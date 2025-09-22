Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, mới đây, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận hai ca ngộ độc cá nóc trong số ba người ăn cá (người còn lại đã tử vong trên đường tới bệnh viện).

Cá nóc (Ảnh minh họa).

Được biết, trước đó, cả ba cùng ra biển bắt một con cá nóc nặng khoảng 200g và một số loại hải sản khác để nấu với mì tôm, mồng tơi. Trong đó, có một người trực tiếp chế biến và nấu cá. Người này cũng đã ăn hết con cả con cá nóc. 20 phút sau ăn, người này có biểu hiện đau đầu, buồn nôn dữ dội và ý thức chậm dần. Sau ăn khoảng 2 giờ, người này đã tử vong do ngừng tim trên đường đến bệnh viện.

Hai bệnh nhân còn lại không trực tiếp ăn thịt cá nóc nhưng họ ăn phần thức ăn còn lại trong nồi mì. Sau ăn 4 giờ, cả hai đều bị tê bì đầu ngón tay, không nôn, không chóng mặt. Họ nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và không bị liệt. Hai bệnh nhân này may mắn đã được cứu sống.

Đây không phải là những trường hợp đầu tiên bị ngộ độc và tử vong do ăn cá nóc. Rất nhiều chuyên gia liên tục đưa ra những cảnh báo về mối nguy hiểm của việc ăn cá nóc dù được chế biến bằng bất cứ cách nào. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chủ quan, bắt cá nóc về để ăn và dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.

Cá nóc độc hơn xyanua gấp 275 lần

Cá nóc độc hơn xyanua gấp 275 lần(Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, xyanua là hóa chất cực độc. Loại chất này được hấp thu nhanh vào cơ thể, ức chế rất nhanh, mạnh với hô hấp tế bào. Chỉ cần một liều rất nhỏ xyanua cũng có thể gây tử vong nhanh do suy hô hấp, co giật.

Thế nhưng, cá nóc có chứa tetrodotoxin, một loại độc tố thần kinh cực mạnh, mạnh gấp 275 lần xyanua, báo Tuổi Trẻ thông tin. Theo đó, chỉ cần một nửa mg tetrodotoxin cũng đủ gây tử vong cho người trưởng thành. Độc tố này tập trung nhiều ở nội tạng và da cá nóc. Thịt cá nóc cũng chứa chất độc này.

Điều nguy hiểm đó là tetrodotoxin không bị phá hủy bởi nhiệt độ khi nấu chín. Do đó, nếu chế biến không đúng cách, kể cả khi cá đã được luộc, hấp, nướng, chiên chín thì người ăn vẫn có thể bị ngộ độc.

Khi đi vào cơ thể, tetrodotoxin tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và tim mạch. Chỉ vài phút sau ăn, bệnh nhân có thể xuất hiện triệu chứng tê bì, thường quanh môi lưỡi, mặt, sau đó là cơ toàn thân, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hôn mê. Nguyên nhân tử vong phần lớn do liệt cơ hô hấp, ngừng thở. Điều đáng nói là cho tới hiện tại vẫn chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho tetrodotoxin. Biện pháp duy nhất là cấp cứu hỗ trợ hô hấp tuần hoàn kịp thời.

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo thêm, ngoài cá nóc, ở biển Việt Nam có nhiều loại sinh vật khác cũng chứa độc tố tetrodotoxin, ví như bạch tuộc vòng xanh, con so,... Những sinh vật này có thể vô tình bị chế biến thành các sản phẩm như chả cá, cá khô. Điều này gây khó khăn cho việc nhận biết.

Do đó, để bảo đảm an toàn cho sức khỏe, các bác sĩ cảnh báo người dân cần tuyệt đối không ăn bất cứ thực phẩm nào được chế biến từ cá nóc, bạch tuộc vòng xanh và con so. Đồng thời, khi mua các sản phẩm từ thủy hải sản, cần mua những loại có nguồn gốc, thành phần rõ ràng ở những địa chỉ bán uy tín.