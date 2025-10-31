Thực tế, có không ít loại rau củ được ngâm, tẩy bằng hóa chất để trông đẹp mắt hơn – thậm chí người bán còn không dám ăn, nhưng người tiêu dùng lại vô tư mang về nấu cho cả nhà.

Dưới đây là 4 loại rau thường bị “tắm thuốc” nhiều nhất ở chợ , các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên tránh mua nếu có thể.

1. Củ niễng

Loại rau này giòn ngọt và dễ chế biến. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương vì muốn rau trông “trắng tinh” và bắt mắt hơn nên đã ngâm qua dung dịch tẩy rửa . Rau sau khi bị “tắm thuốc” sẽ có màu trắng sáng bất thường, không còn những vệt xanh hoặc đốm đen tự nhiên.

Các chuyên gia cảnh báo, rau bị tẩy hóa chất không chỉ mất dinh dưỡng mà còn có thể chứa dư lượng clo, sulfite, gây hại cho gan và hệ tiêu hóa.

2. Giá đỗ

Giá đỗ là món quen thuộc trong mâm cơm Việt, nhưng cũng là “ổ hóa chất” nếu chọn sai hàng. Giá sạch tự nhiên thường có rễ dài, thân vàng nhạt và không đều màu . Trong khi đó, loại giá trắng muốt, mập, không rễ được người trồng ngâm hóa chất kích thích tăng trưởng và tẩy trắng .

Theo chuyên gia an toàn thực phẩm, các loại thuốc dùng trong quá trình này như chất ức chế rễ và chất làm trắng công nghiệp đều nằm trong danh mục cấm, có thể gây rối loạn nội tiết và tổn thương gan thận nếu ăn thường xuyên.

3. Ngồng tỏi

Đây là loại rau chỉ xuất hiện theo mùa, nhưng hiện nay gần như có bán quanh năm ở các chợ. Nhiều người không biết rằng phần lớn ngồng tỏi trái mùa là hàng được bảo quản bằng hóa chất, cụ thể là ngâm hoặc phun thuốc kháng nấm để giữ tươi lâu và chống thối.

Rau sau khi được “ngâm thuốc” thường trông tươi cứng, màu xanh đậm bất thường nhưng khi xào lại mềm nhũn, không mùi thơm . Ăn lâu dài có thể làm tích tụ độc chất, gây hại cho gan và hệ miễn dịch .

4. Củ sen

Củ sen vốn mọc trong bùn, nên nếu thấy củ nào trắng sạch, bóng loáng, không dính chút bùn nào thì nên cảnh giác. Đa phần những củ sen “đẹp quá mức” này đã được ngâm dung dịch axit citric hoặc muối sulfite loãng để chống oxy hóa và giữ màu trắng.

Tuy giúp củ sen trông “đạt chuẩn siêu thị”, nhưng hóa chất này có thể phá hủy vitamin C và gây rối loạn tiêu hóa nếu ăn thường xuyên. Người bán thường không dám ăn chính hàng mình bán vì hiểu rõ quá trình “làm đẹp” của nó.

Đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Khi chọn mua rau củ, hãy ưu tiên loại có hình dáng tự nhiên, màu không quá bắt mắt , còn vết bẩn hoặc đốm đen là điều bình thường. Quan trọng nhất, ngâm rửa thật kỹ, bóc bỏ lớp ngoài và trụng nước sôi trước khi chế biến.

Nguồn và ảnh: Sohu