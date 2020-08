4 nam thanh niên và 2 cô gái "đập đá" tập thể trong villa ở Đà Nẵng giữa mùa dịch Covid-19

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 10/8, tổ công tác giám sát cộng đồng P.Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nhận thông tin một villa ở tổ 27 (P.Khuê Mỹ) có một nhóm tụ tập sử dụng ma túy, nên tiến hành kiểm tra.

Tại đây, công an phát hiện có 6 nam nữ gồm Lê Đình Q., Trần Phước Thị Bích H. (cùng ngụ Q.Thanh Khê); Hồ Viết T. (ngụ Q.Liên Chiểu); Mai Hoàng L., Nguyễn Văn P. (cùng ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kim C. (ngụ Nghệ An). Tất cả đều không khai báo, đăng ký tạm trú và vi phạm tập trung đông người theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch Covid-19.

Thời gian qua, lực lượng chức năng ở Đà Nẵng liên tục phát hiện nhiều nam nữ tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Làm việc với công an, cả nhóm thừa nhận đã thuê villa để ở và sử dụng trái phép ma tuý. Qua kiểm tra, cả 6 đều dương tính với ma túy tổng hợp dạng hàng đá.

Cùng thời điểm, tại P.Mân Thái (Q.Sơn Trà) công an phường này ập vào một ngôi nhà trên đường Vũ Tông Phan, phát hiện 11 người (gồm 6 nam, 5 nữ) đang tụ tập ăn nhậu và hút bóng cười. Tang vât thu giữ tại hiện trường gồm 3 bình khí cười. Những người này khai nhận mua bình khí cười qua mạng để hút trong lúc ăn nhậu.