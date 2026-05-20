Vợ chồng trẻ người Thái từ Điện Biên xuống Hưng Yên làm công nhân, tổng thu nhập 18 triệu, nuôi con nhỏ vẫn dư 7 triệu: Người khen vun vén, người bảo kham khổ

Giữa thời điểm chi phí sinh hoạt leo thang, câu chuyện quản lý tài chính của đôi vợ chồng trẻ người dân tộc Thái - Quàng Văn Quân (SN 1999, quê Thanh Nưa, Điện Biên) - đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Từ Điện Biên xuống Hưng Yên làm công nhân với tổng thu nhập 18 triệu đồng/tháng, vợ chồng Quân vừa lo tiền trọ, vừa đều đặn gửi tiền về quê nuôi con nhỏ, có tháng còn tích lũy đến 7 triệu đồng. Con số này lập tức nhận về nhiều luồng ý kiến khác nhau: Người thì khen ngợi tài vun vén thông minh, người lại băn khoăn liệu cuộc sống như vậy có quá "thắt lưng buộc bụng"?

Rời quê lập nghiệp với chiếc muôi cũ và tài sản 2 triệu đồng

Giữa những dãy trọ san sát tại thủ phủ công nghiệp Hưng Yên, căn phòng nhỏ rộng 15m² của vợ chồng Quàng Văn Quân lúc nào cũng ngăn nắp. Nhìn vào cuộc sống ổn định hiện tại, ít ai biết rằng họ đã bắt đầu hành trình lập nghiệp bằng một sự đánh đổi lớn lao: Gửi con nhỏ cho ông nội chăm sóc để xuống miền xuôi làm công nhân.

Quân tâm sự, ngày rời Điện Biên, tài sản lớn nhất họ mang theo là vài cái bát, đôi đũa, một chiếc muôi múc canh cũ gia đình vẫn thường dùng và đúng 2 triệu đồng tiền dư còn sót lại sau khi con trai xuất viện.

"Bây giờ đi làm có tiền, đồ mới không thiếu, nhưng lạ là mình vẫn giữ chiếc muôi cũ ấy. Nhiều lúc ngồi ăn với anh em, thấy ai cũng có đồ mới, còn mình thì lại thấy cái muôi này mới là thứ xịn nhất. Vì nó không chỉ là cái muôi, nó là cả một quãng thời gian từ lúc chưa có gì đến khi mình tự lập", Quân xúc động chia sẻ.

Với tổng thu nhập của hai vợ chồng là 18 triệu đồng/tháng - mức thu nhập tầm trung của lao động phổ thông - bài toán chi phí đè nặng lên vai. Làm sao để vừa lo tiền trọ, sinh hoạt nơi đất khách, vừa nuôi con nhỏ ở quê và có tích lũy? Câu trả lời nằm ở hai chữ: Kỷ luật.

Nghệ thuật "co kéo" và bài toán tối ưu các khoản chi cố định

Nhiều người thường có thói quen "thu bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu", dẫn đến tình trạng rỗng túi vào cuối tháng. Vợ chồng Quân chọn cách đi ngược lại. Họ áp dụng nguyên tắc quản lý tài chính nghiêm ngặt: Chỉ tiêu những thứ cần thiết, không tiêu vì thứ mình thích.

Để kiểm soát dòng tiền, Quân sử dụng tính năng "Hũ chi tiêu" trên ứng dụng ngân hàng số, chia nhỏ thu nhập ngay khi nhận lương. Bí quyết giúp họ luôn dư dả nằm ở việc tối giản hóa các chi phí sinh hoạt tại Hưng Yên để dồn sức lo cho quê nhà.

Bảng phân bổ chi phí sinh hoạt thiết yếu (Mỗi tháng)

Khoản mục Số tiền (VNĐ) Tỷ lệ Thực tế phân bổ 1. Tiền trọ & điện nước 1.500.000 8,3% Gói gọn trong phòng trọ 15m² sạch sẽ, yên tĩnh. 2. Tiền gửi về quê 3.160.000 17,6% 3 triệu tiền ăn uống và 160.000 học thêm tiếng Anh. 3. Tiền ăn của 2 vợ chồng 2.500.000 13,9% Giới hạn nghiêm ngặt 500.000/tuần (70.000/ngày). 4. Xăng xe & Di chuyển 200.000 1,1% Đi làm, đi chợ khoảng 3km nên hầu như không tốn xăng. 5. Quỹ y tế dự phòng 500.000 2,8% Phòng khi thời tiết giao mùa, cả nhà đau ốm. CỐ ĐỊNH PHẢI CHI 7.860.000 43,7% Hơn 10 triệu đồng còn lại chuyển thẳng vào quỹ tích lũy.

Cách để dành 7 triệu đồng/tháng từ lương công nhân: Từ bảng tính trên, có thể thấy, nếu ở những tháng bình thường không có việc phát sinh, tổng chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng khoảng 8 triệu đồng. Sau khi trừ đi các khoản phát sinh, họ có thể dành ra từ 7.000.000 đến 10.000.000 đồng tiền tiết kiệm.

Tuy nhiên, cuộc sống xa quê không phải lúc nào cũng là một đường thẳng phẳng lặng. Như trong tháng 4 vừa qua, "sức bền" tài chính của gia đình trẻ đã được thử thách khi phát sinh thêm hai khoản chi lớn ngoài kế hoạch: 4 triệu đồng chi phí về quê dịp nghỉ lễ dài ngày kết hợp tổ chức sinh nhật cho con trai, và 3 triệu đồng Quân đăng ký tham gia một khóa học nâng cao kiến thức.

Nhờ có quỹ tích lũy từ những tháng trước "gánh" hộ, nên dù tháng 4 chỉ còn dư lại 3.230.000 đồng, hai vợ chồng vẫn hoàn toàn chủ động, không rơi vào cảnh "vay mượn đầu tháng, hụt cuối tháng" như nhiều lao động khác.

Mẹo đi chợ 500.000 đồng/tuần giữa thời bão giá

Thời gian vừa qua, giá cả thị trường tại các khu công nghiệp có xu hướng tăng nhanh. "Đi chợ cái gì cũng thấy đắt. Rau ngót lên tới 12.000 đồng/mớ, mình phải hỏi lại người bán hai lần mới dám mua" - Quân chia sẻ.

Để giải bài toán bão giá với hạn mức 500.000 đồng tiền ăn mỗi tuần (khoảng 70.000 đồng/ngày cho 2 người), hai vợ chồng chọn giải pháp đi chợ theo tuần. Thay vì mua lẻ từng ngày, họ tranh thủ ngày nghỉ đi chợ mua thực phẩm cho cả tuần để được giá sỉ, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ tốn xăng.

Chiến lược phân bổ thực phẩm của Quân cũng được tính toán rất khoa học: Đầu tiên là chi 120.000 đồng mua một con gà ri mái vàng nặng khoảng 1,4 - 1,6kg, mang về chặt nhỏ chia thành 5 - 6 túi trữ đông để ăn dần trong tuần. Tiếp theo là trứng luôn có sẵn trong tủ với giá 30.000 đồng/10 quả nhằm phục vụ cho các bữa sáng nhanh gọn, đủ chất. Số tiền còn lại sẽ được cân đối để mua rau củ quả theo mùa nhằm đảm bảo dinh dưỡng cho cả hai.

Nhờ sự đồng lòng và kiểm soát chặt chẽ này, vào những tháng bình thường, số tiền tích lũy của cặp đôi luôn duy trì ổn định ở mức mong muốn.

Tranh luận đa chiều: Vun vén thông minh hay tự làm khổ mình?

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ, cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều luồng ý kiến phản ánh chân thực những góc nhìn khác nhau về áp lực mưu sinh của người lao động xa quê.

Nhiều độc giả bày tỏ sự khâm phục trước khả năng kiểm soát chi tiêu và sự đồng lòng của hai vợ chồng, coi đây là động lực để học hỏi trong thời buổi bão giá: "Xem video của bạn mà mình có thêm tinh thần để tiết kiệm. Giữa lúc cái gì cũng đắt đỏ, hai vợ chồng đồng lòng như vậy là quá tuyệt vời. Cố lên nhé hai bạn!"; "Đọc bình luận thấy nhiều người chê thu nhập 18 triệu là thấp, mình làm văn phòng lương có 6 triệu, chỉ biết lặng lẽ đi ra. Cách các bạn chi tiêu rất đáng để những người trẻ như mình học hỏi"...

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến băn khoăn cho rằng hạn mức 2,5 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng cho hai người lớn đi làm ca kíp ở thời điểm hiện tại là quá khắc nghiệt, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài: "Tui nuôi thân với nuôi con mà tui ăn gấp 5 lần vợ chồng nhà này. Ăn uống như vậy kham khổ quá, đi làm công nhân vất vả mà không ăn đủ chất thì lấy đâu ra sức cày cuốc"; "Hai vợ chồng tổng thu nhập 18 triệu thì hơi thấp thật. Nếu có thể, bạn nên tìm những công ty ở khu vực khác có chế độ tăng ca tốt hơn như Thái Nguyên, Bắc Ninh hay Hải Dương, thu nhập một người có thể đạt 15 triệu, đỡ phải thắt lưng buộc bụng"...

Sâu sắc hơn, câu chuyện tài chính của gia đình Quân còn mở ra một góc nhìn đáng suy ngẫm về bài toán "nên bám trụ hay về quê" của những lao động xa nhà. Đứng ở góc độ lựa chọn giải pháp an cư tại quê nhà để giảm tải áp lực chi phí, độc giả Kim Oanh Vũ chia sẻ câu chuyện thực tế: "Nếu quê có công ty thì nên về. Như nhà mình, chồng làm gần nhà thu nhập 15 - 16 triệu, mình ở nhà nuôi con, rau cỏ tự trồng, gà tự nuôi, ăn trứng, lại tự kèm con học đỡ tiền học thêm... Không mất tiền trọ, tích lũy 13 năm vợ chồng mình đã xây được nhà 1,2 tỷ".

Trái lại, độc giả Nguyen My Anh (một người đồng hương Điện Biên) lại chọn hướng bám trụ khi cho rằng "Về quê lập nghiệp lại rất khó nếu không có bằng cấp. Vợ chồng mình từ Mường Mùn xuống, cứ cày cuốc cố gắng, giờ đã mua được nhà và định cư hẳn ở Hà Nội rồi. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, nuôi con dưới này bận rộn nên 2 năm nhà mình mới về quê được 1 lần, ông bà ở quê nhớ con cháu lắm".

Trước những luồng ý kiến đa chiều của độc giả, Quân bày tỏ sự trân trọng nhưng vẫn kiên định với "chiếc kim chỉ nam" của mình. Với Quân, việc xa quê làm công nhân là một giai đoạn tích lũy bắt buộc khi gia đình còn khó khăn. Mục tiêu lớn nhất của vợ chồng Quân là tích lũy một số vốn, nâng cao năng lực bản thân qua các khóa học, để một ngày không xa có thể trở về Điện Biên đoàn tụ, lập nghiệp gần gia đình.

Thu nhập quyết định mức sống, nhưng cách quản lý tài chính mới quyết định tương lai. Mâm cơm 50.000 đồng của đôi vợ chồng trẻ người Thái có thể kham khổ trong mắt người này, nhưng lại là nền móng vững chắc cho tương lai trong mắt người khác. Sự kỷ luật, đồng lòng và trách nhiệm với gia đình chính là khối tài sản lớn nhất mà họ đang sở hữu khi đi làm xa.

(Ảnh trong bài: @quanlamcongnhan)