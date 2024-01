4 món đồ trang trí trong năm Giáp Thìn, đang sale giá chỉ còn từ 27.000 đồng

Lồng đèn đỏ

Tết đến, lồng đèn treo thường được nhiều người lựa chọn để trang hoàng nhà cửa. Lồng đèn thường có màu đỏ - biểu tượng của sự may mắn, điềm lành, vì vậy nhiều gia đình thường treo đèn trước cửa nhà với mong muốn rước tài lộc, xua đuổi vận xui. Trong phong thủy, màu đỏ của lồng đèn còn là màu của chu sa, có công dụng ngăn chặn tà khí và trấn trạch.

Lưu ý nhỏ: Bạn nên treo lồng đèn theo số chẵn (2, 4, 6, 8), khi treo phải hài hòa, cân xứng. Ngoài ra, bạn nên treo lồng đèn ở hướng Đông, Tây và Nam, tránh hướng Bắc vì hướng này sẽ phá tan vận khí tốt.

Chuông gió

Theo quan niệm từ xa xưa, tiếng chuông gió ngân vang mang ý nghĩa báo hiệu tin mừng, điềm lành. Trong phong thủy, món đồ trang trí này được xem là vật mang lại tài lộc, may mắn trong năm mới, đồng thời giúp hóa giải vận xui, xua đuổi tà ma.

Treo chuông gió trong nhà sẽ tạo ra nguồn năng lượng luân chuyển, đồng thời giúp không khí lưu thông, mang lại cảm giác dễ chịu cho gia chủ.

Khi chọn mua chuông gió để treo trong nhà dịp Tết này, gia chủ nên ưu tiên chọn loại hợp tuổi mệnh. Nếu phía trước nhà bị chặn bởi nhà khác thì nên treo chuông gió ở lối vào cửa trước. Nếu cửa chính đối diện với đường thì nên treo chuông ở góc bên trái cửa để hóa giải hung khí. Ở cuối cầu thang, gia chủ nên treo chuông gió làm bằng chất liệu kim loại có từ 5 đến 8 thanh, như vậy sẽ giúp thu hút sự giàu có.

Bể cá vàng

Trong phong thủy nhà ở, bể cá vàng đặt trong nhà có khả năng thu hút nguồn sinh khí tài lộc mạnh mẽ, đồng thời mang lại may mắn cho gia chủ. Ba màu sắc thường thấy của cá vàng (đỏ, cam, vàng) còn tượng trưng cho sự giàu sang, thịnh vượng. Và trong Phật giáo, cá vàng còn là biểu tượng cho khả năng sinh sản, sự dồi dào và êm ấm. Không chỉ là món đồ trang trí giúp tăng tính thẩm mỹ cho căn nhà ngày Tết, đây là còn là vật phong thủy ý nghĩa, thu hút những điều tốt lành cho gia đình bạn.

Lưu ý nhỏ, bạn không nên đặt bể cá trong phòng ngủ hay gần bếp, gần nhà vệ sinh. Không đặt bể cá dưới tượng các thần hay ở giữa cửa (vì sẽ cản luồng sinh khí). Tốt nhất, bạn nên đặt bể cá ở cửa chính, hoặc đặt ở nửa phía ngoài phòng khách theo hướng hợp với gia chủ.

Đồ trang trí hình Thần Tài

Theo quan niệm dân gian, Thần Tài là vị thần trông coi tiền bạc, của cải cho gia chủ. Thần Tài sẽ đem tới tài lộc, tiền bạc, vượng khí giúp gia chủ làm ăn kinh doanh phát đạt, thịnh vượng.

Do đó, những món đồ trang trí hình Thần Tài như tượng, dây treo, dải treo hay hình dán trang trí cửa thường được coi như những “tấm bùa hộ mệnh” giúp gia chủ mang lại may mắn, bình an, tài lộc. Nếu muốn có một năm mưới sung túc đủ đầy, bạn có thể tìm mua nhưng món đồ trang trí tương tự để trang hoàng nhà cửa trong Tết Giáp Thìn này.