Người xưa có câu "ăn theo mùa nào thức nấy" - đến mùa hè, củ cải và cải trắng đã qua mùa, ăn vào vừa nhạt vừa không còn nhiều dưỡng chất. Đây là lúc các bà các mẹ trong gia đình thường rỉ tai nhau những món ăn giúp "dưỡng cốt", tức là bồi bổ xương khớp, để cả mùa hè đi đứng nhẹ nhàng, làm việc không mệt mỏi. Hôm nay xin chia sẻ với chị em 4 món ăn mùa hè rất quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm, cách làm đơn giản, mà ăn vào ai cũng tấm tắc khen.

1. Bò xào đậu tằm và hành tây - Món mặn đậm đà đưa cơm

Đậu tằm đầu mùa hạt căng mọng, có vị ngọt thanh tự nhiên, kết hợp với thịt bò mềm và hành tây thơm nồng là một combo cực kỳ đưa cơm. Cách làm rất đơn giản: thái thịt thăn bò hoặc bắp bò ngược thớ thành lát mỏng, ướp cùng chút xì dầu, rượu nấu ăn, một thìa nhỏ bột năng và dầu ăn, để khoảng 10-15 phút cho thịt thấm và mềm. Đậu tằm tươi bóc vỏ ngoài, bóc luôn lớp vỏ lụa bên trong cho dẻo hơn khi ăn. Hành tây bổ múi cau.

Bắc chảo lên bếp, đổ dầu nóng, cho thịt bò vào đảo nhanh tay đến khi vừa chuyển màu thì xúc ra ngay để bò không bị dai. Vẫn chảo đó, phi thơm hành tây đến khi hơi trong và dậy mùi, rồi cho đậu tằm vào xào cùng. Vì đậu tằm khó chín nếu chỉ xào khô, chị em rưới khoảng nửa bát nước nóng vào theo thành chảo, đậy nắp om 1-2 phút. Khi nước gần cạn, đậu chín mềm, đổ bò vào, nêm muối và một chút xíu đường để dậy vị, đảo đều trên lửa lớn rồi tắt bếp.

2. Mầm đậu Hà Lan xào tép khô - Thanh mát mà vẫn đậm vị

Mầm đậu Hà Lan đầu hè non mơn mởn, giòn ngọt đến mức cắn vào tưởng có nước. Kết hợp với tép khô giòn rụm là một món ăn vừa thanh mát vừa giàu canxi - đặc biệt tốt cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Mầm đậu mua về nhặt bỏ cuống già, rửa sạch rồi để thật ráo nước - bước này quan trọng vì rau còn ướt sẽ thành món luộc chứ không phải xào. Tép khô (tép moi) ngâm nước ấm vài phút, rửa nhẹ để bớt mặn và sạch bụi, vớt ra vắt khô. Bắc chảo nóng, cho ít dầu, để lửa nhỏ rang tép khô đến khi hơi vàng và thơm dậy mùi biển. Lúc này vặn lửa lớn nhất, đổ mầm đậu vào đảo nhanh tay bằng đũa kết hợp xẻng, thấy rau vừa tái xanh là tắt bếp ngay, rắc chút muối rồi đảo thêm vài cái nhờ nhiệt còn lại trong chảo. Cả món chỉ mất 1-2 phút, lửa quá tay là rau ra nước, mất hết độ giòn.

3. Canh ngao nấu mướp - Ngọt lịm không cần mì chính

Trời nóng ra mồ hôi nhiều, ai cũng thèm bát canh thanh mát. Ngao rẻ mà ngọt, mướp mềm mát, hai thứ này nấu chung cho ra bát canh ngọt lừ tự nhiên đến mức không cần thêm bột ngọt.

Ngao mua về ngâm nước muối loãng có nhỏ vài giọt dầu ăn, để chỗ yên tĩnh khoảng 1-2 tiếng cho nhả hết cát. Mướp nên chọn loại mướp hương hoặc mướp ta, gọt vỏ, bổ miếng vừa ăn, ngâm nước cho khỏi thâm. Bắc nồi nước, thả vài lát gừng, đun sôi rồi đổ ngao vào, thấy ngao há miệng thì vớt ra ngay - đun lâu thịt ngao co lại, ăn dai và mất ngon. Nước luộc ngao đừng đổ đi - đó là nước cốt vàng óng, để lắng vài phút rồi nhẹ tay gạn lấy phần nước trong bên trên, bỏ phần cặn cát dưới đáy.

Đun lại nước ngao cho sôi, cho mướp vào nấu đến khi mướp chuyển trong và mềm, thả ngao đã tách vỏ vào, nêm chút muối, rắc hành lá và tiêu trắng là xong. Bát canh trong veo, thanh mát, húp một thìa là thấy cả người dịu lại.

4. Cá bò vàng kho đậu phụ - Đậm đà đưa cơm cả nhà

Cá kho đậu phụ là món "tủ" của nhiều gia đình, cá hút vị tương đậm đà, đậu phụ ngấm nước cá ngọt lừ, cắn vào là tứa nước.

Nên chọn cá nục, cá trích hoặc cá basa, cá bò vàng - thịt mềm, ít xương. Cá làm sạch, cắt khúc vừa ăn. Đậu phụ nên dùng loại đậu cứng (đậu Bắc), cắt khối vuông dày để khi kho không bị nát. Phi thơm hành, gừng, vài tép tỏi và một hoa hồi với dầu nóng, rồi cho một thìa to tương đậu nành (hoặc thay bằng nước hàng + nước mắm theo kiểu Việt) vào đảo trên lửa nhỏ cho tương chín dậy mùi - bước này không được bỏ qua vì tương sống ăn vào sẽ có vị gắt.

Khi tương đã thơm, rưới chút rượu nấu ăn và xì dầu, đổ nước sôi vào ngập cá và đậu. Cho cá và đậu phụ vào, đun lửa lớn cho sôi, hớt bọt rồi hạ lửa nhỏ liu riu khoảng 10-15 phút, không đậy kín nắp mà để hở một chút. Khi nước kho cạn còn khoảng một nửa, sánh lại, nếm thử độ mặn - thường tương và xì dầu đã đủ mặn nên không cần thêm muối. Tắt bếp, rắc nhiều hành lá hoặc rau mùi, bê cả nồi lên mâm. Thịt cá mềm tan trong miệng, đậu phụ rỗ tổ ong ngậm đầy nước kho, chan cơm thì cả nhà ăn không ngẩng đầu lên nổi.

Bốn món ăn trên đều dùng nguyên liệu rất quen thuộc, ra chợ nào cũng mua được. Cách làm cũng không cầu kỳ, chỉ là kho, xào, nấu canh quen tay. Sang tiết Tiểu mãn, chị em thử tạm gác củ cải - cải trắng sang một bên, đổi sang những món này, vừa thanh mát đưa cơm, vừa giúp cả nhà khỏe khoắn, chân tay có lực, tinh thần phơi phới suốt cả mùa hè.