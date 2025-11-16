4 loại thịt là "nữ hoàng" tăng sinh collagen, ít béo: Chị em nào muốn trẻ, khỏe, đẹp phải biết cách ăn

Collagen là protein nền tảng, duy trì sự săn chắc của da, độ bền vững của xương khớp và sự dẻo dai của mạch máu. Việc bổ sung collagen qua thực phẩm là cách tự nhiên nhất để cơ thể tái tạo. Với phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, khi tốc độ lão hóa tăng nhanh và chuyển hóa chậm lại, việc chọn đúng loại thịt giàu collagen nhưng ít béo là vô cùng cần thiết.

Dưới đây là 4 loại "thịt" được mệnh danh là "nữ hoàng" collagen mà chị em có thể tận dụng, chỉ cần biết cách chế biến thông minh:

1. Da gà tây

Da gà tây là nguồn cung cấp collagen dồi dào, đặc biệt là loại Collagen I và III giúp làm mịn da và củng cố cấu trúc tóc. Đồng thời chứa hàm lượng axit amin Glycine và Proline cao - hai thành phần cơ bản để cơ thể tự tổng hợp collagen mới. Các axit amin này còn hỗ trợ mạnh mẽ cho quá trình phục hồi cơ bắp sau tập luyện và hỗ trợ làm dịu thần kinh, gián tiếp cải thiện giấc ngủ - vấn đề thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Ảnh minh họa

Để hấp thụ collagen mà không lo béo, chị em nên ưu tiên hầm chậm da gà tây (hoặc xương gà tây) để lấy nước dùng, và bắt buộc phải loại bỏ hoàn toàn lớp mỡ béo nổi lên trên khi nước nguội trước khi sử dụng.

2. Cá hồi

Cá hồi, đặc biệt là phần da và xương, là nguồn cung cấp collagen loại I hàng đầu, dễ hấp thụ nhất. Da cá hồi tuy có chứa chất béo, nhưng đây là chất béo Omega-3 (EPA và DHA) quý giá, có tác dụng chống viêm mạnh mẽ, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giúp da giữ ẩm sâu.

Collagen từ cá hồi kết hợp với Omega-3 giúp giảm viêm mạn tính trong cơ thể, là nguyên nhân hàng đầu gây đứt gãy collagen và làm tăng nguy cơ bệnh tim. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh, Omega-3 đặc biệt quan trọng để cân bằng tâm trạng, giảm triệu chứng bốc hỏa và cải thiện độ ẩm da. Lưu ý là nên chế biến da và xương cá hồi bằng cách nướng hoặc hầm chậm để lấy nước dùng, tránh chiên rán ngập dầu để giữ nguyên lợi ích của Omega-3.

3. Bì lợn (Da heo)

Bì lợn là nguồn collagen phong phú và dễ kiếm nhất, cung cấp nhiều loại collagen. Mặc dù đi kèm với chất béo, nhưng tác dụng của nó rất đáng kể: collagen từ bì lợn hỗ trợ rất tốt cho độ đàn hồi của thành mạch máu, giúp duy trì lưu thông máu ổn định và giảm nguy cơ xơ cứng động mạch. Việc duy trì sự dẻo dai của mạch máu là chìa khóa giúp phụ nữ tiền mãn kinh kiểm soát huyết áp, đồng thời collagen cũng củng cố khung xương.

Ảnh minh họa

Bí quyết là phải luộc bì lợn thật kỹ, sau đó cạo bỏ và loại bỏ triệt để lớp mỡ thừa bám ở mặt trong trước khi chế biến. Nên dùng bì lợn đã luộc sạch để trộn thạch, làm nem tai/nem chạo hoặc trộn gỏi, tránh các món chiên xào nhiều dầu mỡ. Cũng không nên ăn quá nhiều.

4. Thịt dê

Thịt dê, đặc biệt là phần gân và chân giò của dê là một nguồn collagen dồi dào có giá trị dinh dưỡng và dược tính cao. Theo Đông y, thịt dê có tính ấm, giúp bổ máu, ôn trung (làm ấm cơ thể) và ích khí. Sự kết hợp giữa collagen và đặc tính ấm của thịt dê mang lại lợi ích kép cho phụ nữ trung niên. Collagen ở phần gân giúp củng cố sức mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp và tăng cường sự dẻo dai.

Ảnh minh họa

Lợi ích của thịt dê đặc biệt phù hợp với phụ nữ tiền mãn kinh thường xuyên bị lạnh tay chân, thiếu máu hoặc mệt mỏi do suy giảm khí huyết. Chị em nên chế biến thịt dê bằng cách hầm cùng các loại thảo dược (như ngải cứu, táo đỏ) để lấy nước dùng ấm nóng, sau đó vớt bớt lớp mỡ thừa.