4 món đồ tôi khuyên bạn ĐỪNG mua, cảm giác hối hận là điều sớm muộn!

Trong thời đại mua sắm trực tuyến hiện nay, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy mọi thứ mình cần chỉ với vài cú click chuột. Tuy nhiên, không phải món đồ nào cũng thật sự xứng đáng với số tiền bỏ ra - nhất là khi bị thu hút bởi hình ảnh bắt mắt hoặc những lời mô tả "có cánh".

Dưới đây là danh sách 6 sản phẩm "hot" trên mạng nhưng thực tế lại gây thất vọng, theo trải nghiệm cá nhân của tôi. Vậy nên, nếu đang định rút ví, thật lòng khuyên bạn nên cân nhắc thật kỹ để tránh "tiền mất tật mang":

1. Máy may cầm tay

Tôi từng thấy máy may cầm tay được quảng cáo là tiện lợi, dễ dùng, phù hợp cho người không biết may vá như tôi. Thấy rẻ lại có vẻ hay ho, tôi cũng đặt thử một chiếc. Nhưng khi dùng rồi mới biết - máy hay bị kẹt, đường may lỏng lẻo, thậm chí còn làm rách vải. Chỉ sau vài lần thử, tôi đành bỏ xó vì chẳng thể trông mong gì vào nó.

2. Bàn chải đánh răng siêu mềm

Từng bị chảy máu chân răng nên khi thấy trên thị trường xuất hiện loại bàn chải siêu mềm, hiển nhiên tôi phải mua dùng thử ngay. Lúc đầu cảm giác rất êm, tưởng như "cứu tinh" cho nướu nhạy cảm. Nhưng dùng lâu mới thấy bàn chải quá mềm, không làm sạch kỹ được kẽ răng hay mảng bám. Cuối cùng sau 1 thời gian sử dụng, tôi quay lại dùng bàn chải lông vừa, đánh đúng cách thì hiệu quả hơn hẳn.

3. Bình xịt dầu hào có nút ấn

Ban đầu tôi nghĩ bình xịt dầu hào sẽ giúp kiểm soát lượng dầu tốt hơn, vừa tránh lãng phí lại giúp món ăn bớt ngấy. Những lần đầu sử dụng đúng là khá "đã tay", chỉ cần nhấn nhẹ là dầu ra đều, tưởng như đã tìm được "trợ thủ bếp núc" hoàn hảo. Nhưng chỉ sau vài tuần, tôi bắt đầu phát hiện dầu rò rỉ quanh cổ bình, khiến tay nắm lúc nào cũng dính nhớp. Chưa kể sau mỗi lần dùng phải lau kỹ nếu không thì dầu thừa bám lại sẽ nhanh chóng bị oxy hóa, mốc đen hoặc có mùi hôi. Cuối cùng, dù tiếc tiền nhưng tôi vẫn phải bỏ đi.

4. Máy giặt mini

Lúc đầu tôi mua máy giặt mini vì nghĩ sẽ tiện cho việc giặt riêng đồ nhỏ như tất, khẩu trang hay quần áo mỏng. Máy gọn nhẹ, không chiếm diện tích nên khá phù hợp với căn hộ nhỏ. Tuy nhiên, sau vài lần sử dụng, tôi nhận ra dung tích của thiết bị quá nhỏ, chỉ giặt được một lượng quần áo rất ít, đôi khi còn phải chia ra nhiều lần.

Điều quan trọng là khả năng giặt sạch không cao, nhất là với đồ bẩn nhiều hoặc vải dày. Chưa kể máy khá ồn và dễ bị trào nước nếu đặt không cân. Cuối cùng, tôi gần như không còn dùng đến nữa - vừa tốn tiền, vừa không giải quyết được nhu cầu giặt giũ.

Lời khuyên

Trước khi quyết định mua sắm, tôi khuyên bạn hãy tìm hiểu kỹ về sản phẩm, đọc đánh giá từ người dùng và cân nhắc nhu cầu thực tế của mình. Đừng để những lời quảng cáo hấp dẫn đánh lừa bạn. Hãy là người tiêu dùng thông minh để tránh lãng phí tiền bạc và thời gian.

Nguồn: Toutiao