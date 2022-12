4 loại thực phẩm và đồ uống âm thầm gây sâu răng, nha sĩ khuyên bạn nên tránh tiêu thụ

Khi nói đến việc ăn uống lành mạnh, nhiều người trong chúng ta thường chỉ nghĩ ăn gì để không tích mỡ, giảm cholesterol, tránh tăng đường huyết, tốt cho da, tim mạch... mà có thể bỏ qua sức khỏe răng miệng của mình. Tuy nhiên, một số loại thực phẩm và đồ uống có thể ảnh hưởng đến răng miệng của chúng ta theo nhiều cách.

Nghiên cứu của các tác giả tại Trường Y học Nha khoa 1001 Shadow Lane (Mỹ) cho thấy rằng các loại thực phẩm khác nhau có thể góp phần gây sâu răng — còn được gọi là sâu răng. Điều này xảy ra khi men răng bề mặt của bạn bị tổn hại. Nếu không được điều trị, sâu răng có thể dẫn đến sâu răng, nhiễm trùng, đau đớn và thậm chí mất răng.

Để tìm hiểu thêm về các loại thực phẩm có thể góp phần gây sâu răng, Tiến sĩ Cary Goldstein - một nha sĩ có trụ sở tại Atlanta tại Trung tâm Nha khoa Goldstein, đã có những lời khuyên bổ ích.

"Mặc dù đánh răng và dùng chỉ nha khoa thường xuyên có thể giúp giữ cho răng của bạn khỏe mạnh, nhưng điều quan trọng là bạn cũng cần phải nhận thức được những thực phẩm có thể đang âm thầm gây sâu răng", tiến sĩ Cary Goldstein nói với trang Eat This, Not That!

Dưới đây là danh sách những thực phẩm mà tiến sĩ Cary Goldstein khuyên bạn nên tránh tiêu thụ để bảo vệ răng miệng của mình:

1. Đồ uống có đường

Nếu bạn thường xuyên uống nhiều đồ uống có đường, bạn có thể đang âm thầm làm hỏng răng của mình mà không biết.

"Đồ uống như soda, nước tăng lực và trà ngọt có thể góp phần gây sâu răng theo thời gian. Đường trong những thức uống này dễ dàng dính vào răng của bạn và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn sản xuất axit, có thể dẫn đến sự tích tụ mảng bám gây sâu răng, sâu răng và đổi màu răng", tiến sĩ Goldstein giải thích.

Nếu bạn có kế hoạch uống một loại đồ uống có đường nào đó, việc chủ động vệ sinh răng miệng ngay sau đó là điều cần thiết cho sức khỏe của răng. "Hãy đảm bảo uống đồ uống như thế này một cách điều độ và súc miệng bằng nước sau đó", tiến sĩ Goldstein khuyến nghị thêm.

2. Kẹo dẻo hay trái cây sấy khô

Đây là một trong những điều mà mọi người có thể không nghĩ tới khi nói đến thực phẩm làm sâu răng. Những thực phẩm dính như kẹo hoặc thậm chí trái cây sấy khô có thể dần dần phát triển thành một vấn đề đối với răng của bạn theo thời gian.

"Những thực phẩm này bị mắc kẹt giữa kẽ răng của bạn và có thể khó loại bỏ chỉ bằng cách đánh răng. Chúng cũng thường chứa đường, có thể dẫn đến sâu răng theo thời gian. Để giảm nguy cơ sâu răng, hãy chọn những món ăn nhẹ lành mạnh hơn, không dính như rau, các loại hạt và pho mát", tiến sĩ Goldstein nói.

3. Thực phẩm có tính axit

Theo tiến sĩ Goldstein, thực phẩm có tính axit cao như trái cây họ cam quýt, cà chua và giấm có thể làm suy yếu men răng của bạn.

"Mặc dù những thực phẩm này tốt cho sức khỏe ở góc độ nào đó, nhưng các axit được tìm thấy trong chúng có thể làm xói mòn men răng của bạn và gây sâu răng. Nếu bạn chọn ăn thực phẩm có tính axit, hãy đảm bảo súc miệng bằng nước sau đó để giúp trung hòa axit", ông nói thêm.

4. Carbohydrate tinh chế

Điều này có thể gây ngạc nhiên, nhưng một số carbohydrate nhất định như bánh mì và khoai tây chiên cũng có thể dẫn đến sâu răng.

"Vi khuẩn trong miệng ăn đường có trong carbohydrate, có thể góp phần tích tụ mảng bám và sâu răng. Hãy đánh răng và dùng chỉ nha khoa sau khi ăn carbohydrate. Ngoài ra, hãy chọn những thực phẩm lành mạnh hơn như trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt", tiến sĩ Goldstein giải thích.

Tiến sĩ Goldstein khuyên: "Nhận thức được các loại thực phẩm có thể âm thầm gây sâu răng có thể giúp bạn bảo vệ nụ cười và giữ cho răng của bạn khỏe mạnh trong nhiều năm sau này".

Những thực phẩm có lợi cho răng miệng khỏe mạnh và nụ cười xinh

Có thể bạn đã nghe câu "những gì bạn ăn cũng phản ánh sức khỏe răng nướu của bạn". Sự khác biệt giữa một nụ cười khỏe mạnh và việc thường xuyên đến nha sĩ có liên quan nhiều đến chế độ ăn uống của bạn. Ngay cả khi có thói quen vệ sinh răng miệng tốt (đánh răng hai lần một ngày, dùng chỉ nha khoa mỗi ngày một lần), thì bạn vẫn có thể khó giữ cho răng của mình khỏe mạnh trong thời gian dài.

Nhưng kết hợp với việc ăn nhiều loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng sẽ thúc đẩy răng và nướu khỏe mạnh. Điều này có nghĩa là duy trì một chế độ ăn uống cân bằng gồm trái cây, rau quả, thực phẩm protein, thực phẩm giàu canxi và ngũ cốc nguyên hạt để có một nụ cười khỏe mạnh cũng như một cơ thể khỏe mạnh.

Vậy, những thực phẩm nào tốt nhất cho sức khỏe răng và nướu?

Một số thực phẩm tốt nhất cho răng khỏe mạnh bao gồm trái cây tươi, rau xanh, các loại thực phẩm giàu canxi, chẳng hạn như sữa ít béo hoặc không có chất béo, sữa chua và pho mát, đồ uống đậu nành tăng cường, đậu phụ, cá hồi đóng hộp, hạnh nhân...

Ngoài ra, bạn cũng nên uống nhiều nước để giữ cho răng miệng khỏe mạnh. Nước không giống như bất kỳ thức uống nào khác và cho đến nay vẫn được coi là thức uống lành mạnh nhất. Cơ thể chúng ta được tạo thành từ 70% nước, và giữ nước giúp hệ thống của bạn phân phối các chất dinh dưỡng lành mạnh, loại bỏ chất thải, mang lại cho làn da của bạn một làn da sáng khỏe mạnh và giữ cho cơ bắp của bạn vận động. Uống nước giúp rửa trôi các hạt thức ăn và giữ cho lượng nước bọt của bạn ở mức cao, nhờ đó hạn chế được lượng vi khuẩn sinh sôi, sức khỏe răng miệng của bạn sẽ được bảo vệ tốt hơn.