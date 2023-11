4 con giáp đầu năm lao đao vất vả, cuối năm đổi vận, tài lộc nở rộ, quý nhân gõ cửa, đón may tới tấp

Tuổi Tý‏

‏Người tuổi Tý nổi tiếng với sự độc lập và sáng tạo, tài trí vượt trội. Họ không ngừng theo đuổi sự tự do, có nhiều ý tưởng đột phá và dám nghĩ dám làm. Năm Quý Mão 2023 là một năm vất vả và đầy khó khăn với người tuổi Tý nhưng vận may của họ sẽ được cải thiện vào cuối năm. Đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc của người cầm tinh con chuột sẽ thăng hạng đáng kể so với đầu năm. Những nỗ lực và sự sáng tạo trong công việc của họ sẽ được nhận được sự ghi nhận từ sếp và đồng nghiệp.‏

‏Một số cơ hội bất ngờ sẽ đến với người tuổi Tý vào cuối năm, nếu biết nắm bắt và thể hiện tốt năng lực của bản thân, sự nghiệp của họ sẽ có bước nhảy vọt mạnh mẽ khi bước sang năm 2024. Tình duyên của người tuổi Tý độc thân cũng khởi sắc khi họ có thể gặp "một nửa" phù hợp trong khoảng thời gian này, còn người tuổi Tý đã có bạn đời thì mối quan hệ của họ sẽ càng ổn định và hạnh phúc hơn.‏

‏Điều tuổi Tý cần lưu ý chính là cách "đối nhân xử thế" với các mối quan hệ xung quanh để tránh những rắc rối không đáng có. Nhìn chung, họ sẽ có khoảng thời gian cuối năm khá suôn sẻ, vận may tài chính khả quan.‏

‏Tuổi Dần‏

‏Người tuổi Dần đã trải qua một số thăng trầm về tài vận trong năm nay nhưng đến cuối năm họ sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Đặc biệt là từ các mối quan hệ cá nhân, sẽ có nhiều quý nhân xuất hiện giúp họ xua tan vận đen của khoảng thời gian trước đó. ‏

‏Vậy nên tuổi Dần có thể tích cực tham gia các bữa tiệc, những buổi hội họp cuối năm để tăng cơ hội mở rộng mối quan hệ chất lượng. Điều này tác động tích cực đến sự nghiệp và vận may tài chính của họ. Sau một năm vất vả, đây cũng là khoảng thời gian người tuổi Dần nhìn nhận các yếu tố như sức khỏe, tinh thần, đồng thời lên kế hoạch chuẩn bị tốt hơn cho năm mới.‏

‏Tuổi Thìn‏

‏Là một trong những con giáp vướng hạn Thái Tuế năm 2023 nên người tuổi Thìn đã trải qua một năm nhiều biến cố, vất vả trong công việc cũng như duy trì việc kinh doanh. Cuối năm 2023 là là lúc con giáp này cảm thấy "dễ thở" hơn khi đón nhận thành quả sau khoảng thời gian dài trầy trật nỗ lực.‏

‏Người tuổi Thìn có cơ hội bội thu tài lộc, cải thiện trong các mối quan hệ xung quanh cũng như nhìn thấy hướng phát triển cho sự nghiệp của họ. Nhìn chung vận may của người tuổi Thìn vào khoảng cuối năm 2023 rất lý tưởng, nếu có những cơ hội tiềm năng đến như dự án mới hay được thăng chức, giao phó trọng trách quan trọng, bạn nên nỗ lực để cống hiến hết mình.

Như vậy năm Giáp Thìn 2024 sẽ bớt những thử thách chông gai và con đường sự nghiệp sẽ ngày càng khởi sắc hơn.‏ Vận rủi qua đi, túi tiền rủng rỉnh, tài lộc đủ đầy hơn nhưng người tuổi Thìn nên chú ý đến phương diện sức khỏe để tránh hao tổn tiền bạc và sức lực.‏

‏Tuổi Mùi‏

‏Cuối năm Quý Mão 2023, người tuổi Mùi sẽ liên tiếp nhận tin vui, đặc biệt là với những người đang kinh doanh có cơ hội nhìn ra tiềm năng mở rộng mô hình làm ăn của mình. Họ sẽ có cơ hội tăng thêm thu nhập, đầu tư cũng thuận lợi gặp nhiều may mắn hơn so với khoảng thời gian đầu và giữa năm vừa qua. ‏

‏Sự nghiệp trong những tháng cuối năm 2023 có thể lên cao nhờ vào đầu óc sắc bén và tầm nhìn xa trong mọi việc của người tuổi Mùi. Đây là lúc tinh thần trách nhiệm, phẩm chất không ngại khó không ngại khổ của họ toả sáng. Nỗ lực cả năm của người tuổi Mùi sẽ được đền đáp xứng đáng, mọi việc họ làm đều có sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các quý nhân. ‏

‏Tuy vậy vẫn sẽ có một số tình huống liên quan đến định hướng sự nghiệp khiến tuổi Mùi phải bối rối, đau đầu lựa chọn trong cuối năm 2023. Họ nên suy xét thật thận trọng, tìm kiếm lời khuyên từ người có kinh nghiệm đi trước để đưa ra quyết định đúng đắn.‏

Theo Toutiao