4 mỹ nhân Hàn khuynh đảo màn ảnh 2025: Cặp đôi nước mắt tái hợp sau 9 năm, Song Hye Kyo có 2 phim mới?

Bước sang năm 2025, 4 mỹ nhân Hàn này hứa hẹn sẽ tạo ra những cơn sốt lớn nhờ các tác phẩm đầy tiềm năng.

Song Hye Kyo

Ai cũng mong chờ màn tái xuất màn ảnh rộng của Song Hye Kyo.

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Song Hye Kyo. Sau thành công rực rỡ với siêu phẩm "The glory", Song Hye Kyo đã trải qua năm 2024 khá im hơi lặng tiếng. Dẫu vậy trong năm 2025, cô hứa hẹn sẽ càn quét màn ảnh rộng với bộ phim kinh dị "Black nuns" (còn được gọi với tên "Dark nuns"). Thực tế, điện ảnh không phải là thế mạnh của Song Hye Kyo so với địa hạt truyền hình. Thế nhưng, khán giả có nhiều lý do để tin rằng lần này, nữ minh tinh sẽ đạt được thành công.

Thứ nhất, ai cũng mong chờ được chứng kiến màn tái xuất của Song Hye Kyo với điện ảnh sau một thập kỷ. Thứ hai, ngoài Song Hye Kyo thì dự án này còn quy tụ dàn diễn viên thực lực, danh tiếng với những gương mặt như Jeon Yeo Been, Lee Jin Wook và Heo Joon Ho. Thứ ba, "Black nuns" là phần ngoại truyện của bom tấn "The priests" từng khuynh đảo màn ảnh hồi 2015.

Màn kết hợp của Song Hye Kyo và Gong Yoo trong "Slowly and intensely".

Trên màn ảnh nhỏ, khán giả có thể cũng sẽ được gặp Song Hye Kyo nếu như bộ phim "Slowly and intensely" (tựa cũ: "Show business") kịp ra mắt trong năm 2025. Đây là tác phẩm thuộc thể loại chính kịch, kể về quá trình phát triển nhanh chóng của làng giải trí Hàn Quốc sau Chiến tranh Triều Tiên, các ngôi sao và những người đứng sau họ. Dự án này chứng kiến màn hợp tác của Song Hye Kyo với hai tên tuổi hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc là Gong Yoo và Lee Ha Nee.

Suzy

Cái tên tiếp theo trong danh sách là Suzy. Trong năm 2025, cô sẽ có một bộ phim lãng mạn đầy hứa hẹn được lên sóng, đó là "All the love you wish for". Đây là dự án chứng kiến màn tái hợp của cô với Kim Woo Bin sau 9 năm kể từ "Yêu không kiểm soát". Ở bộ phim "Yêu không kiểm soát", cặp đôi từng khiến khán giả rơi rất nhiều nước mắt. Thế nhưng với tác phẩm mới, đó hứa hẹn sẽ là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào.

Cho những ai chưa biết, "All the love you wish for" thuộc thể loại hài hước - lãng mạn - huyền ảo, xoay quanh câu chuyện của thần đèn Jinn và cô gái tên Ga Yeong. Trong khi Jinn là một linh hồn với rất nhiều những cảm xúc thái quá, Ga Yeong lại là một cô gái có rất ít cảm xúc. Ga Yeong tình cờ giải thoát Jinn và được ban cho 3 điều ước.

Màn tái hợp sau 9 năm của Suzy và Kim Woo Bin được khán giả mong chờ.

Jun Ji Hyun

Nhắc đến những mỹ nhân Hàn hứa hẹn khuynh đảo màn ảnh năm 2025, chắc chắn sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ qua Jun Ji Hyun. Cô có màn kết hợp cực kỳ đáng mong chờ với tài tử hàng đầu Kang Dong Won trong bộ phim "Tempest".

Tác phẩm này là sự pha trộn của các thể loại hành động - bí ẩn - lãng mạn. Trong phim, Jun Ji Hyun đảm nhận vai nữ chính Seo Mun Ju. Cô là một nhà ngoại giao tài ba, cũng là cựu đại sứ Hàn Quốc tại Hoa Kỳ.

"Tempest" chứng kiến màn kết hợp của hai ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc là Jun Ji Hyun và Kang Dong Won.

Ở chiều ngược lại, Kang Dong Won đảm nhận vai nam chính Baek San Ho, một lính đánh thuê tinh nhuệ với quá khứ bí ẩn. Cùng nhau, cả hai truy tìm sự thật về một vụ ám sát với động cơ chính trị.

Ngoài Jun Ji Hyun và Kang Dong Won, "Tempest" còn có sự tham gia của các gương mặt gạo cội của màn ảnh Hàn như Kim Hae Sook, Lee Mi Sook, Oh Jung Se và gương mặt đang lên Won Ji An. Đây là một trong những tác phẩm được kỳ vọng nhất trong 2025, hứa hẹn sẽ gây bão toàn cầu khi lên sóng. Với riêng Jun Ji Hyun, màn thể hiện của cô được đông đảo khán giả chờ đợi khi mà kể từ sau "Bí ẩn núi Jiri", mỹ nhân 43 tuổi đã hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.

Ai cũng mong chờ màn tái xuất của Jun Ji Hyun trên màn ảnh nhỏ.

IU

Cuối cùng, không thể bỏ qua IU. Trong tháng 3/2025, nữ diễn viên sẽ chính thức trở lại màn ảnh nhỏ sau 6 năm với bộ phim chính kịch - đời sống - lãng mạn "When life gives you tangerines". Tác phẩm này kể về cuộc đời đầy phiêu lưu của Ae Sun và Gwan Sik, hai người con của đảo Jeju, được sinh ra trong những năm 1950.

IU đảm nhận vai nữ chính Ae Sun thời niên thiếu. Đó là một cô gái thông minh, táo bạo, luôn lạc quan và không ngại thể hiện cảm xúc. Dù không được đi học, thế nhưng cô lại nuôi giấc mơ trở thành một nhà thơ.

IU sẽ có màn kết hợp đáng chờ đợi với Park Bo Gum.

Trong khi đó, vai Gwan Sik thời niên thiếu do mỹ nam đình đám Park Bo Gum đảm nhận. Cả IU lẫn Park Bo Gum đều là những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc, thế nên khán giả rất mong chờ những khung cảnh lãng mạn họ cùng nhau tạo nên.

Bên cạnh "When life gives you tangerines", một bộ phim truyền hình khác của IU cũng có thể sẽ lên sóng trong năm 2025, đó là "Wife of a 21st century prince". Đây là một dự án đầy tiềm năng, khi mà IU sẽ kết hợp với ngôi sao hot bậc nhất năm 2024 - Byeon Woo Seok. Quan trọng hơn, tác phẩm lãng mạn này sở hữu một kịch bản mới lạ, rất khác biệt so với những cái tên khác cùng thể loại.

Phim "Wife of a 21st century prince" do IU và Byeon Woo Seok đóng chính cũng có thể sẽ lên sóng trong năm 2025.

"Wife of a 21st century prince" lấy bối cảnh Hàn Quốc hiện đại theo chế độ quân chủ lập hiến. Sung Hee Joo (IU) là con gái của một tập đoàn tài chính khổng lồ. Cô không chỉ xinh đẹp, thông minh mà còn có một tinh thần cạnh tranh quyết liệt. Thế nhưng, thân phận thường dân lại bất ngờ trở thành chướng ngại trong cuộc sống của cô. Tuy nhiên, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi khi Sung Hee Joo vướng vào mối quan hệ với Yian, hoàng tử thứ hai của nhà vua.