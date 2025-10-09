Ban ngày bận rộn khiến nhiều người không nhận ra cơ thể mình đang thay đổi. Nhưng đến đêm, khi không gian yên tĩnh và cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi, những dấu hiệu bất thường lại lộ rõ hơn bao giờ hết. Đôi khi, chính những cảm giác “kỳ lạ” ấy lại là lời cảnh báo thầm lặng của ung thư.

Theo nhóm nghiên cứu từ ETH Zurich và Đại học Basel (Thụy Sĩ), được công bố trên tạp chí Nature, các tế bào ung thư hoạt động mạnh hơn vào ban đêm. Khi hormone cortisol giảm, cảm giác đau và viêm dễ xuất hiện rõ ràng hơn. Cộng thêm việc nằm lâu làm thay đổi lưu thông máu và đường thở, khiến người bệnh dễ nhận ra các triệu chứng mà ban ngày thường bỏ qua.

Dưới đây là 4 cảm giác “kỳ lạ”, không rõ nguyên nhân có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của nhiều loại ung thư:

1. Cơn đau xuất hiện âm ỉ về đêm

Nếu bạn thường xuyên bị đau ở một vị trí cố định như xương sườn, lưng hoặc hông mà không có chấn thương, cơn đau lại nặng hơn khi về đêm, hãy cảnh giác. Khi cơ thể nghỉ ngơi, tế bào ung thư có thể hoạt động mạnh hơn, gây tổn thương xương và mô xung quanh.

Ảnh minh họa

Đây là dấu hiệu phổ biến trong ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt có di căn xương. Đừng chủ quan nghĩ đó là đau cơ do mệt mỏi. Nếu cơn đau kéo dài và không thuyên giảm dù đã nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc giảm đau thông thường, bạn nên đi kiểm tra sớm.

2. Ho khan dai dẳng lúc nửa đêm

Một cơn ho khan tái đi tái lại, đặc biệt về đêm khi nằm xuống, có thể liên quan đến ung thư phổi. Tư thế nằm gây áp lực lên lồng ngực, làm thay đổi dòng khí, khiến khối u hoặc chất dịch trong phổi kích thích đường thở. Không khí lạnh ban đêm cũng khiến phản ứng viêm ở phổi trở nên nhạy hơn.

Ngoài ung thư phổi, ung thư gan, ung thư xương hoặc u hạch bạch huyết cũng có thể gây ho do chèn ép phổi. Nếu bạn không bị cảm cúm mà vẫn ho kéo dài nhiều tuần, đặc biệt về đêm, hãy đi chụp X-quang hoặc CT phổi.

3. Đổ mồ hôi đêm dù trời mát, phòng điều hòa hoặc quạt

Nhiều người giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì ướt đẫm mồ hôi dù không hề đắp chăn dày. Hiện tượng này không chỉ do nóng trong người mà có thể là biểu hiện sớm của ung thư hạch. Bác sĩ cho biết, khi khối u phát triển, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách giải phóng các chất gây viêm, làm tăng thân nhiệt và rối loạn điều hòa mồ hôi. Người bệnh thường kèm theo sốt nhẹ, sụt cân và mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

Ngoài ung thư hạch, tình trạng này còn xuất hiện ở ung thư phổi, gan hoặc vú. Dù không phải lúc nào đổ mồ hôi đêm cũng là dấu hiệu ung thư, nhưng nếu xảy ra thường xuyên và kéo dài, bạn cần thăm khám để loại trừ nguy cơ.

4. Sốt âm ỉ về đêm, dùng thuốc không thể dứt điểm

Ảnh minh họa

Sốt là phản ứng tự nhiên của cơ thể, nhưng nếu bạn thường xuyên sốt vào ban đêm, thậm chí dùng thuốc hạ sốt mà không giảm, thì rất đáng lưu tâm. Các nhà khoa học giải thích rằng khi cơ thể chống lại khối u, hệ miễn dịch sản sinh ra các cytokine gây viêm, khiến nhiệt độ tăng lên.

Sốt đêm là biểu hiện có thể gặp ở ung thư hạch, ung thư gan, phổi hoặc vú. Nhiều người nhầm lẫn đây là biểu hiện cảm cúm hoặc viêm nhiễm thông thường, khiến bệnh bị phát hiện muộn.