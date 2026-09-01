Nhiều cha mẹ luôn nghĩ rằng mình đang làm điều tốt nhất cho con. Họ sẵn sàng giải quyết mọi khó khăn, đáp ứng nhiều mong muốn, thúc ép con tiến bộ và cố gắng trở thành hình mẫu hoàn hảo trước mặt trẻ.

Nhưng trong quá trình lớn lên, trẻ không chỉ cần được chăm sóc mà còn cần cơ hội tự trải nghiệm, được phép mắc lỗi và được nhìn thấy cha mẹ như những con người bình thường. Có những điều cha mẹ làm vì thương con, nhưng nếu đi quá giới hạn, chúng lại có thể gây tác dụng ngược.

1. Làm thay con mọi việc vì sợ con gặp khó khăn

Khi con gặp rắc rối, phản ứng đầu tiên của nhiều cha mẹ là lập tức bước vào giải quyết. Từ chuẩn bị đồ đạc, xử lý những vấn đề nhỏ đến lựa chọn lớp học, hoạt động ngoại khóa hay thậm chí quyết định thay con, người lớn có thể vô tình biến việc "giúp đỡ" thành "làm thay".

Cha mẹ thường nghĩ rằng mình đang tiết kiệm thời gian và tránh cho con những thất bại không đáng có. Nhưng nếu lần nào trẻ gặp khó khăn cũng có người đứng ra xử lý, trẻ sẽ có ít cơ hội học cách tự giải quyết vấn đề và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Con làm bài chưa tốt, cha mẹ có thể cùng tìm nguyên nhân thay vì lập tức tìm người dạy thêm. Con quên đồ, cha mẹ có thể để con tự chịu hậu quả phù hợp thay vì chạy đến trường đưa đồ. Những trải nghiệm nhỏ như vậy chính là cách trẻ dần hình thành khả năng tự lập.

Khi cha mẹ liên tục làm thay, trẻ có thể ít có cơ hội tự giải quyết vấn đề và học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình (Ảnh minh họa)

2. Luôn chiều theo con vì sợ trẻ buồn

Không ít cha mẹ ngại nói "không" vì sợ con thất vọng, nổi giận hoặc cảm thấy mình không được yêu thương. Vì thế, mỗi khi trẻ đòi hỏi, người lớn lại cố gắng đáp ứng, từ đồ chơi, điện thoại, tiền tiêu vặt cho đến những mong muốn trong sinh hoạt hằng ngày.

Nhưng một đứa trẻ không thể học cách kiểm soát mong muốn nếu luôn được đáp ứng ngay lập tức. Trẻ cũng cần hiểu rằng trong gia đình có những giới hạn và không phải điều mình muốn đều có thể trở thành hiện thực.

Nói "không" không đồng nghĩa với lạnh lùng hay thiếu yêu thương. Điều quan trọng là cha mẹ giải thích rõ lý do, giữ nguyên tắc một cách nhất quán và cho con biết rằng việc từ chối một yêu cầu không có nghĩa là từ chối chính đứa trẻ.

3. Liên tục thúc ép vì sợ con chậm hơn người khác

Khi nhìn thấy con nhà người khác học giỏi hơn, đạt thành tích sớm hơn hoặc đã xác định được hướng đi, nhiều cha mẹ bắt đầu sốt ruột. Một lần kiểm tra điểm thấp có thể kéo theo hàng loạt câu hỏi về tương lai, một lựa chọn chưa tốt có thể lập tức bị đem ra so sánh với bạn bè.

Xuất phát điểm thường là mong con tiến bộ, nhưng sự thúc ép kéo dài dễ biến việc trưởng thành thành một cuộc chạy đua. Trẻ luôn có cảm giác mình chưa đủ tốt, chưa đạt được kỳ vọng và lúc nào cũng phải nhanh hơn một chút.

Mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển khác nhau. Cha mẹ vẫn cần đặt ra kỳ vọng và giúp con tiến bộ, nhưng cũng nên cho trẻ thời gian thử, sai, thay đổi và tìm ra hướng phù hợp với mình.

4. Luôn cố tỏ ra mình đúng để giữ uy với con

Một số cha mẹ cho rằng mình phải luôn là người đúng trong mắt con. Khi mắc lỗi, họ ngại xin lỗi; khi đưa ra quyết định chưa phù hợp, họ tìm cách giải thích thay vì thừa nhận; thậm chí khi tranh luận với con, mục tiêu cuối cùng lại trở thành "con phải nghe lời".

Cách làm này có thể giúp cha mẹ duy trì quyền quyết định trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài lại khiến trẻ khó nhìn thấy cha mẹ như một người có thể chia sẻ và đối thoại. Khi lớn hơn, trẻ có thể chọn cách im lặng thay vì nói ra suy nghĩ vì biết rằng mình sẽ không được lắng nghe.

Cha mẹ không cần phải hoàn hảo để có được sự tôn trọng của con. Một câu "bố mẹ đã sai" hay "bố mẹ chưa nghĩ đến điều này" đôi khi có giá trị hơn rất nhiều so với việc cố bảo vệ hình ảnh người lớn luôn đúng.

Việc cha mẹ luôn cố giữ hình ảnh “mình đúng” có thể khiến trẻ ngại chia sẻ suy nghĩ và dần ít muốn đối thoại (Ảnh minh họa)

Nuôi dạy con không phải là cuộc thi xem cha mẹ có thể làm được bao nhiêu thứ cho trẻ. Có những lúc giúp con quá nhiều lại khiến con mất cơ hội tự làm, chiều theo quá nhiều lại khiến con khó hiểu giới hạn, thúc ép quá mức khiến con luôn thấy mình chưa đủ tốt, còn việc cố giữ hình ảnh "cha mẹ luôn đúng" có thể khiến khoảng cách giữa hai thế hệ ngày càng lớn.

Điều đáng nói là cả bốn cách này đều có thể bắt đầu từ một mong muốn rất quen thuộc: "Tôi làm thế là vì thương con". Vấn đề không nằm ở việc cha mẹ yêu con bao nhiêu, mà ở chỗ tình yêu ấy đang được thể hiện theo cách nào và có thực sự giúp trẻ trưởng thành hay không.

Theo Aboluowang