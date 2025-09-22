Trái cây luôn là thực phẩm không thể thiếu trong chế độ ăn uống, nhất là với chị em phụ nữ quan tâm tới giảm cân và làm đẹp. Chúng cung cấp vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ. Nhờ đó vừa giúp kiểm soát cân nặng, vừa bảo vệ làn da khỏi tác động của tuổi tác.

Đặc biệt, khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, cơ thể phụ nữ thay đổi mạnh mẽ về nội tiết, dễ tăng cân, tích mỡ bụng, da kém đàn hồi và nhanh xuất hiện nếp nhăn. Lúc này, lựa chọn đúng loại trái cây không chỉ hỗ trợ đốt mỡ mà còn nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Trong số nhiều loại, có 4 loại quả nổi bật được coi là báu vật cho sức khỏe và sắc đẹp bạn nên tận dụng:

1. Bưởi

Bưởi được xem là "người bạn thân" của chị em trong hành trình giữ dáng. Lý do là vì bưởi chứa nhiều chất xơ hòa tan, đặc biệt là pectin, giúp tạo cảm giác no lâu và giảm lượng thức ăn nạp vào.

Ảnh minh họa

Đồng thời, naringenin trong bưởi có tác dụng điều chỉnh quá trình chuyển hóa chất béo, giúp cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn thay vì tích tụ thành mỡ. Bưởi còn giàu vitamin C, dưỡng chất thiết yếu để tổng hợp collagen, làm da căng mịn và sáng màu. Với phụ nữ tiền mãn kinh, ăn bưởi thường xuyên còn giúp giảm nguy cơ rối loạn mỡ máu và cải thiện sức khỏe tim mạch.

2. Dứa

Dứa nổi bật với enzyme bromelain có khả năng phân giải protein, hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng và hạn chế tích tụ mỡ thừa. Ngoài ra, bromelain còn có tính chống viêm, nhờ vậy góp phần giảm sưng viêm trong cơ thể, bảo vệ khớp và đường tiêu hóa. Dứa giàu mangan và vitamin B1 giúp tăng cường chuyển hóa năng lượng, rất cần thiết cho phụ nữ vốn hay mệt mỏi ở tuổi tiền mãn kinh.

Hàm lượng vitamin C trong dứa cũng cao, góp phần làm da tươi sáng, đàn hồi tốt hơn. Nhờ đó, ăn dứa vừa giúp kiểm soát cân nặng vừa cải thiện ngoại hình.

Ảnh minh họa

3. Quả việt quất

Việt quất nổi tiếng nhờ chứa anthocyanin, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng trung hòa gốc tự do, làm chậm lão hóa tế bào. Điều này giải thích vì sao ăn việt quất thường xuyên giúp da săn chắc, ít nếp nhăn và sáng mịn hơn. Ngoài ra, anthocyanin còn hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch và não bộ, vốn là những cơ quan dễ bị ảnh hưởng ở tuổi tiền mãn kinh.

Loại quả nhỏ bé này cũng chứa chất xơ hòa tan giúp kiểm soát đường huyết, hạn chế tăng cân ngoài ý muốn. Với phụ nữ, việt quất giống như "thần dược" chống già, vừa đẹp da vừa bảo vệ sức khỏe toàn diện.

4. Táo

Táo được coi là thực phẩm vàng cho cả giảm cân lẫn làm đẹp. Chất xơ pectin trong táo có khả năng hút nước và tạo gel trong dạ dày, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu. Điều này khiến phụ nữ dễ kiểm soát khẩu phần ăn và giảm tích trữ mỡ.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, polyphenol trong táo còn có tác dụng chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa lão hóa sớm và hỗ trợ tim mạch. Táo cũng chứa nhiều boron, một khoáng chất liên quan đến cân bằng estrogen, nhờ vậy mang lại lợi ích đặc biệt cho phụ nữ tiền mãn kinh trong việc ổn định nội tiết và giữ gìn làn da tươi trẻ.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, nên ăn các loại trái cây này vào bữa phụ hoặc trước bữa ăn ít nhất khoảng 30 phút. Kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân đối và vận động hợp lý sẽ giúp phụ nữ duy trì vóc dáng gọn gàng, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa da. Nên ưu tiên ăn trái cây tươi thay vì ép nước hay làm sinh tố. Xen kẽ đa dạng, luân phiên các loại trái cây thay vì chỉ ăn một loại suốt thời gian dài. Chọn trái cây tươi và chín vừa thay vì chín quá kỹ để giảm đường. Nếu trái cây có các dấu hiệu như dập nát, mốc, thối hỏng dù nhỏ thì cũng không nên ăn.

Nguồn và ảnh: QQ, Eat This Not That