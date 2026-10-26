Mâm cơm nhà của Đỗ Mỹ Linh và chồng Chủ tịch

Từ khi trở thành con dâu của gia đình doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội, cuộc sống của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí như trước, người đẹp lựa chọn hoạt động chọn lọc hơn, dành thời gian vun vén gia đình và theo đuổi công việc riêng.

Trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, trong đó có các mâm cơm gia đình do cô chuẩn bị. Không phải những món ăn cầu kỳ hay nguyên liệu đắt đỏ, thực đơn của nàng hậu chủ yếu xoay quanh các món Việt quen thuộc như cá kho, tôm rim, trứng chiên, rau luộc, gà chiên... Bữa ăn có đủ món mặn, món rau và canh, tạo cảm giác gần gũi như nhiều gia đình Việt.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Đỗ Mỹ Linh chuẩn bị và bày biện món ăn. Các món được sắp xếp gọn gàng, màu sắc hài hòa, tạo nên mâm cơm tươm tất dù thực đơn không quá phức tạp. Thỉnh thoảng, nàng hậu cũng đổi vị với những món như bún ngan hay bánh tráng cuốn tôm thịt, giúp bữa ăn gia đình thêm đa dạng.

Mâm cơm nhà của Đỗ Mỹ Linh có những món ăn quen thuộc như tôm rim, trứng chiên, canh cà...

Cô cũng tự tay làm món cá kho đẹp mắt

Đỗ Mỹ Linh đã trổ tài đảm đang, khéo léo trước khi về nhà chồng

Mâm cơm đơn giản Đỗ Mỹ Linh chuẩn bị cho gia đình

Cô cũng biết nấu những món cầu kỳ như bún ngan

Không chỉ chăm chút cho bữa cơm của gia đình, từ khi làm mẹ, Đỗ Mỹ Linh còn cho thấy sự tỉ mỉ trong việc chuẩn bị đồ ăn dặm cho con. Những phần ăn được cô sắp xếp đẹp mắt, chia thành từng món nhỏ với màu sắc hấp dẫn. Cách trình bày này không chỉ khiến bữa ăn trông ngon mắt mà còn thể hiện sự quan tâm của người mẹ trong quá trình chăm sóc con nhỏ.

Nàng hậu làm những bữa ăn dặm cầu kỳ cho con gái

Nhìn qua đã biết cô cưng yêu nhóc tỳ đến cỡ nào khi chăm bé cực tỉ mỉ

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và từng là gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện giải trí. Sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang vào năm 2022, cô dần thu hẹp các hoạt động showbiz để ưu tiên gia đình và công việc kinh doanh. Người đẹp cũng khá kín tiếng khi chia sẻ về đời tư, đặc biệt là những thông tin liên quan đến các con. So với hình ảnh một hoa hậu trẻ trung, năng động thời mới đăng quang, cô hiện mang vẻ ngoài trưởng thành, điềm đạm hơn.

Từng chia sẻ về những thay đổi sau khi lập gia đình, Đỗ Mỹ Linh cho biết cuộc sống hôn nhân khiến cô phải học cách tự lập và có trách nhiệm hơn. Nàng hậu bộc bạch: "Sau khi cưới, tôi phải lo toan, tính toán để không chỉ cuộc sống bản thân mà gia đình nhỏ của mình được êm ấm. Bản thân tôi phải tự lập hơn rất nhiều. Hiện tại tôi không thể vô tư, thích gì làm nấy như trước. Để cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc thì phải cần có sự cố gắng".

Đỗ Mỹ Linh ra dáng vợ đảm sau khi kết hôn

Cô cũng thừa nhận bản thân đang ở giai đoạn ưu tiên xây dựng tổ ấm và duy trì công việc ổn định. "Thời gian này điều quan trọng nhất với tôi là xây dựng gia đình và có công việc ổn định. Tôi cảm thấy vui với cuộc sống mới này. Dù không có quá nhiều màu sắc, nhưng tôi thấy nó phù hợp với mình", người đẹp chia sẻ.

Hiện tại, Đỗ Mỹ Linh đã là mẹ của hai con. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, cô cũng bắt đầu trở lại với một số hoạt động đáng chú ý của showbiz Việt.

Ảnh: FBNV