (sinh năm 1997) vào vai An – cô em út trong gia đình đặc biệt với hai người cha và ba anh em không cùng huyết thống. Ban đầu, An được khen nhờ ngoại hình trẻ trung và diễn xuất tự nhiên, nhưng những tập gần đây, cô trở thành lý do khiến khán giả đang đòi bỏ phim vì tính cách ích kỷ.

An bị chỉ trích vì trách móc hai anh trai (Nguyên và Việt) sau thời gian họ đi xa trở về nhà, dù các anh luôn bảo vệ cô. Kịch bản kéo dài lê thê càng làm nổi bật khuyết điểm của nhân vật. Nhiều người cũng so sánh phiên bản Việt với bản gốc và cho rằng bản Việt đang làm quá. Bản gốc phim được khen nhẹ nhàng mà vẫn giữ sức hút.

Ngược lại, một số người cho rằng tính cách của An phản ánh tâm lý của người từng bị tổn thương. Ngọc Huyền được khen vì ngoại hình nhỏ nhắn, phù hợp vai nữ sinh, và diễn xuất tốt ở các cảnh gia đình ấm áp.

Tuy nhiên, sang đến tập 24 của "Cha Tôi, Người Ở Lại", An đã chính thức làm lành với 2 anh trai, điều này khiến nhiều khán giả "quay xe" tiếp tục ủng hộ bộ phim.