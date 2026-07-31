Với nhiều người, nước hoa chỉ là bước cuối cùng trước khi ra khỏi nhà. Nhưng với những người yêu mùi hương thực sự, nước hoa giống như một "dấu vân tay vô hình", kể câu chuyện về tính cách, cảm xúc và cả những chặng đường mình đã đi qua. Mới đây, một beauty blogger kiêm nữ doanh nhân thuộc nhóm tính cách ENTP tên Đại Phiêu Lương (Trung Quốc) đã chia sẻ 4 chai nước hoa cô yêu thích nhất sau nhiều năm sưu tầm. Điều đặc biệt là mỗi mùi hương không chỉ đẹp, mà còn gắn với một phiên bản rất khác của chính cô.

"Ba năm rồi mình mới làm lại video về nước hoa", cô mở đầu bằng một câu nói khiến nhiều người yêu hương thơm thích thú. Trong suốt quãng thời gian ấy, bộ sưu tập nước hoa của cô ngày càng nhiều lên, có những chai chỉ dùng vài lần để trải nghiệm, có những chai từng là "best seller" trong cộng đồng yêu nước hoa, nhưng sau tất cả, chỉ còn bốn cái tên vẫn luôn được đặt ở vị trí dễ lấy nhất trên bàn trang điểm.

Lý do rất đơn giản: Chúng đủ đẹp để không bao giờ lỗi thời.

Là một người làm kinh doanh, thường xuyên gặp đối tác, di chuyển và làm việc trong nhiều môi trường khác nhau, cô cho rằng mùi hương cũng giống như cách ăn mặc. Không nhất thiết phải đắt nhất, nổi bật nhất, nhưng phải phù hợp với con người mình và khiến người đối diện nhớ đến theo một cách dễ chịu. Chính vì vậy, bốn chai nước hoa được cô lựa chọn đều mang phong cách rất khác nhau, từ nữ tính, thanh lịch đến tối giản, sang trọng và đầy chiều sâu.





Jo Malone Peony & Blush Suede: Mùi hương của một cô gái luôn khiến người khác muốn lại gần

Nếu phải chọn một chai nước hoa gắn bó lâu nhất, cô không ngần ngại gọi tên Jo Malone Peony & Blush Suede. Đây là chai nước hoa đã theo cô từ năm 16 tuổi đến tận tuổi 28 và cũng là mùi hương cô mua lại nhiều nhất, với gần 10 chai đã dùng hết.

Theo cô, sức hút của Peony & Blush Suede nằm ở việc nó rất đẹp nhưng không bao giờ phô trương.

Những nốt hương đầu mở ra bằng táo đỏ chín mọng, ngọt vừa đủ để tạo cảm giác tươi mới chứ không hề giống kẹo hay siro. Chỉ vài phút sau, hoa mẫu đơn bắt đầu nở rộ, hòa quyện cùng chút hoa hồng và mật ong để tạo nên một tổng thể mềm mại, nữ tính nhưng vẫn rất hiện đại.

Điều khiến chai nước hoa này khác biệt nằm ở lớp hương cuối với da lộn (suede). Chính nốt hương ấy giúp tổng thể trở nên sang hơn, sạch hơn và có chiều sâu hơn rất nhiều so với những chai nước hoa hoa cỏ thông thường.

Cô mô tả đây là mùi hương của một cô gái có gia giáo, ăn nói nhẹ nhàng, cư xử tinh tế và luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu ngay từ lần đầu gặp mặt. Không quá quyến rũ theo kiểu bùng nổ, nhưng càng tiếp xúc lâu lại càng có sức hút.

Nếu bạn đang tìm một chai nước hoa dùng được từ văn phòng đến hẹn hò, từ tuổi đôi mươi đến ngoài ba mươi mà không sợ lỗi mốt, Jo Malone Peony & Blush Suede vẫn là một trong những lựa chọn rất đáng đầu tư.

The Ginza Eau de Parfum: Mùi hương của sự bình yên và khí chất

Nếu Jo Malone mang đến hình ảnh một cô gái thanh lịch thì The Ginza Eau de Parfum lại gợi cảm giác hoàn toàn khác. Đây là dòng nước hoa đến từ thương hiệu cao cấp của Nhật Bản và cũng là cái tên được cô mô tả là "đẹp theo kiểu rất Á Đông".

Không có sự ngọt ngào rõ rệt, The Ginza mở đầu bằng hoa linh lan, hoa ngọc lan tây và những nốt hoa trắng trong trẻo. Khi mùi hương dần lắng xuống, gỗ đàn hương và tuyết tùng bắt đầu xuất hiện, tạo nên cảm giác tĩnh lặng như một khu vườn sau cơn mưa.

Theo nữ doanh nhân, đây là chai nước hoa cô thường dùng vào những ngày cần tập trung hoặc có những cuộc gặp quan trọng. Mùi hương không cố gắng gây ấn tượng, nhưng lại khiến bản thân cảm thấy bình tĩnh và tự tin hơn.

Điều thú vị là rất nhiều người khi ngửi The Ginza đều không thể gọi tên chính xác mùi hương ấy. Họ chỉ cảm thấy người đối diện có một vẻ ngoài rất sạch sẽ, rất chỉn chu và rất cuốn hút. Đó cũng là kiểu nước hoa đang được yêu thích trong vài năm gần đây, khi xu hướng "quiet luxury" và "smell clean" ngày càng lên ngôi.

Bon Parfumeur 101: Định nghĩa của sự sang trọng không cần phô trương

Trong danh sách bốn chai nước hoa yêu thích nhất, Bon Parfumeur 101 là cái tên mang màu sắc Pháp rõ nét nhất. Đây là một thương hiệu niche không quá phổ biến với số đông nhưng lại được nhiều người chơi nước hoa lâu năm đánh giá cao nhờ cách phối hương tinh tế.

Bon Parfumeur 101 mở đầu bằng cam bergamot cùng bạch đậu khấu, tạo cảm giác tươi mát và rất "sạch". Sau đó, hoa hồng kết hợp cùng cỏ hương bài (vetiver) mang đến chiều sâu, trước khi kết thúc bằng xạ hương và gỗ trắng. Nữ doanh nhân cho rằng đây là mùi hương đại diện rất rõ cho phong cách "old money" đang được nhiều người theo đuổi.

Không có logo nổi bật, không có sự hào nhoáng, cũng không cần quá nhiều lời giới thiệu. Chỉ cần đứng cạnh, người khác cũng có thể cảm nhận được sự tinh tế và gu thẩm mỹ của người sử dụng. Đó là kiểu nước hoa khiến người khác nghĩ rằng bạn là người có phong cách sống ổn định, biết mình muốn gì và không cần chứng minh điều đó với bất kỳ ai.

Fueguia 1833 Magnolia: Mùi hương của những điều tốt đẹp

Nếu ba chai nước hoa đầu tiên đại diện cho các phong cách khác nhau trong cuộc sống thường ngày thì Fueguia 1833 Magnolia lại là một lựa chọn mang nhiều ý nghĩa cá nhân. Đây là thương hiệu niche cao cấp đến từ Argentina, nổi tiếng với việc sử dụng nguyên liệu tự nhiên và sản xuất với số lượng rất hạn chế.

Theo nữ doanh nhân, Magnolia là chai nước hoa hiếm hoi mà từ nốt hương đầu đến khi kết thúc đều khiến cô cảm thấy hoàn hảo. Nó không thay đổi quá nhiều theo thời gian mà giống như một bức tranh được vẽ rất mượt mà. Mùi hoa mộc lan trắng hòa cùng hương lá cây, gỗ và không khí ẩm sau cơn mưa tạo nên cảm giác vô cùng chân thực.

Cô ví mùi hương này như khoảnh khắc ánh nắng đầu tiên xuất hiện sau cơn mưa, khi những cánh hoa vẫn còn đọng nước và cả khu vườn tràn ngập mùi cây cỏ.

Đặc biệt, đây cũng là chai nước hoa cô thường dùng trong những dịp quan trọng như ký kết hợp đồng, gặp gỡ đối tác hoặc những ngày muốn tạo cho mình nhiều năng lượng tích cực. Với cô, Magnolia không chỉ là một mùi hương mà còn giống như một nghi thức nhỏ trước khi bắt đầu điều gì đó mới mẻ.

Vì sao những chai nước hoa này đều có điểm chung?

Nhìn vào bốn lựa chọn trên, có thể thấy chúng đều không thuộc nhóm gourmand quá ngọt hay những mùi hương gây choáng ngợp ngay từ lần đầu. Thay vào đó, điểm chung của chúng là sự tinh tế.

Chúng không cố gắng khiến cả căn phòng biết bạn đang dùng nước hoa gì. Chúng chỉ đủ để người ngồi cạnh cảm thấy dễ chịu và muốn ở gần thêm một chút.

Đây cũng là xu hướng nước hoa nổi bật trong năm 2026. Thay vì chạy theo những mùi hương thật mạnh để tạo ấn tượng, ngày càng nhiều người ưu tiên những chai nước hoa phản ánh đúng cá tính của mình. Một mùi hương đẹp không chỉ giúp hoàn thiện phong cách mà còn có thể trở thành "chữ ký" khiến người khác nhớ đến bạn.

Có lẽ vì thế, bốn chai nước hoa mà nữ doanh nhân ENTP lựa chọn không đơn thuần là những món đồ xa xỉ. Mỗi chai đều đánh dấu một giai đoạn trưởng thành, một phiên bản khác nhau của chính cô. Có chai gắn với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, có chai đồng hành trong những ngày khởi nghiệp, có chai trở thành nguồn động lực mỗi khi bước vào một thử thách mới.

Đó cũng là điều khiến nước hoa trở nên đặc biệt. Hương thơm không chỉ lưu lại trên làn da mà còn cất giữ ký ức. Có những mùi hương chỉ cần vô tình bắt gặp sau nhiều năm cũng đủ đưa chúng ta trở về một khoảng thời gian rất cũ. Và biết đâu, trong số bốn cái tên trên, sẽ có một chai trở thành "mùi hương chữ ký" của chính bạn, đồng hành qua những cuộc gặp gỡ, những cột mốc quan trọng và cả những ký ức đẹp mà nhiều năm sau vẫn còn nguyên vẹn.