Ông Trương gần đây luôn cảm thấy toàn thân không có sức, đi vài bước là ra mồ hôi, lượng ăn không thay đổi nhưng người lại gầy rộc đi. Ban đêm ông thường hay đổ mồ hôi không rõ lý do, khăn trải gối ướt một mảng. Ban đầu gia đình đều nghĩ là do tuổi tác, đã bước vào tuổi lục tuần, ít nhiều có chút bệnh vặt. Nhưng trong một lần tắm rửa, ông Trương đột nhiên sờ thấy dưới nách có thêm một "cục u nhỏ", ấn vào còn hơi đau.

Lúc này ông mới hoảng hốt, đi bệnh viện kiểm tra. Sau khi kiểm tra kỹ, bác sĩ với vẻ mặt nghiêm trọng cho biết đó là ung thư ác tính. Người nhà ông hối hận: "Nếu biết sớm những dấu hiệu này, chúng tôi đâu dám coi thường".

Ung thư ác tính thực sự không phải là "cuộc tấn công đột ngột" nói đến là đến mà cơ thể đã lặng lẽ phát ra tín hiệu cầu cứu từ lâu. Vấn đề ở chỗ, những "hành động nhỏ" này quá dễ bị bỏ qua, hoặc bị nhầm lẫn với bệnh vặt thông thường, dẫn đến trì hoãn kiểm tra. Nếu cơ thể liên tục xuất hiện 7 dấu hiệu bất thường này thì cũng có thể coi là dấu hiệu "báo động đỏ" bởi đa phần các trường hợp là do ung thư ác tính đang "làm loạn". Vì vậy, nếu gặp các dấu hiệu này, tuyệt đối đừng cố chịu đựng, mà cần kiểm tra sớm.

1. Giảm cân đột ngột không rõ lý do

Nếu trong 3-6 tháng gần đây, cân nặng giảm hơn 5kg mà không có dấu hiệu báo trước, nhưng chế độ ăn uống và vận động không thay đổi lớn, thì cần đặc biệt chú ý. Theo nghiên cứu trên Tạp chí Ung thư Trung Hoa, khoảng 66% bệnh nhân ung thư ác tính đã từng gặp tình trạng giảm cân đột ngột trước khi được chẩn đoán. Sự tồn tại của khối u sẽ tiêu hao lượng năng lượng lớn, dẫn đến gầy ốm bất thường.

2. Sốt nhẹ kéo dài hoặc đổ mồ hôi trộm ban đêm

Sốt nhẹ không rõ nguyên nhân hoặc đổ mồ hôi đầm đìa ban đêm, nhưng không có nhiễm trùng hoặc cảm cúm rõ ràng, là "báo động ngầm" phổ biến của u lympho, ung thư gan và các loại ung thư khác. Dữ liệu cho thấy, hơn 35% bệnh nhân ung thư ác tính ở giai đoạn sớm sẽ xuất hiện sốt nhẹ lặp lại và đổ mồ hôi trộm, đặc biệt khi tình trạng kéo dài thì càng cần cảnh giác.

3. Da đột ngột thay đổi màu, vàng da hoặc ngứa ngáy bất thường

Da không rõ lý do mà vàng, tối màu, xuất hiện lắng đọng sắc tố hoặc ngứa ngáy không rõ nguyên nhân, thường liên quan đến ung thư hệ gan mật. Trong số bệnh nhân ung thư gan, khoảng 39% sẽ xuất hiện thay đổi bất thường trên da, đây là tín hiệu sớm bị bỏ qua.

4. U cục cục bộ hoặc khối u không tiêu tan

Một bộ phận cơ thể (như cổ, nách, vú...) có khối u không đau kéo dài hoặc dần to ra, đặc biệt là khối u cứng, độ di động kém, ấn không đau, cần nghi ngờ cao độ là ung thư ác tính. Dữ liệu lâm sàng cho thấy, khoảng 40-50% bệnh nhân ung thư có triệu chứng đầu tiên chính là khối u. Một bà cụ mí mắt lặp lại xuất hiện khối u, cắt bỏ rồi tái phát, cuối cùng được chẩn đoán là ung thư ác tính, đây là trường hợp cảnh báo điển hình nhất của "khối u không tiêu".

5. Mệt mỏi không rõ lý do, dễ kiệt sức

Liên tục vài tuần cảm thấy mệt mỏi, không lên tinh thần, nhưng không tìm ra bệnh lý rõ ràng khác, thì thiếu máu hoặc rối loạn trao đổi chất do ung thư gây ra không thể bỏ qua. Dữ liệu cho thấy, hơn 60% bệnh nhân ung thư ác tính ở giai đoạn sớm đã từng gặp mệt mỏi ở mức độ khác nhau.

6. Rối loạn tiêu hóa kéo dài, chán ăn

Bụng đầy hơi kéo dài, buồn nôn, ợ chua, khó chịu bụng sau ăn, kèm theo giảm cân dần dần, thường là dấu hiệu sớm của ung thư đường tiêu hóa. Như ung thư ruột, ung thư dạ dày và các ung thư hệ tiêu hóa khác, hơn 33% sẽ biểu hiện chủ yếu bằng khó chịu đường tiêu hóa ở giai đoạn sớm.

7. Chảy máu kéo dài hoặc tiết dịch bất thường

Nếu xuất hiện ho ra máu kéo dài, chảy máu mũi, đại tiện ra máu, chảy máu âm đạo bất thường hoặc tiết dịch có lẫn máu, hãy coi trọng cao độ. Ung thư gây loét tổ chức cục bộ hoặc phá hủy mạch máu nhỏ, dẫn đến chảy máu ít lặp lại, khoảng 30% ung thư ác tính ở giai đoạn sớm đã có biểu hiện chảy máu.

Đặc biệt, giảm cân đột ngột và khối u không rõ là những "tín hiệu đầu tiên" của nhiều loại ung thư. Nhiều người nghĩ rằng "đầy hơi, mất ngủ, sờ thấy cục u nhỏ", chỉ cần nghỉ ngơi là ổn, nhưng không biết có thể ẩn chứa vấn đề lớn.

Đứng trước những tín hiệu sớm bị bỏ qua này, chúng ta nên bảo vệ bản thân và gia đình như thế nào để tránh "bước vào mìn sức khỏe"?

Học cách tự kiểm tra và sàng lọc định kỳ, phòng ngừa quan trọng hơn điều trị: Thay vì chờ bệnh nặng mới "chữa cháy", tốt hơn là chú ý hơn hàng ngày, hình thành thói quen tự kiểm tra và khám bệnh tốt.

Chú ý đến những thay đổi nhỏ của cơ thể: Hàng ngày quan tâm đến tình trạng sức khỏe của bản thân và gia đình, nếu phát hiện 7 triệu chứng trên lặp lại hoặc kéo dài hơn 2 tuần, nhất định phải khám bệnh kịp thời! Đặc biệt khi xuất hiện "khối u không rõ" và "gầy ốm", tốt nhất là kiểm tra thêm ngay lập tức.

Nắm vững kỹ thuật tự kiểm tra nhỏ, ví dụ như:

- Tự sờ nắn định kỳ vùng vú, nách, cổ, bụng... chú ý xem có khối u mới hoặc u cục không.

- Quan sát thay đổi da, miệng: Bất kỳ nốt ruồi đen to lên không rõ lý do, loét miệng kéo dài không lành... đều phải coi trọng.

- Theo dõi cân nặng và nhiệt độ cơ thể: Hàng tháng tự đo cân nặng và ghi chép nhiệt độ, xem có biến động không.

- Coi trọng sàng lọc chuyên nghiệp: Hàng năm khuyến nghị người trung niên và cao tuổi, đặc biệt nhóm nguy cơ cao (như gia đình có bệnh nhân ung thư, trên 60 tuổi, tiếp xúc lâu dài với chất gây ung thư) kiểm tra sức khỏe định kỳ, như chức năng gan, dấu ấn ung thư, siêu âm B, nội soi dạ dày ruột, v.v. Ba vị trí nguy cơ cao: Đường tiêu hóa, gan mật, hệ lympho, sàng lọc một lần mỗi năm sẽ an toàn hơn.

- Gặp biểu hiện trên, đừng tự phán đoán: Một số mẹo dân gian trên mạng hoặc ý nghĩ "nuôi dưỡng từ từ là ổn" không nên tin mù quáng. Việc xác định và phân loại ung thư ác tính nhất định phải dựa vào kiểm tra chính quy tại bệnh viện, như sinh thiết bệnh lý, hình ảnh học... Một lần kiểm tra toàn diện tốt hơn vô số lần "đoán mò" tự mình.

- Xây dựng thói quen sống lành mạnh, giảm nguy cơ ung thư tổng thể: Chế độ ăn cân bằng, vận động vừa phải, tránh xa thuốc lá rượu bia, tránh thức khuya... giúp tăng cường miễn dịch và giảm tỷ lệ mắc ung thư.