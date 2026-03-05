4 cặp vợ chồng rủ nhau sống chung biệt thự để dưỡng già, 3 năm sau đường ai nấy đi: “Nếu ở tiếp gia đình tôi sẽ tan vỡ”

Gần đây, câu chuyện của một người phụ nữ họ Lưu được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến nhiều người chú ý.

Sau khi nghỉ hưu, bà Lưu sống cùng chồng trong căn nhà rộng nhưng trống trải. Các con đều làm việc ở thành phố khác, bận rộn với công việc nên ít khi gọi điện hỏi thăm bố mẹ.

Bà Lưu có 3 người bạn thân cũng đã nghỉ hưu và ở trong hoàn cảnh tương tự. Sau nhiều lần trò chuyện, họ quyết định thử một mô hình đang được nhắc đến ngày càng nhiều: cùng thuê nhà, góp tiền sinh hoạt và sống chung để nương tựa tuổi già.

Ban đầu, chồng bà Lưu không đồng tình. Ông cho rằng mỗi người có tính cách, thói quen, quan điểm sống khác nhau, sống chung lâu dài dễ nảy sinh va chạm. Thế nhưng sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng ông cũng đồng ý.

4 cặp vợ chồng thuê một căn biệt thự có sân rộng ở vùng ngoại ô, dọn đến sống cùng nhau với kỳ vọng mở ra một chương mới sôi động và ấm áp cho tuổi hưu.

Thời gian đầu, mọi thứ diễn ra đúng như mơ ước. Mỗi ngày, mọi người cùng đi chợ, nấu ăn, chia nhau việc nhà. Buổi chiều họ uống trà, trò chuyện. Căn nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, xóa đi sự tĩnh lặng từng khiến họ buồn bã.

Trước khi chuyển đến, cả nhóm đã thống nhất nguyên tắc: chia đều chi phí sinh hoạt (điện, nước, thực phẩm), thay phiên nhau nấu ăn, dọn dẹp và đi chợ. Ai cũng tin rằng chỉ cần có thiện chí, mọi việc sẽ suôn sẻ.

Nhưng thực tế lại khác khi mâu thuẫn bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Sống chung dài ngày, những khác biệt tưởng chừng nhỏ bé dần trở thành nguồn cơn xung đột.

Có người ít xem tivi, tiết kiệm điện, nước nên cảm thấy thiệt thòi khi phải chia đều chi phí. Có người chê rau củ người khác mua quá đắt hoặc không hợp khẩu vị, từ đó nảy sinh tranh cãi về tiền sinh hoạt. Một số người bạn của bà Lưu lại bày đồ cá nhân ở khu vực chung, khiến không gian sống bừa bộn.

Những chuyện nhỏ tích tụ thành bất mãn lớn. Các cuộc cãi vã xuất hiện ngày một nhiều giữa nhóm người cao tuổi này. Không khí vốn vui vẻ dần trở nên nặng nề và cuối cùng họ dần chuyển đi.

Khi nhắc lại quãng thời gian ấy, bà Lưu nói: “Vì chuyện sống chung, tôi đã tranh cãi rất nhiều với chồng và các con. Họ nói lẽ ra không nên quyết định vội vàng như vậy. Nếu còn tiếp tục, gia đình nhỏ của tôi có thể tan vỡ.”

Khi mô hình nghỉ hưu chung trở thành trào lưu, trên mạng xã hội Trung Quốc thường xuyên xuất hiện hình ảnh đầy cảm hứng của các nhóm bạn trung niên, cao tuổi khiến nhiều người xuýt xoa: “Đó mới là tuổi già lý tưởng!”.

Sống chung khi về già có nhiều ưu điểm: tăng giao tiếp xã hội, hỗ trợ lẫn nhau trong sinh hoạt, giảm cảm giác cô đơn. Thế nhưng, đằng sau bức tranh đẹp ấy là những vấn đề liên quan đến khác biệt trong thói quen, quan điểm, cách chi tiêu… Nếu không có quy ước chặt chẽ, nền tảng tài chính vững vàng và khả năng dung hòa mâu thuẫn, những mối quan hệ thân thiết nhất cũng có thể rạn nứt.

Suy cho cùng, một cuộc sống bình yên khi về già không đến từ việc chạy theo trào lưu mà đến từ lựa chọn phù hợp với chính mình.