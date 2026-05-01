4 công việc làm thêm vốn dưới 5 triệu nhưng có thể duy trì lâu dài: Không cần “đánh lớn”, nhiều phụ nữ vẫn tạo được nguồn thu đều mỗi tháng

1. Bán đồ ăn sáng hoặc đồ ăn vặt online tại nhà

Đây là mô hình vốn thấp nhưng “sống dai” nhất vì đánh đúng nhu cầu hằng ngày của người Việt: Ăn nhanh – tiện – giá vừa túi tiền.

Nhiều mẹ bỉm hoặc phụ nữ ngoài 35 tuổi hiện chọn bán xôi, bánh mì, cơm cuộn, chè, sữa chua, đồ ăn healthy… theo hình thức online qua Facebook cá nhân, Zalo khu dân cư hoặc các hội nhóm chung cư.

Điểm hay của mô hình này là không cần thuê mặt bằng.

Chị Thu (39 tuổi, Hà Nội) từng bắt đầu bằng việc bán 20 hộp cơm văn phòng/ngày cho dân công sở quanh khu nhà. Vốn ban đầu chưa tới 4 triệu đồng, chủ yếu dành cho nồi cơm điện lớn, hộp đựng và nguyên liệu vài ngày đầu.

Sau gần 1 năm, chị vẫn duy trì đều vì có khách quen cố định.

“Không phải tháng nào cũng bùng nổ doanh thu, nhưng đều. Quan trọng nhất là mình chủ động thời gian”, chị chia sẻ.

Chi phí tham khảo ban đầu:

Nồi/chảo/dụng cụ: 1,5–2 triệu đồng

Nguyên liệu ngày đầu: 1–1,5 triệu đồng

Hộp đựng, túi, tem: 500.000–700.000 đồng

Chạy quảng cáo nhỏ hoặc chụp ảnh: 500.000 đồng

Phù hợp với:

Phụ nữ nội trợ

Người có bếp sẵn tại nhà

Người muốn kiếm thêm 3–8 triệu/tháng

2. Nhận dọn dẹp nhà theo giờ hoặc giặt hấp mini tại nhà

Nghe có vẻ “công việc tay chân”, nhưng đây lại là nhu cầu đang tăng rất nhanh ở các thành phố lớn.

Nhiều gia đình trẻ hiện không có thời gian dọn nhà, đặc biệt vào cuối tuần. Trong khi đó, dịch vụ lớn thường giá cao hoặc khó đặt lịch gấp.

Một số phụ nữ chọn nhận:

- Dọn nhà theo giờ

- Vệ sinh bếp

- Giặt rèm

- Giặt giày

- Làm sạch máy giặt mini tại nhà

Điểm mạnh là vốn rất thấp, chủ yếu nằm ở dụng cụ ban đầu và kỹ năng làm việc sạch sẽ, đúng giờ.

Một số người còn quay video “before – after” đăng TikTok để kiếm khách tự nhiên mà không cần chạy quảng cáo nhiều.

Chi phí ban đầu:

Máy hút bụi mini: 1,5–2 triệu đồng

Khăn lau, nước tẩy, găng tay: 500.000–800.000 đồng

Máy giặt mini hoặc dụng cụ giặt hấp đơn giản: 1–2 triệu đồng

Thu nhập phổ biến:

150.000–400.000 đồng/buổi

Nếu có khách quen cuối tuần, mỗi tháng có thể thêm 4–10 triệu đồng

Điều quan trọng là công việc này khá “bền” vì nhu cầu thật luôn tồn tại, không quá phụ thuộc xu hướng mạng xã hội.

3. Làm cộng tác viên bán hàng cho các thương hiệu nhỏ

Không ít phụ nữ hiện kiếm thêm bằng cách bán:

- Mỹ phẩm

- Đồ gia dụng

- Đồ bếp

- Thực phẩm healthy

- Đồ trẻ em

- Quần áo basic

Nhưng khác kiểu “ôm hàng số lượng lớn” trước đây, nhiều người giờ chọn mô hình cộng tác viên hoặc bán theo đơn.

Tức là:

- Không cần nhập kho quá nhiều

- Không cần mở shop

- Chủ yếu kiếm tiền từ chênh lệch hoặc hoa hồng

Đây là hướng phù hợp với người:

- Có mạng xã hội cá nhân ổn

- Biết chụp ảnh/quay video cơ bản

- Có khả năng trò chuyện, tư vấn

Nhiều phụ nữ tuổi 40+ hiện bán hàng khá hiệu quả nhờ sự tin tưởng từ bạn bè, đồng nghiệp hoặc các hội nhóm phụ huynh.

Vốn ban đầu:

Một ít hàng mẫu: 1–2 triệu đồng

Đèn chụp, phụ kiện quay video: khoảng 1 triệu đồng

Chi phí đóng gói: vài trăm nghìn đồng

Điểm cần lưu ý:

Không nên chọn mô hình “đóng tiền ôm hàng”, ép doanh số hoặc tuyển tuyến dưới kiểu đa cấp biến tướng.

Càng đơn giản, càng dễ sống lâu.

4. Nhận viết nội dung, quản lý fanpage hoặc edit video ngắn

Đây là nhóm công việc đang tăng mạnh vì nhiều cửa hàng nhỏ hiện cần người:

- Viết caption

- Đăng bài

- Trả lời inbox

- Cắt video TikTok

- Làm nội dung Facebook

Điều đáng nói là nhiều công việc trong số này không yêu cầu bằng cấp chuyên môn quá cao, mà cần sự chăm chỉ và chịu học.

Một số phụ nữ ngoài 35 tuổi hiện học edit video bằng điện thoại, sau vài tháng đã có thể nhận việc freelance tại nhà.

Vốn ban đầu:

Điện thoại ổn định hoặc laptop cũ

Tai nghe, app chỉnh sửa: dưới 1 triệu đồng

Khóa học online cơ bản: 500.000–2 triệu đồng

Mức thu nhập:

Viết bài fanpage: 50.000–300.000 đồng/bài

Quản lý fanpage nhỏ: 2–5 triệu đồng/tháng

Edit video ngắn: 100.000–500.000 đồng/video

Điểm đáng giá nhất của công việc này là khả năng duy trì dài hạn và tăng thu nhập theo kỹ năng.

Với nhiều phụ nữ hiện nay, chỉ cần mỗi tháng có thêm vài triệu đồng thu nhập riêng cũng đã đủ tạo ra cảm giác an tâm rất khác: Đi chợ đỡ áp lực hơn, mua món mình thích không phải cân đo quá lâu, và quan trọng nhất là thấy mình vẫn có khả năng tạo ra tiền – ở bất kỳ độ tuổi nào.