Loại củ giá rẻ ngoài chợ Việt nhưng được xem là "nhân sâm của người nghèo": Đầy công dụng như thần dược mà nhiều người chưa biết hết

Không phải ngẫu nhiên mà cà rốt được nhiều chuyên gia dinh dưỡng ví như “nhân sâm của người nghèo”. Mặc dù là loại thực phẩm có giá thành rẻ, dễ dàng tìm mua ở bất cứ khu chợ hay siêu thị nào, song cà rốt lại mang trong mình hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và những công dụng vượt trội cho sức khỏe. Từ bảo vệ đôi mắt, hỗ trợ giảm cân, đến ngăn ngừa bệnh mạn tính, loại củ bình dân này thực sự là một “siêu thực phẩm” mà có thể nhiều người vẫn còn xem thường.

Bảo vệ thị lực

Ngay từ nhỏ, hẳn chúng ta đều nghe câu: “Ăn cà rốt cho sáng mắt”. Điều này không chỉ là kinh nghiệm dân gian mà đã được khoa học chứng minh. Theo trang Health, cà rốt chứa nhiều vitamin A và beta-carotene - hai dưỡng chất chủ chốt giúp bảo vệ niêm mạc mắt, cải thiện tầm nhìn và giảm nguy cơ mắc các bệnh về thị lực.

Thiếu hụt vitamin A có thể dẫn đến khô mắt, giảm thị lực, và nặng hơn là quáng gà. Trong khi đó, beta-carotene - thành phần tạo màu cam đặc trưng của cà rốt được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A giúp mắt hoạt động tốt, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra, dưỡng chất này còn có khả năng ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, một bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi.

“Trợ thủ” đắc lực trong quá trình giảm cân và tiêu hóa

Cà rốt là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn giảm cân mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Với 88% là nước, giàu chất xơ và ít calo, loại củ này giúp chúng ta nhanh chóng có cảm giác no, từ đó hạn chế việc ăn quá nhiều.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients năm 2021 chỉ ra rằng, tiêu thụ cà rốt có thể giúp giảm chỉ số BMI và tỷ lệ béo phì nhờ đặc tính giàu chất xơ. Chất xơ trong cà rốt cũng là “trợ thủ” cho hệ tiêu hóa, giúp nhu động ruột hoạt động tốt, hạn chế táo bón và hỗ trợ đào thải độc tố khỏi cơ thể.

Nhờ vậy, cà rốt là một trong những thực phẩm nên có trong thực đơn hàng ngày của những người đang ăn kiêng hoặc mong muốn duy trì cân nặng lành mạnh.

Hỗ trợ ổn định đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường

Nhiều người cho rằng cà rốt có vị ngọt nên không thích hợp cho người tiểu đường. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Theo một bài báo trên tạp chí Food and Nutrition Sciences, hàm lượng carotenoid trong cà rốt có khả năng hỗ trợ điều tiết lượng đường trong máu. Người có nồng độ carotenoid thấp thường gặp tình trạng đường huyết cao hơn.

Bên cạnh đó, cà rốt có chỉ số đường huyết (GI) thấp, đặc biệt khi ăn sống hoặc chỉ luộc chín sơ. Điều này giúp cung cấp năng lượng ổn định mà không làm tăng đường huyết đột ngột sau ăn. Chất xơ hòa tan trong cà rốt cũng góp phần điều chỉnh lượng đường trong máu và giảm phản ứng insulin, từ đó phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường.

Giảm nguy cơ ung thư

Ngoài vitamin A, cà rốt còn chứa beta-carotene và lycopene. Đây là những hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng ngăn ngừa sự hình thành của tế bào ung thư. Theo nhiều nghiên cứu, tiêu thụ cà rốt đều đặn giúp giảm nguy cơ mắc các loại ung thư phổ biến như ung thư phổi, dạ dày, tuyến tiền liệt, đại tràng và ung thư vú.

Lycopene - hợp chất tạo sắc tố tự nhiên cho cà rốt, đã được ghi nhận có tác dụng chống lại các gốc tự do gây tổn thương tế bào, đồng thời hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Đây là lý do cà rốt được khuyên dùng tích cực không chỉ để nâng cao sức khỏe mà còn đóng vai trò trong việc phòng ngừa những bệnh lý nguy hiểm.

Bảo vệ tim mạch và ổn định huyết áp

Ngoài chất xơ, cà rốt còn chứa các chất chống oxy hóa như vitamin C, polyacetylenes và các carotenoid tự nhiên giúp điều hòa cholesterol xấu (LDL), làm sạch mạch máu và cải thiện chức năng tim.

Đáng chú ý, lượng kali dồi dào trong cà rốt giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể - một yếu tố then chốt trong việc kiểm soát huyết áp. Mức natri cao chính là tác nhân dẫn đến tăng huyết áp và các biến chứng tim mạch khác.

Theo một báo cáo đăng trong tạp chí Foods năm 2019, các hợp chất phenolic trong cà rốt có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nhờ đặc tính chống oxy hóa, ngăn ngừa tình trạng viêm và bảo vệ hệ thống mạch máu.

Làm đẹp da và chống lão hóa từ bên trong

Đối với làn da, cà rốt thực sự là “mỹ phẩm tự nhiên” nhờ hàm lượng vitamin C và beta-carotene cao. Vitamin C giúp cơ thể tăng cường sản xuất collagen, giữ cho da săn chắc, đàn hồi. Trong khi đó, các carotenoid giúp da chống lại tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường, làm chậm quá trình lão hóa.

Chỉ cần uống nước ép cà rốt hoặc thêm cà rốt vào bữa ăn hàng ngày, bạn đã có thể cải thiện sắc da, giảm mụn, tàn nhang, giúp da sáng khỏe từ bên trong.

Tăng cường sức khỏe não bộ, đặc biệt cho người lớn tuổi

Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định rằng cà rốt còn mang lại lợi ích vượt trội cho não bộ nhờ chứa lutein - một loại carotenoid có tác dụng giảm viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ.

Một nghiên cứu năm 2021 trên tạp chí Nutrients đã chỉ ra rằng lutein giúp cải thiện khả năng ghi nhớ và hỗ trợ chức năng não, đặc biệt ở người cao tuổi. Điều này giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức và bảo vệ não trước các tác nhân gây hại.