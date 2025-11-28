4 cánh dùng gừng hiệu quả, an toàn cho hệ tiêu hoá

Với vị ấm, cay nồng và hương thơm đặc trưng, gừng được ví như “ngôi sao” trong căn bếp. Loại củ này thường được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa, giảm buồn nôn và làm dịu tình trạng viêm.

Gừng từ lâu được xem là một trong những gia vị quý giá (Ảnh: Times of India)

Nhiều người uống một tách trà gừng vào buổi sáng để làm dịu dạ dày, trong khi những người khác sử dụng gừng hoặc các chế phẩm từ gừng khi cảm lạnh, đầy hơi hay gặp những khó chịu trong hệ tiêu hóa.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ hoạt chất có lợi nào, gừng cũng có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn nếu không được dùng đúng cách. Ở một số người, khi dùng gừng với lượng lớn có thể dẫn đến khó chịu dạ dày, ợ nóng hoặc thậm chí gây tương tác với một số loại thuốc đang sử dụng.

Vì vậy, việc hiểu rõ cách dùng phù hợp là rất quan trọng để tận dụng lợi ích của gừng một cách an toàn. Theo Times of India , dưới đây là 4 cách dùng gừng hiệu quả, an toàn cho hệ tiêu hoá.

Bắt đầu với liều lượng thấp

Bất kể hợp chất có lợi đến đâu, thì liều lượng phù hợp chính là chìa khóa. Nghiên cứu cho thấy rằng, gừng an toàn khi dùng tối đa 4g mỗi ngày, dùng liều lượng cao hơn có thể dẫn đến chứng ợ nóng, tiêu chảy hoặc trào ngược axit.

Một cách tiếp cận an toàn hơn là sử dụng gừng trong món ăn bằng cách bào vào súp, thêm vào món xào. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy liều lượng trong khoảng 0,5g đến 3g mỗi ngày vừa hiệu quả lại vừa dễ dung nạp.

Không uống trà gừng cô đặc

Với nhiều người, uống trà gừng vào buổi sáng là thói quen hằng ngày. Trà được pha bằng cách ngâm các lát gừng tươi trong nước nóng từ 5-10 phút là tạo ra tách trà gừng dịu nhẹ, thân thiện với dạ dày.

Vì mục đích an toàn khi sử dụng, bạn nên tránh sử dụng các loại trà gừng cô đặc hoặc chiết xuất gừng mạnh khi bụng đói. Vì vậy, nó dễ gây kích ứng thực quản hoặc làm chứng trào ngược trầm trọng hơn. Một tách trà gừng loãng trước hoặc trong bữa ăn có thể làm dịu cơn buồn nôn và hỗ trợ tiêu hóa mà không gây quá tải cho đường ruột của bạn.

Kết hợp gừng với thức ăn và chất béo

Một mẹo đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lâu dài đó là dùng gừng cùng với bữa ăn thay vì ăn gừng sống trực tiếp. Thức ăn sẽ là lớp đệm, giúp giảm kích ứng của gừng lên dạ dày.

Việc thêm một chút chất béo lành mạnh như dầu ô liu trong các món xào có gừng làm gia vị, sẽ giúp làm dịu độ cay nồng, giúp cơ thể hấp thụ các hoạt chất của gừng tốt hơn.

Dùng gừng được nấu chín

Gừng được nấu chín sẽ giảm được độ cay nhưng vẫn giữ được lợi ích. Gừng ngâm đường hoặc gừng dạng kẹo mềm cũng rất phổ biến để làm dịu cơn buồn nôn hoặc phù hợp với những người kén ăn muốn kích thích vị giác.