4 bí quyết vàng trong cách dạy con của bố mẹ Do Thái: Bố mẹ muốn con thành công nên áp dụng

Đã từng có một thời, các ông bố bà mẹ truyền tai nhau về những bí mật nuôi dạy con của các bà mẹ châu Á nghiêm khắc. Rồi sau đó, người ta lại chuyển qua quan tâm đến cách làm cho con hạnh phúc thông qua các bữa ăn cùng gia đình của các bà mẹ Pháp. Còn tôi cứ tự hỏi: Khi nào thì mọi người bắt đầu nói về các bà mẹ Do Thái?" – Marjorie Ingal, một biên tập viên của tạp chí Tablet đã trăn trở và cuối cùng đã cho ra đời cuốn sách Mamaleh Knows Best: What Jewish Mothers Do to Raise Successful, Creative, Empathetic, Independent Children (tạm dịch: Cha mẹ Do Thái làm gì để nuôi dạy con trở thành người thành công, sáng tạo, đồng cảm và độc lập) được độc giả đánh giá rất cao.

Marjorie Ingal, một biên tập viên của tạp chí Tablet, tác giả cuốn sách về cách dạy con của người Do Thái.

Dưới đây là 4 bí quyết vàng trong cách nuôi dạy con của bố mẹ Do Thái mà tác giả Ingal muốn chia sẻ với độc giả sau nhiều năm tâm huyết với đề tài dạy con.

1. Luôn tôn trọng ý kiến của con cái

Không áp đặt ý kiến của mình đối với các con, cha mẹ Do Thái thường đặt ra các câu hỏi giả định, đồng thời tham gia vào các cuộc tranh luận và khuyến khích con cùng làm với mình.

"Đặt câu hỏi và lắng nghe câu trả lời của con là việc làm thường xuyên của cha mẹ Do Thái. Các bậc cha mẹ còn nhẹ nhàng chỉ ra những sai sót và mâu thuẫn trong lập luận của con, đồng thời, cha mẹ Do Thái cũng không bao giờ để trẻ đạt được mục đích một cách dễ dàng.

Bên cạnh đó, cha mẹ Do Thái còn thẳng thắn nói về những khó khăn, những vấn đề mà họ đang phải đối mặt và hỏi xin ý kiến của con mình. Tôi không nói rằng cha mẹ nên khuyến khích những cuộc tranh cãi giữa cha mẹ và con cái và nhất nhất làm theo ý kiến của trẻ. Ý tôi là cha mẹ nên cho trẻ cơ hội được nói lên ý kiến của mình, tham gia tranh luận một cách công bằng, giúp trẻ nhìn thế giới và cuộc sống xung quanh bằng con mắt sắc sảo", Ingall viết trong cuốn sách của mình.

2. Khuyến khích trẻ theo đuổi đam mê

Thay vì bắt con học ngày học đêm những môn học chính, các ông bố bà mẹ Do Thái luôn luôn khuyến khích con mình theo đuổi những sở thích, niềm đam mê hứng khởi của chúng mà không cần quan tâm đến những người biết về lĩnh vực đó. "Phổ biến" và "phù hợp" là hai cụm từ không có trong từ điển của trẻ em Do Thái. Cảm hứng trí tuệ mới chính là điểm đến cho những ước mơ. Do đó, cha mẹ Do Thái không ngăn cản con mình thực hiện những điều trẻ yêu thích cho dù điều đó không phải là những điều họ mong đợi.

Tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện của John Boyega (diễn viên người Anh, sinh năm 1992, tham gia vào bộ phim Star Wars - Chiến tranh giữa các vì sao) khi cậu nói với cha của mình rằng "Star Wars" sẽ được quay phần tiếp theo và anh đã nhận một vai diễn trong đó. Ngay lập tức, cha của anh đã reo lên rằng: "Thật tuyệt vời! Cha biết mà!" trước khi hỏi "Star Wars là gì?", Ingall chia sẻ.

3. Cùng con đọc sách và chia sẻ niềm vui

Nghiên cứu chỉ ra rằng cả khiếu hài hước và khả năng kể chuyện đều đóng góp vào sự thành công của một đứa trẻ, và cả 2 điều này đều quan trọng đối với nền văn hóa Do Thái. Tại sao lại có nhiều diễn viên hài là người Do Thái? Chỉ vì ngay từ bé, cha mẹ của họ đã đẩy những cuốn sách về phía họ: Cha mẹ họ đọc sách cho bản thân và cho con nghe, dạy con cách kể chuyện và giúp con tìm cuốn sách chúng yêu thích.

Ingall hoàn toàn ủng hộ chiến lược này và cung cấp lời khuyên thiết thực: "Cha mẹ hãy hỏi trẻ nhiều câu hỏi về cuốn sách mà trẻ đang đọc và lắng nghe những câu trả lời". Judy Blume - nhà văn Mỹ đã gợi ý rằng nếu chúng ta muốn con đọc sách, hãy để sách ở khắp nhà và giả vờ thờ ơ: "Chắc con chưa sẵn sàng để đọc sách đâu". Trẻ con thường thích làm ngược lại và sẽ tò mò muốn xem đó là quyển sách gì mà bố mẹ lại nói chúng chưa thể đọc được.

4. Biết sẻ chia với người khác

Không cần phải đặt ra tham vọng quá to tát như "hàn gắn thế giới" nhưng cha mẹ Do Thái có cách dạy con riêng của mình, đó là nhấn mạnh vào sự kết nối giữa con người và sẻ chia với người khác.

Ví dụ như, trẻ em Do Thái thường cmang lương thực, đồ chơi bỏ vào thùng để chuyển đến cho những người nghèo, người vô gia cư.

"Bạn và con bạn không cần phải làm gì quá to lớn hay phải sáng tạo mọi thứ", Ingall chia sẻ. "Chỉ cần hành động nhỏ nhưng mang sức mạnh lớn là đủ".

