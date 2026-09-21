4 lỗi thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa: Số 1 xảy ra hằng ngày, có thể gây hại cho gan và dẫn đến ung thư

“Ăn khi còn nóng”, “dầu bốc khói mới cho thức ăn vào”... Đây có thể là những thói quen trong bếp mà bạn vẫn thực hiện mỗi ngày. Có thể bạn chưa biết: mỗi thói quen trong số này đều có thể làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe.

Sai lầm 1: Ăn khi còn nóng “mới tốt cho dạ dày”

“Thức ăn phải ăn khi còn nóng” gần như đã trở thành câu cửa miệng trên bàn ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp đồ uống nóng trên 65℃ vào nhóm chất gây ung thư 2A. Niêm mạc thực quản chỉ có khả năng chịu nhiệt ở mức 36,5-37,2℃. Uống trà nóng ở nhiệt độ 70℃ trong thời gian dài có thể khiến nguy cơ tổn thương niêm mạc thực quản tăng gấp 8 lần.

Theo trang tin Aboluowang, niêm mạc liên tục trải qua quá trình “bị bỏng - phục hồi - lại bị bỏng”. Trong quá trình phục hồi, các tế bào có thể xuất hiện tình trạng tăng sinh bất thường, từ đó làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư thực quản. Do đó, sau khi hâm nóng lại thức ăn, bạn nên đợi cho thức ăn nguội bớt rồi mới thưởng thức.

Sai lầm 2: Dầu bốc khói mới cho thức ăn vào

Một số người hâm nóng thức ăn bằng cách chiên lại trên chảo nóng. Nhiều người còn đợi dầu sôi đến mức bốc khói mới cho đồ ăn vào.

Khi dầu bắt đầu bốc khói, nhiệt độ thường đã vượt quá 200℃. Chất béo ở nhiệt độ cao có thể tạo ra các chất gây ung thư như benzopyrene.

Khi bề mặt dầu bắt đầu hơi gợn và xuất hiện những đường vân nhỏ là có thể cho thức ăn vào, không cần chờ đến khi dầu bốc khói.

Sai lầm 3: Vừa xào nấu xong đã tắt máy hút mùi ngay

Khói dầu sinh ra trong quá trình nấu ăn hay hâm nóng lại thức ăn có thể chứa PM2.5, benzopyrene và các tác nhân gây ung thư khác. Khói dầu trong bếp là một trong những nguyên nhân gây ung thư quan trọng ở phụ nữ Trung Quốc không hút thuốc, theo Aboluowang.

Ảnh minh họa

Sau khi nấu ăn xong, hãy để máy hút mùi tiếp tục hoạt động thêm 3-5 phút để hút hoàn toàn lượng khói dầu còn sót lại.

Sai lầm 4: Dùng màng bọc thực phẩm đậy trực tiếp món ăn còn nóng

Nếu dùng màng bọc thực phẩm để đậy trực tiếp món ăn vừa được lấy ra khỏi bếp, nhiệt độ cao có thể khiến chất hóa dẻo trong màng bọc PVC thôi nhiễm nhanh hơn. Việc hấp thụ những chất này trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến hệ nội tiết và làm tăng gánh nặng cho gan.

Trong sử dụng hằng ngày, nên chọn màng bọc làm từ PE hoặc PVDC và tháo màng bọc trước khi làm nóng thực phẩm.

Nếu bạn đã duy trì những thói quen này trong thời gian dài, nên từng bước điều chỉnh. Thay đổi thói quen không bao giờ là quá muộn.



