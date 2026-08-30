3 nơi cha mẹ EQ thấp không bao giờ có mặt dịp nghỉ lễ

Nhiều cha mẹ vẫn nghĩ rằng chỉ cần sắp xếp được một chuyến đi chơi, mua sắm quà cáp đầy đủ là đã làm tròn trách nhiệm trong dịp lễ. Nhưng có những khoảnh khắc rất nhỏ, không cần tốn kém hay cầu kỳ, lại chính là nơi trẻ cần sự hiện diện thực sự của cha mẹ nhất, và đáng tiếc đây cũng thường là những nơi mà cha mẹ thiếu nhạy cảm về mặt cảm xúc dễ dàng bỏ qua. Dưới đây là 3 khoảnh khắc như vậy trong dịp nghỉ lễ.

Bữa cơm đầu tiên của kỳ nghỉ, khi cả nhà mới sum vầy

Có những cha mẹ dù đã sắp xếp được thời gian nghỉ lễ, nhưng ngay bữa cơm đầu tiên khi cả gia đình vừa quây quần lại vẫn cắm cúi vào điện thoại để giải quyết nốt công việc còn dang dở, hoặc tranh thủ lướt mạng xã hội trong lúc ăn. Trẻ nhỏ thường mong chờ nhất chính là khoảnh khắc này, khi cả nhà thực sự ngồi lại bên nhau sau những ngày bận rộn, nhưng lại nhận ra cha mẹ vẫn chưa thực sự dành trọn sự chú tâm cho bữa ăn chung.

Sự vắng mặt về mặt tinh thần ngay trong giây phút đáng lẽ ra là thời điểm gắn kết nhất khiến trẻ cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa việc cha mẹ có mặt về thể xác và việc thực sự hiện diện cùng gia đình. Những cha mẹ nhạy cảm về mặt cảm xúc thường ý thức được tầm quan trọng của khoảnh khắc này, chủ động gác lại mọi thiết bị điện tử để trọn vẹn tận hưởng bữa cơm đầu tiên bên con.

Lúc con háo hức kể về một điều gì đó vừa trải nghiệm

Trong những ngày nghỉ lễ, trẻ thường có nhiều khoảnh khắc hào hứng muốn chia sẻ ngay lập tức với cha mẹ về một điều thú vị vừa xảy ra, có thể là một trò chơi mới học được hay một phát hiện nhỏ trong lúc đi chơi. Nhưng có những cha mẹ lại phản ứng qua loa, ậm ừ cho có lệ mà không thực sự dừng lại để lắng nghe, khiến sự háo hức của con nhanh chóng nguội lạnh.

Sự thiếu vắng của cha mẹ trong những khoảnh khắc con háo hức chia sẻ thường khiến trẻ dần ngại mở lòng trong những lần tiếp theo (Ảnh minh họa: Pinterest)

Việc liên tục bỏ lỡ những khoảnh khắc chia sẻ tự nhiên như vậy, dù chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, lâu dần khiến trẻ cảm thấy những điều mình muốn kể không thực sự quan trọng với cha mẹ. Ngược lại, những cha mẹ biết trân trọng cảm xúc của con thường sẵn sàng dừng việc đang làm, dành trọn sự chú ý để lắng nghe, dù câu chuyện con kể có thể chỉ là một chi tiết rất nhỏ nhặt trong mắt người lớn.

Thời điểm con gặp chuyện không vui giữa kỳ nghỉ

Không phải kỳ nghỉ lễ nào cũng suôn sẻ hoàn toàn, có những lúc trẻ có thể buồn bã vì một chuyện nhỏ như tranh cãi với anh chị em, làm mất một món đồ yêu thích hay đơn giản là cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài di chuyển. Đây lại chính là lúc nhiều cha mẹ có xu hướng gạt đi cảm xúc của con, cho rằng ngày lễ thì không nên buồn bã, hoặc tệ hơn là quát mắng con vì làm hỏng không khí vui vẻ chung.

Sự vắng mặt về mặt cảm xúc trong những khoảnh khắc con cần được thấu hiểu nhất thường để lại ảnh hưởng sâu sắc hơn nhiều so với những gì cha mẹ có thể nhận ra ngay lúc đó. Những cha mẹ có khả năng đồng cảm tốt thường không né tránh cảm xúc tiêu cực của con trong ngày lễ, mà sẵn sàng ngồi xuống, lắng nghe và cùng con vượt qua khoảnh khắc khó chịu đó, thay vì yêu cầu con phải giả vờ vui vẻ cho trọn vẹn không khí chung.

Việc sẵn sàng đồng hành cùng con qua những cảm xúc không vui, thay vì né tránh hay gạt đi, là dấu hiệu của sự thấu hiểu sâu sắc từ cha mẹ (Ảnh minh họa: Pinterest)

Sự hiện diện thực sự của cha mẹ trong dịp nghỉ lễ không được đo bằng số ngày đi chơi hay số tiền chi tiêu, mà nằm ở việc có mặt trọn vẹn trong những khoảnh khắc nhỏ mà con thực sự cần đến cha mẹ nhất. Nếu nhận ra bản thân từng vô tình bỏ lỡ những khoảnh khắc kể trên, đây có thể là lúc cha mẹ nên chậm lại một chút trong những ngày nghỉ sắp tới, để sự hiện diện của mình thực sự có ý nghĩa trong lòng con.