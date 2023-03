4 lần sao Hàn lấy lại hào quang: Song Hye Kyo lột xác ngoạn mục nhưng số 3 mới là kỳ tích

Diễn viên không những phải gánh chịu áp lực từ các vai diễn mà họ còn phải nỗ lực để duy trì sức hút của mình. Bởi lẽ, không ít sao Hàn đã từng rất nổi tiếng và tham gia vào nhiều tác phẩm đình đám nhưng lại dần đánh mất sự công nhận từ khán giả theo năm tháng. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như 5 sao Hàn dưới đây, khi họ đã thành công "tái sinh" và lấy lại ánh hào quang vốn có và sự tán dương từ khán giả nhờ lột xác nhờ chọn đúng kịch bản.



1. Song Hye Kyo

Cái tên hot nhất làng phim Hàn dạo gần đây chắc hẳn khó lòng bỏ qua mỹ nữ Song Hye Kyo. Từng khiến cả thế giới phát cuồng vì các siêu phẩm kinh điển như Ngôi Nhà Hạnh Phúc (Full House) và Hậu Duệ Mặt Trời . Vậy mà sau những tựa bom tấn để đời, Song Hye Kyo liên tục "ngã ngựa" khi cầm nhầm kịch bản và nhận phải nhiều lời chê bai về diễn xuất một màu của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, nữ minh tinh gần đây đã lấy lại ánh hào quang vốn có của minh một cách đầy vinh quang ở The Glory 2 (Vinh Quang Trong Thù Hận 2). Song Hye Kyo đã khiến khán giả hết lời khen ngợi nhờ lột xác thành một nhân vật có chiều sâu tâm lý, và nữ diễn viên cũng là một trong những yếu tố khiến The Glory 2 phá đảo bảng xếp hạng thế giới.

Ảnh: Netflix

Now, we are breaking up - Ảnh: Hancinema

2. Kim Ok Bin

Có thể nói tựa phim Love To Hate You là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Kim Ok Bin sau một thời gian dài chật vật. Đây là tựa phim hài, lãng mạn đầu tiên mà "nữ hoàng cảnh nóng" tham gia và sự càn quét bảng xếp hạng của phim càng minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn của Kim Ok Bin.

Tại thời điểm ra mắt, tựa phim đã thu hút người xem toàn thế giới với cốt truyện nhẹ nhàng, đáng yêu. Trước đó, sau khi tỏa sáng với vai đả nữ trong Ác Nữ Báo Thù và mỹ nhân quyến rũ trong Thirst của Park Chan Wook, nữ diễn viên bất ngờ tuột dốc với loạt phim không thành công như Children of a Lesser God, Arthdal Chronicles, Dark Hole ,...

Cô dâu Hà Nội của Kim Ok Bin từng gây ấn tượng mạnh với khán giả

Kim Ok Bin từng gây tranh cãi với cảnh nóng táo bạo trong Thirst

3. Joo Ji Hoon

"Thái tử" Joo Ji Hoon từng là một trong những biểu tượng của làn sóng Hallyu trong những năm 2000 với bom tấn Hoàng Cung . Thế nhưng, nam diễn viên đã phải trải qua một thời gian bị tẩy chay dữ dội vì những lùm xùm đời tư. Những tưởng đã đánh mất sự nghiệp, Joo Ji Hoon đã bất ngờ trở lại đầy ngoạn mục và bất ngờ trở thành ngôi sao quyền lực hơn cả xưa. Đây dường như được xem là một trường hợp ngoại lệ và hiếm có của làng phim Hàn.

Sự khởi sắc trở lại trong sự nghiệp diễn xuất của anh có lẽ là từ bom tấn phòng vé Thử Thách Thần Chết (Along with the Gods: The Two Worlds) , bộ phim có doanh thu cao thứ 3 lịch sử điện ảnh Hàn. Và tiếp theo sau đó là sự thành công nối dài của các siêu phẩm truyền hình như Kingdom và Hyena .

Dẫu vậy, trước khi "hồi sinh" Joo Ji Hoon cũng phải "nếm quả đắng" với loạt bom xịt như I am the King, Marrige Bule, Five Fingers,...

Kingdom được cho là tựa phim truyền hình thành công nhất của Joo Ji Hoon và ghi dấu cho thương hiệu phim zombie (Ảnh: Netflix)

4. Lee Min Ho

Bỏ túi hàng loạt tác phẩm đắt giá như Vườn Sao Băng, Người Thừa Kế, Thợ Săn Thành Phố ,... và sở hữu lượng fan đông đảo là thế, Lee Min Ho vẫn gặp không ít chỉ trích về diễn xuất một màu. Đỉnh điểm là ở "bom xịt" Quân Vương Bất Diệt do anh đóng chính, Lee Min Ho vấp phải vô số chỉ trích về diễn xuất rập khuôn và đây còn được cho là một tựa phim thất bại nhất sự nghiệp của anh khi kết thúc với rating ảm đạm.

Nhận biết những tín hiệu không mấy khả quan trong nghiệp diễn, Lee Min Ho đã quyết tâm lấy lại hào quang nhờ hóa thân vào vai phản diện trong Pachinko . Nhờ đó mà diễn xuất của anh được giới phê bình đánh giá cao. Đây không chỉ là sự ấn tượng với diễn xuất mà còn dựa vào phong cách, tác phong làm việc và sự thay đổi của nam diễn viên đình đám xứ Hàn.

Lee Min Ho bị gán mác "trăm phim như một", diễn xuất thiếu chiều sâu

