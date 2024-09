Hoa hậu Kỳ Duyên dùng đến 2 thức uống này để "gọt mỡ bụng", giúp vòng eo săn chắc

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024 và đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Trong cuộc thi, Kỳ Duyên nhiều lần diện trang phục khoe trọn vòng eo săn chắc cùng vóc dáng thanh mảnh vô cùng hút mắt.

Nhan sắc nổi bật của Kỳ Duyên tại Miss Universe Vietnam 2024.

Còn nhớ vào năm 2019, người đẹp từng nhiều lần bị cộng đồng mạng chê thừa cân, phát tướng. Trước áp lực của dư luận, mỹ nhân sinh năm 1996 đã tích cực tập luyện, ăn uống điều độ để có vóc dáng săn chắc, gợi cảm như bây giờ.

1 bữa ăn giàu chất xơ, protein của Kỳ Duyên.

Theo chia sẻ của Kỳ Duyên, thực ra bí quyết "gọt mỡ" của cô rất đơn giản, không quá cầu kỳ. Cô chủ yếu dành thời gian để tập thể dục, nhất là những bài tập cardio. Về chế độ ăn, Kỳ Duyên ăn nhiều salad và thịt nạc. Đặc biệt, cô sử dụng nhiều nước lọc để tăng quá trình trao đổi chất. Ngoài nước lọc, Kỳ Duyên cũng nhấn mạnh bản thân thường sử dụng 2 thức uống giàu vitamin, ít ngọt để vừa hoàn thành mục tiêu giảm cân, đốt mỡ mà vẫn nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh.

2 thức uống giúp Kỳ Duyên giữ bụng phẳng, eo săn chắc

1. Nước dứa + gừng

Mỗi sáng, Kỳ Duyên đều có thói quen uống nước ép dứa kết hợp chanh vàng, gừng và bột ớt cayenne. Nước ép dứa chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa giúp chống viêm, hỗ trợ trao đổi chất, tăng cường chuyển hóa.

Trong đó, dứa là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào - chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do. Vitamin C cũng hỗ trợ sản sinh collagen, giúp duy trì làn da khỏe mạnh và tăng cường hệ miễn dịch. Một nghiên cứu công bố trên American Journal of Clinical Nutrition đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ đủ lượng vitamin C có thể giúp cải thiện tình trạng da và chống lại các dấu hiệu lão hóa.

Còn gừng chứa gingerol, một hợp chất có khả năng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Gingerol giúp giảm sưng viêm, giảm đau cơ và cải thiện hệ miễn dịch. Theo một nghiên cứu công bố trên Journal of Medicinal Food, gừng có thể giảm đáng kể các dấu hiệu viêm nhiễm trong cơ thể và giúp giảm đau do viêm khớp.

Capsaicin trong ớt cayenne đã được chứng minh có khả năng tăng cường quá trình sinh nhiệt và đốt cháy calo, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân. Một nghiên cứu trên Appetite Journal cho thấy việc tiêu thụ capsaicin giúp tăng cường tốc độ trao đổi chất và giảm lượng calo tiêu thụ.

2. Sữa chua Kefir

Kỳ Duyên thường uống sữa chua Kefir sau khi tập luyện và trước bữa ăn, nàng mỹ nhân cho biết đây là nguồn cung cấp protein giúp cơ bắp phục hồi nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ hấp thu dưỡng chất.

Sữa chua Kefir là một loại thức uống lên men có chứa hàng tỷ lợi khuẩn, bao gồm nhiều loại vi khuẩn có lợi như Lactobacillus và nấm men lành mạnh như Saccharomyces. Thức uống này giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện tiêu hóa, giảm triệu chứng khó tiêu, đầy hơi và táo bón.

Kefir cũng là 1 thức uống rất thích hợp để giảm mỡ bởi nó cung cấp một lượng lớn protein chất lượng cao. Điều này giúp kiểm soát cơn thèm ăn và hỗ trợ quá trình giảm cân.

Không những vậy, Kefir cũng có chỉ số đường huyết thấp, giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn. Một nghiên cứu trên European Journal of Nutrition cho thấy tiêu thụ Kefir có thể giúp kiểm soát đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin, đặc biệt ở những người bị tiểu đường type 2.

Ngoài ra, Kefir chứa nhiều canxi, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe xương. Ngoài ra, Kefir còn cung cấp vitamin K2, giúp tăng cường hấp thu canxi vào xương và phòng ngừa loãng xương.