4 loại miếng dán giữ nhiệt cho mùa đông được ưa chuộng của Nhật Bản

Miếng dán giữ nhiệt ngày càng được ưa chuộng và phổ biến bởi những điểm ưu việt mà nó mang lại. Nếu trước đây miếng dán giữ nhiệt chỉ được dùng trong mùa đông thì bây giờ, nó còn được các chị em sử dụng cả trong những ngày nhiệt độ không quá lạnh để giải quyết vấn đề đau bụng do đến "ngày dâu".

Cùng điểm nhanh 4 loại miếng dán giữ nhiệt nhận được nhiều đánh giá khá tốt:

1. Miếng dán giữ nhiệt Duolan Red Kangaroo

Mức giá trung bình: từ 70.000 – 80.000 đồng/10 miếng.

Nó còn có tên gọi khác là miếng dán giữ nhiệt chuột túi. Đây cũng là sản phẩm được rất nhiều người ưa thích và lựa chọn ngay từ khi có mặt trên thị trường.

Trước khi sử dụng, cần để miếng dán tiếp xúc vài phút với không khí. Với miếng dán giữ nhiệt Duolan Red Kangaroo, bạn có thể sử dụng ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể như bụng, tay, chân và gối. Tuy được nhiều người đánh giá cao nhưng nó cũng có 1 số ưu và nhược điểm sau:

- Giá thành rẻ.

- Giữ nhiệt tối đa từ 5 đến 6 tiếng, sau đó nhiệt độ sẽ giảm dần. Nhiệt độ mới dán ban đầu khoảng 35 độ C, sau 5 phút tăng dần lên 41 độ C, sau 1 tiếng thì nhiệt độ lên mức 47 độ C.

- Khả năng làm ấm của sản phẩm nhanh và ổn định. Tuy nhiên thời gian không quá dài.

- Vào những ngày nhiệt độ quá sâu, thậm chí sẽ có thể phải dùng tới 2 miếng dán giữ nhiệt cùng lúc.

2. Miếng dán giữ nhiệt Kairo

Mức giá trung bình: khoảng 140.000 đồng/10 chiếc.

Trong tủ thuốc của nhiều gia đình, chắc chắn miếng dán giữ nhiệt Kairo đã trở thành sản phẩm rất quen thuộc. Miếng dán giữ nhiệt này còn được nhiều người sử dụng gọi là miếng dán giữ nhiệt con thỏ vì phần bao bì của sản phẩm có hình chú thỏ trắng dễ nhận biết.

Sản phẩm có 2 loại: 1 loại dán và 1 loại không dán. Khi sử dụng loại dán thì mọi người nên dán qua 1 lớp áo, không được dán trực tiếp nếu không sẽ dễ bị phỏng.

Còn với loại không dán, bạn chỉ cần lắc nhẹ sau đó cho vào túi áo, túi quần. Ngoài ra còn 1 loại nữa để dán vào lòng bàn chân, giữ ấm cho chân.

* 1 số đặc điểm đáng chú ý:

- Sản phẩm có những thành phần quen thuộc và an toàn, phù hợp với mọi đối tượng sử dụng.

- Làm nóng đều.

- Được thiết kế thành nhiều loại, phù hợp với nhiều yêu cầu sử dụng khác nhau.

- Thời gian giữ nhiệt cũng chỉ dao động trong khoảng từ 5-6 tiếng.

3. Miếng dán giữ nhiệt Salonpas Jikabari Hisamitsu

Mức giá trung bình: 19.000 đồng/miếng.

Miếng dán giữ nhiệt Salonpas Jikabari Hisamitsu không chỉ có tác dụng làm ấm cơ thể mà còn hỗ trợ giảm mỏi cơ và làm ấm dễ chịu vùng tê cứng, hiệu quả kéo dài đến 6 giờ.

Miếng dán giữ nhiệt Salonpas Jikabari Hisamitsu dùng để dán trực tiếp lên da ở vùng lưng.

Sản phẩm có khá nhiều điểm nổi trội so với các loại miếng dán giữ nhiệt thông thường. Đơn cử như:

- Hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu;

- Hỗ trợ làm giảm các biểu hiện: mỏi/cứng/đau cơ và khó chịu trong chu kỳ kinh nguyệt;

- Hỗ trợ kích thích hoạt động đường tiêu hoá;

- Hỗ trợ làm ấm cơ thể...

Tuy nhiên, nó cũng có 1 số điểm cần lưu ý như sau:

- Phù hợp với mọi loại da nhưng chỉ dùng được cho người lớn.

- Nếu phần bên trong của miếng dán tiếp xúc trực tiếp với da, mọi người cần tiến hành lau sạch bằng khăn ướt hoặc rửa sạch.

- Không làm ẩm miếng dán bằng nước. Gỡ miếng dán khỏi da trước khi tắm.

- Không dán liên tục cùng một vị trí nếu bạn có da nhạy cảm.

- Chỉ sử dụng mỗi miếng dán 1 lần. Ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ nếu nổi mụn, ngứa, đỏ da, hoặc kích ứng da quá mức xảy ra.

4. Miếng dán giữ nhiệt Kincho

Mức giá trung bình: 250.000 đồng/hộp.

Miếng dán giữ nhiệt Kincho Nhật Bản được thiết kế với hình chữ nhật giúp tăng cường diện tích sưởi ấm.

Được làm từ những thành phần an toàn, không chứa những chất độc hại đối với sức khỏe, miếng dán giữ nhiệt Kincho có tác dụng hỗ trợ quá trình oxy hóa và giúp cho miếng dán có thể duy trì nhiệt độ trong thời gian dài.

* Ưu điểm:



+ Sưởi ấm và giữ nhiệt cho cơ thể khi nhiệt độ xuống thấp;

+ Hỗ trợ giảm đau ở những vết sưng tấy;

+ Hạn chế tình trạng nhiễm bệnh khi nhiệt độ xuống thấp đột ngột;

+ Sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau như đi cắm trại dã ngoại, đi phượt…

+ Nhiệt độ giữ ấm trung bình: 54 độ C. Nhiệt độ giữ ấm tối đa: 64 độ C. Đây là 2 mức nhiệt khá cao so với các loại khác hiện có trên thị trường.

+ Miếng dán giữ nhiệt Kincho Nhật Bản được thiết kế với hình chữ nhật giúp tăng cường diện tích sưởi ấm. Phần giấy dán chắc chắn giúp dính trên bề mặt quần áo được lâu hơn.

* Nhược điểm:

+ Giá thành cao hơn so với nhiều loại khác.